رسميًا.. ليفربول يبدأ عصر ما بعد سلوت ويكشف عن المدرب الجديد

خبرني - حسم ليفربول الجدل حول هوية مدربه الجديد، وأعلن تعيين الإسباني أندوني إيراولا مديرا فنياً للفريق الأول، بعقد يمتد لموسمين، ليخلف الهولندي آرني سلوت المقال من منصبه بعد موسم ثانٍ مخيب للآمال.

وأكد ليفربول، في بيان رسمي، أن إيراولا (43 عاما) سيبدأ مهمته فورا في ميرسيسايد، بعد ثلاثة مواسم لافتة مع بورنموث حولته إلى واحد من أكثر المدربين المطلوبين في أوروبا.

ووصل إيراولا إلى أنفيلد بعد أن قاد بورنموث لأفضل إنجاز في تاريخه بالدوري الممتاز، بإنهاء الموسم في المركز السادس والتأهل إلى الدوري الأوروبي، ولكن الريدز حاول حتى اللحظات الأخيرة تمديد عقده، لكن المدرب السابق لرايو فاليكانو اختار خوض التحدي الأكبر في مسيرته.

وجاء التحرك من إدارة ليفربول سريعا بعد إعلان إقالة سلوت، وبحسب مصادر صحيفة "ميرور" البريطانية، أجرى وكلاء إيراولا محادثات متقدمة مع كريستال بالاس وباير ليفركوزن قبل أن يحسم ليفربول الصفقة لصالحه.

ويُنتظر أن يلقى أسلوب إيراولا الديناميكي والهجومي ترحيبا واسعا في أنفيلد، خاصة بعد موسم عانى فيه الفريق دفاعيا تحت قيادة سلوت، وفشل في الدفاع عن لقب البريميرليج، منهيا الموسم بفارق ثلاث نقاط فقط عن بورنموث الذي دربه مدربه الجديد.