نافذة فنية
الفنانة نجوى فؤاد.. في العيد لم يرن تليفوني: ذكرت في لقائها الاخير أنها تشعر بالوحدة وغياب كل المقربين منها وخاصة خلال المناسبات والأعياد. هذا ما قالته في برنامج «مختلفة» تقديم نجلاء الراوي عبر قناة الشمس.. الفنانة نجوى فؤاد ليس لديها أبناء والمحيطون بها زمان كانوا من اهل الفن. اغلب الفنانين الحاليين لا يعرفون بأن الدور سوف يأتي عليهم عندما تنطفئ أضواء الشهرة والنجومية.
الفنان جاسم الحربان هو الأهم والمنسي: يعتبر الفنان البحريني جاسم الحربان أهم باحث فني في التراث الغنائي البحريني التراثي من فنون البحر وغناء الفرق الشعبية الرجالية والنسائية والعرضة واسماء العاملين في هذا المجال من رجال ونساء وتاريخ كل الفرق الشعبية منذ تأسيسها وانتهاء نشاطها الفني واغنيات لمراده وباقي الاغنيات التراثية، مثل دق الحب وجر السفن لعرض البحر، والقائمة تطول. ما اتمناه من تلفزيون البحرين الاتفاق معه لتقديم برنامج عن تراثنا البحريني الذي تمرس فيه. للعلم ليس لدينا غيره في الوقت الحاضر واخيرا نحن في حاجة اليه وليس العكس.
حمو بيكا متهم بسرقة سجاجيد وكراسي سفرة: قام طبيب بتحرير محضر ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا يتهمه فيه بسرقة 5 سجاجيد وكرسي سفرة وعدم سداد الإيجار وفواتير المرافق مدة عام. وذكر الطبيب في بلاغه الذي قدمه إلى أمن الجيزة أن حمو بيكا استأجر الفيلا لفترة زمنية وعقب انتهاء المدة اكتشف تعرض أجزاء من العقار للتلفيات شملت الحوائط والستائر وادوات السباكة. وأوضح انه حاول التفاهم مع حمو إلا أن محاولاته لم تلق استجابة عند حمو ما جعله يقوم بتحرير محضر رسمي.. حمو بيكا كل يوم عنده مشكلة، يخرج من مشكلة ويدخل في أخرى ولا يعلم بأن الفنان ليس فوق القانون.
تنسيق تلفزيون البحرين وملاحظات أخوية: أكبر خطأ يتمثل في وضع برنامجين وراء بعض يحملان نفس المضمون، وهذا ما حدث مع برنامجين يتحدثان عن الفنون الشعبية. وهذا خطأ يجب علاجه فورا. أما بث برنامج لمسابقات طلبة المدارس في وقت من المفروض وضع سهرات غنائية وبرامج ترفيهيه فهذا أمر يشبه الكارثة. إذن التنسيق يحتاج الى تنسيق.. هذه ملاحظات فيها مصلحة التلفزيون البحريني الذي تعمل قيادته على وضعه في وضع المنافسة. وللعلم أنا قمت بتدريب العديد من المنسقين للبرامج والاغاني في اذاعة البحرين واذاعة صوت الخليج، ولا أتكلم من فراغ.
من جماليات النصوص الغنائية أغنية «خليها على الله» تأليف مأمون الشناوي، لحن وغناء فريد الأطرش، إنتاج عام 1954، فيلم لحن حبي.
قول الدنيا بخير وتركها للي كاتبها واللي حاسبها
حكمة ربك مين يدركها غير سبحانه اللي مرتبها
مهما جرالك إيه راح يجرى
طول بالك راح تفرج بكره
شوف شغلك والباقي على الله
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