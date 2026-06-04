رسميًا.. ليفربول يبدأ عصر ما بعد سلوت ويكشف عن المدرب الجديد

رسميًا.. ليفربول يبدأ عصر ما بعد سلوت ويكشف عن المدرب الجديد
خبرني - حسم ليفربول الجدل حول هوية مدربه الجديد، وأعلن تعيين الإسباني أندوني إيراولا مديرا فنياً للفريق الأول، بعقد يمتد لموسمين، ليخلف الهولندي آرني سلوت المقال من منصبه بعد موسم ثانٍ مخيب للآمال.
وأكد ليفربول، في بيان رسمي، أن إيراولا (43 عاما) سيبدأ مهمته فورا في ميرسيسايد، بعد ثلاثة مواسم لافتة مع بورنموث حولته إلى واحد من أكثر المدربين المطلوبين في أوروبا.
ووصل إيراولا إلى أنفيلد بعد أن قاد بورنموث لأفضل إنجاز في تاريخه بالدوري الممتاز، بإنهاء الموسم في المركز السادس والتأهل إلى الدوري الأوروبي، ولكن الريدز حاول حتى اللحظات الأخيرة تمديد عقده، لكن المدرب السابق لرايو فاليكانو اختار خوض التحدي الأكبر في مسيرته.
وجاء التحرك من إدارة ليفربول سريعا بعد إعلان إقالة سلوت، وبحسب مصادر صحيفة "ميرور" البريطانية، أجرى وكلاء إيراولا محادثات متقدمة مع كريستال بالاس وباير ليفركوزن قبل أن يحسم ليفربول الصفقة لصالحه.
ويُنتظر أن يلقى أسلوب إيراولا الديناميكي والهجومي ترحيبا واسعا في أنفيلد، خاصة بعد موسم عانى فيه الفريق دفاعيا تحت قيادة سلوت، وفشل في الدفاع عن لقب البريميرليج، منهيا الموسم بفارق ثلاث نقاط فقط عن بورنموث الذي دربه مدربه الجديد.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment