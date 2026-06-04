بيريز يعد بالتعاقد مع أغلى لاعب في تاريخ الريال

بيريز يعد بالتعاقد مع أغلى لاعب في تاريخ الريال
أطلق فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سلسلة من التصريحات المثيرة خلال ظهوره في برنامج "أوريثونتي"، متحدثًا عن مستقبل النادي، والانتخابات الرئاسية، وسوق الانتقالات، كما وعد الجماهير بصفقة تاريخية قد تصبح الأغلى في تاريخ النادي الملكي.
وأكد بيريز أن ريال مدريد يستعد للتحرك بقوة خلال فترة الانتقالات، مشيرًا إلى أن النادي لن يكتفي بالصفقات التي تم حسمها بالفعل، بل يعمل على ضم نجم عالمي جديد من الطراز الأول.صفقة تاريخية تقترب من ريال مدريد
كشف رئيس ريال مدريد عن نية النادي التقدم بعرض ضخم الأسبوع المقبل للتعاقد مع أحد أبرز نجوم كرة القدم الأوروبية.
وقال بيريز: "سأكشف لكم عن ثلاث صفقات هي مورينيو وكوناتي ودومفريس، لكن سيكون هناك المزيد. يوم الثلاثاء سنقدم عرضًا مهمًا لنادٍ كبير يشارك في دوري أبطال أوروبا من أجل لاعب كبير".
وأضاف: "ستكون أكبر قيمة مالية يدفعها ريال مدريد في صفقة انتقال بتاريخ النادي، ما لا يقل عن 150 مليون يورو".
كما أثار المزيد من الجدل حول هوية اللاعب المنتظر، مؤكدًا أنه ليس إرلينج هالاند ولا مايكل أوليسي ولا جيريمي دوكو.
وأوضح: "عندما نتعاقد مع لاعب جديد يكون الهدف هو إشعال حماس الجماهير. فعلنا ذلك مع فيجو وزيدان ورونالدو وكريستيانو رونالدو وكاكا. اللاعب الذي نتحدث عنه سيكون من هذا المستوى، إنه نجم حقيقي".مورينيو يعود إلى سانتياجو برنابيو
وأكد بيريز تمسكه بعودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى قيادة الفريق.
وقال: "مورينيو سيأتي وسيكون مدرب ريال مدريد. لقد كان مهمًا جدًا بالنسبة لنا ومنحنا التنافسية التي احتجناها".
وأضاف: "كل المدربين يجب أن تكون لديهم شخصية قوية. مورينيو منحنا الروح التنافسية، وبعد رحيله فزنا بخمس بطولات دوري أبطال أوروبا. كان مدربًا عظيمًا وما زلت أثق به كثيرًا".تعليق على أزمة فالفيردي وتشواميني
وعلّق رئيس النادي الملكي على شجار فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني داخل الفريق.
وقال: "من السخف الحديث عن تشاجر لاعبين وكأنها قضية كبيرة، فهذا أمر طبيعي. المشاجرات تحدث كل عام، لكن غير الطبيعي هو تسريبها للإعلام".
وأضاف: "أعمل في النادي منذ 26 عامًا، وأعرف أن مثل هذه الأمور تحدث باستمرار داخل غرف الملابس"."لا أحد سيدافع عن ريال مدريد أفضل مني"
وخلال حديثه عن الانتخابات، شدد بيريز على أنه الشخص الأنسب لحماية مصالح النادي.
وقال: "لا أحد سيدافع عن ريال مدريد أفضل مني".
كما نفى تمامًا أي نية لتغيير نموذج ملكية النادي، مضيفًا: "هذا كلام فارغ. أريد أن يبقى الأعضاء هم ملاك النادي. حلمي أن يكون المالكون الاقتصاديون هم الأعضاء المائة ألف. ولو كنت أريد الاستحواذ على النادي لنفسي لكنت فعلت ذلك منذ زمن".فخور بما حققته مع ريال مدريد
واستعرض بيريز ما يعتبره إنجازات تاريخية خلال فترات رئاسته للنادي.
وقال: "قد لا تفوز دائمًا، لكنني حققت 66 لقبًا خلال سنوات رئاستي للنادي. لا أحد فاز بعدد أكبر من كؤوس أوروبا مني".
كما أشار إلى التطور الاقتصادي الهائل للنادي، موضحًا: "بحسب فوربس، تبلغ قيمة ريال مدريد 10 مليارات يورو. عندما توليت المسؤولية لم يكن لدينا ما يكفي لدفع الرواتب، أما الآن فنحن النادي الرياضي الأعلى قيمة في العالم".
واختتم حديثه بالتأكيد على الجاذبية العالمية للنادي الملكي قائلاً: "كل اللاعبين يريدون اللعب لريال مدريد. لدينا 15 لقبًا في دوري أبطال أوروبا، وأفضل اللاعبين يريدون التواجد هنا".
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