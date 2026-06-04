نافذة فنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الفنانة‭ ‬نجوى‭ ‬فؤاد‭.. ‬في‭ ‬العيد‭ ‬لم‭ ‬يرن‭ ‬تليفوني‭: ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬لقائها‭ ‬الاخير‭ ‬أنها‭ ‬تشعر‭ ‬بالوحدة‭ ‬وغياب‭ ‬كل‭ ‬المقربين‭ ‬منها‭ ‬وخاصة‭ ‬خلال‭ ‬المناسبات‭ ‬والأعياد‭. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬قالته‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مختلفة‮»‬‭ ‬تقديم‭ ‬نجلاء‭ ‬الراوي‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬الشمس‭.. ‬الفنانة‭ ‬نجوى‭ ‬فؤاد‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬أبناء‭ ‬والمحيطون‭ ‬بها‭ ‬زمان‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬اهل‭ ‬الفن‭. ‬اغلب‭ ‬الفنانين‭ ‬الحاليين‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬بأن‭ ‬الدور‭ ‬سوف‭ ‬يأتي‭ ‬عليهم‭ ‬عندما‭ ‬تنطفئ‭ ‬أضواء‭ ‬الشهرة‭ ‬والنجومية‭.‬

الفنان‭ ‬جاسم‭ ‬الحربان‭ ‬هو‭ ‬الأهم‭ ‬والمنسي‭: ‬يعتبر‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬جاسم‭ ‬الحربان‭ ‬أهم‭ ‬باحث‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬التراث‭ ‬الغنائي‭ ‬البحريني‭ ‬التراثي‭ ‬من‭ ‬فنون‭ ‬البحر‭ ‬وغناء‭ ‬الفرق‭ ‬الشعبية‭ ‬الرجالية‭ ‬والنسائية‭ ‬والعرضة‭ ‬واسماء‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬وتاريخ‭ ‬كل‭ ‬الفرق‭ ‬الشعبية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬وانتهاء‭ ‬نشاطها‭ ‬الفني‭ ‬واغنيات‭ ‬لمراده‭ ‬وباقي‭ ‬الاغنيات‭ ‬التراثية،‭ ‬مثل‭ ‬دق‭ ‬الحب‭ ‬وجر‭ ‬السفن‭ ‬لعرض‭ ‬البحر،‭ ‬والقائمة‭ ‬تطول‭. ‬ما‭ ‬اتمناه‭ ‬من‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬الاتفاق‭ ‬معه‭ ‬لتقديم‭ ‬برنامج‭ ‬عن‭ ‬تراثنا‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬تمرس‭ ‬فيه‭. ‬للعلم‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬غيره‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬واخيرا‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬اليه‭ ‬وليس‭ ‬العكس‭.‬

حمو‭ ‬بيكا‭ ‬متهم‭ ‬بسرقة‭ ‬سجاجيد‭ ‬وكراسي‭ ‬سفرة‭: ‬قام‭ ‬طبيب‭ ‬بتحرير‭ ‬محضر‭ ‬ضد‭ ‬مطرب‭ ‬المهرجانات‭ ‬حمو‭ ‬بيكا‭ ‬يتهمه‭ ‬فيه‭ ‬بسرقة‭ ‬5‭ ‬سجاجيد‭ ‬وكرسي‭ ‬سفرة‭ ‬وعدم‭ ‬سداد‭ ‬الإيجار‭ ‬وفواتير‭ ‬المرافق‭ ‬مدة‭ ‬عام‭. ‬وذكر‭ ‬الطبيب‭ ‬في‭ ‬بلاغه‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬إلى‭ ‬أمن‭ ‬الجيزة‭ ‬أن‭ ‬حمو‭ ‬بيكا‭ ‬استأجر‭ ‬الفيلا‭ ‬لفترة‭ ‬زمنية‭ ‬وعقب‭ ‬انتهاء‭ ‬المدة‭ ‬اكتشف‭ ‬تعرض‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬العقار‭ ‬للتلفيات‭ ‬شملت‭ ‬الحوائط‭ ‬والستائر‭ ‬وادوات‭ ‬السباكة‭. ‬وأوضح‭ ‬انه‭ ‬حاول‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬حمو‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬محاولاته‭ ‬لم‭ ‬تلق‭ ‬استجابة‭ ‬عند‭ ‬حمو‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬يقوم‭ ‬بتحرير‭ ‬محضر‭ ‬رسمي‭.. ‬حمو‭ ‬بيكا‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬عنده‭ ‬مشكلة،‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬ويدخل‭ ‬في‭ ‬أخرى‭ ‬ولا‭ ‬يعلم‭ ‬بأن‭ ‬الفنان‭ ‬ليس‭ ‬فوق‭ ‬القانون‭.‬

تنسيق‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬وملاحظات‭ ‬أخوية‭: ‬أكبر‭ ‬خطأ‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬برنامجين‭ ‬وراء‭ ‬بعض‭ ‬يحملان‭ ‬نفس‭ ‬المضمون،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬برنامجين‭ ‬يتحدثان‭ ‬عن‭ ‬الفنون‭ ‬الشعبية‭. ‬وهذا‭ ‬خطأ‭ ‬يجب‭ ‬علاجه‭ ‬فورا‭. ‬أما‭ ‬بث‭ ‬برنامج‭ ‬لمسابقات‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬وضع‭ ‬سهرات‭ ‬غنائية‭ ‬وبرامج‭ ‬ترفيهيه‭ ‬فهذا‭ ‬أمر‭ ‬يشبه‭ ‬الكارثة‭. ‬إذن‭ ‬التنسيق‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬تنسيق‭.. ‬هذه‭ ‬ملاحظات‭ ‬فيها‭ ‬مصلحة‭ ‬التلفزيون‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬تعمل‭ ‬قيادته‭ ‬على‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬المنافسة‭. ‬وللعلم‭ ‬أنا‭ ‬قمت‭ ‬بتدريب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنسقين‭ ‬للبرامج‭ ‬والاغاني‭ ‬في‭ ‬اذاعة‭ ‬البحرين‭ ‬واذاعة‭ ‬صوت‭ ‬الخليج،‭ ‬ولا‭ ‬أتكلم‭ ‬من‭ ‬فراغ‭.‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬خليها‭ ‬على‭ ‬الله‮»‬‭ ‬تأليف‭ ‬مأمون‭ ‬الشناوي،‭ ‬لحن‭ ‬وغناء‭ ‬فريد‭ ‬الأطرش،‭ ‬إنتاج‭ ‬عام‭ ‬1954،‭ ‬فيلم‭ ‬لحن‭ ‬حبي‭.‬

قول‭ ‬الدنيا‭ ‬بخير‭ ‬وتركها‭ ‬للي‭ ‬كاتبها‭ ‬واللي‭ ‬حاسبها

حكمة‭ ‬ربك‭ ‬مين‭ ‬يدركها‭ ‬غير‭ ‬سبحانه‭ ‬اللي‭ ‬مرتبها

مهما‭ ‬جرالك‭ ‬إيه‭ ‬راح‭ ‬يجرى

طول‭ ‬بالك‭ ‬راح‭ ‬تفرج‭ ‬بكره

شوف‭ ‬شغلك‭ ‬والباقي‭ ‬على‭ ‬الله