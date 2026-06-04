بيريز يعد بالتعاقد مع أغلى لاعب في تاريخ الريال

أطلق فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سلسلة من التصريحات المثيرة خلال ظهوره في برنامج "أوريثونتي"، متحدثًا عن مستقبل النادي، والانتخابات الرئاسية، وسوق الانتقالات، كما وعد الجماهير بصفقة تاريخية قد تصبح الأغلى في تاريخ النادي الملكي.

وأكد بيريز أن ريال مدريد يستعد للتحرك بقوة خلال فترة الانتقالات، مشيرًا إلى أن النادي لن يكتفي بالصفقات التي تم حسمها بالفعل، بل يعمل على ضم نجم عالمي جديد من الطراز الأول.

صفقة تاريخية تقترب من ريال مدريد

كشف رئيس ريال مدريد عن نية النادي التقدم بعرض ضخم الأسبوع المقبل للتعاقد مع أحد أبرز نجوم كرة القدم الأوروبية.

وقال بيريز: "سأكشف لكم عن ثلاث صفقات هي مورينيو وكوناتي ودومفريس، لكن سيكون هناك المزيد. يوم الثلاثاء سنقدم عرضًا مهمًا لنادٍ كبير يشارك في دوري أبطال أوروبا من أجل لاعب كبير".

وأضاف: "ستكون أكبر قيمة مالية يدفعها ريال مدريد في صفقة انتقال بتاريخ النادي، ما لا يقل عن 150 مليون يورو".

كما أثار المزيد من الجدل حول هوية اللاعب المنتظر، مؤكدًا أنه ليس إرلينج هالاند ولا مايكل أوليسي ولا جيريمي دوكو.

وأوضح: "عندما نتعاقد مع لاعب جديد يكون الهدف هو إشعال حماس الجماهير. فعلنا ذلك مع فيجو وزيدان ورونالدو وكريستيانو رونالدو وكاكا. اللاعب الذي نتحدث عنه سيكون من هذا المستوى، إنه نجم حقيقي".

مورينيو يعود إلى سانتياجو برنابيو

وأكد بيريز تمسكه بعودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى قيادة الفريق.

وقال: "مورينيو سيأتي وسيكون مدرب ريال مدريد. لقد كان مهمًا جدًا بالنسبة لنا ومنحنا التنافسية التي احتجناها".

وأضاف: "كل المدربين يجب أن تكون لديهم شخصية قوية. مورينيو منحنا الروح التنافسية، وبعد رحيله فزنا بخمس بطولات دوري أبطال أوروبا. كان مدربًا عظيمًا وما زلت أثق به كثيرًا".

تعليق على أزمة فالفيردي وتشواميني

وعلّق رئيس النادي الملكي على شجار فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني داخل الفريق.

وقال: "من السخف الحديث عن تشاجر لاعبين وكأنها قضية كبيرة، فهذا أمر طبيعي. المشاجرات تحدث كل عام، لكن غير الطبيعي هو تسريبها للإعلام".

وأضاف: "أعمل في النادي منذ 26 عامًا، وأعرف أن مثل هذه الأمور تحدث باستمرار داخل غرف الملابس".

"لا أحد سيدافع عن ريال مدريد أفضل مني"

وخلال حديثه عن الانتخابات، شدد بيريز على أنه الشخص الأنسب لحماية مصالح النادي.

وقال: "لا أحد سيدافع عن ريال مدريد أفضل مني".

كما نفى تمامًا أي نية لتغيير نموذج ملكية النادي، مضيفًا: "هذا كلام فارغ. أريد أن يبقى الأعضاء هم ملاك النادي. حلمي أن يكون المالكون الاقتصاديون هم الأعضاء المائة ألف. ولو كنت أريد الاستحواذ على النادي لنفسي لكنت فعلت ذلك منذ زمن".

فخور بما حققته مع ريال مدريد

واستعرض بيريز ما يعتبره إنجازات تاريخية خلال فترات رئاسته للنادي.

وقال: "قد لا تفوز دائمًا، لكنني حققت 66 لقبًا خلال سنوات رئاستي للنادي. لا أحد فاز بعدد أكبر من كؤوس أوروبا مني".

كما أشار إلى التطور الاقتصادي الهائل للنادي، موضحًا: "بحسب فوربس، تبلغ قيمة ريال مدريد 10 مليارات يورو. عندما توليت المسؤولية لم يكن لدينا ما يكفي لدفع الرواتب، أما الآن فنحن النادي الرياضي الأعلى قيمة في العالم".

واختتم حديثه بالتأكيد على الجاذبية العالمية للنادي الملكي قائلاً: "كل اللاعبين يريدون اللعب لريال مدريد. لدينا 15 لقبًا في دوري أبطال أوروبا، وأفضل اللاعبين يريدون التواجد هنا".