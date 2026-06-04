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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان ملك الدنمارك بذكرى اليوم الوطني

الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان ملك الدنمارك بذكرى اليوم الوطني

2026-06-04 08:02:29
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالـة‭ ‬الملك‭ ‬فريدريك‭ ‬العاشر‭ ‬ملك‭ ‬مملكـة‭ ‬الدنمـارك،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬لبلاده‭.‬

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬فريدريك‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬ولشعب‭ ‬مملكة‭ ‬الدنمارك‭ ‬الصديق‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬فريدريك‭ ‬العاشر‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬الدنمارك،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لبلاده‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬السيدة‭ ‬ميته‭ ‬فريدريكسن‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬مملكة‭ ‬الدنمارك‭.‬

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