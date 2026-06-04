الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان ملك الدنمارك بذكرى اليوم الوطني

الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان ملك الدنمارك بذكرى اليوم الوطني
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالة الملك فريدريك موفور الصحة والسعادة، ولشعب مملكة الدنمارك الصديق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى السيدة ميته فريدريكسن رئيسة وزراء مملكة الدنمارك.كلمات دالة
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