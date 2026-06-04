الجائزة العالمية تغازل حكيمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

نرى‭ ‬أن‭ ‬حكيمي،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬27‭ ‬عاماً،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬خلف‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الباريسي‭ ‬عثمان‭ ‬ديمبيلي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬صناعة‭ ‬الخطورة‭ ‬على‭ ‬المنافسين،‭ ‬بل‭ ‬إننا‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬للفرق‭ ‬المنافسة‭ ‬تضعه‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬حساباتها‭ ‬التكتيكية،‭ ‬باعتباره‭ ‬ورقة‭ ‬رابحة‭ ‬وأي‭ ‬ورقة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬قلب‭ ‬موازين‭ ‬المباريات‭.‬

حكيمي‭ ‬لاعب‭ ‬موهوب‭ ‬بإجماع‭ ‬خبراء‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬يتميز‭ ‬بذكاء‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحركاته‭ ‬وسكناته‭ ‬داخل‭ ‬الملعب،‭ ‬ويملك‭ ‬نزعة‭ ‬هجومية‭ ‬مدعومة‭ ‬بفهم‭ ‬تكتيكي‭ ‬عال‭ ‬ودهاء‭ ‬كروي‭ ‬واضح،‭ ‬كما‭ ‬يتمتع‭ ‬بقدرات‭ ‬متنوعة‭ ‬تجعله‭ ‬لاعبا‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬الرفيع،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يفسر‭ ‬لجوء‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬أحيانا‭ ‬إلى‭ ‬توظيفه‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الملعب‭ ‬ضمن‭ ‬أدوار‭ ‬تكتيكية‭ ‬خاصة،‭ ‬في‭ ‬دليل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬الكبيرة‭ ‬بإمكاناته‭.‬

وفي‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬فيه‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬باللقب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬اللندني‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أرسنال،‭ ‬ظهر‭ ‬حكيمي‭ ‬خلال‭ ‬أغلب‭ ‬فترات‭ ‬المباراة‭ ‬وكأنه‭ ‬مهاجم‭ ‬إضافي‭ ‬أكثر‭ ‬منه‭ ‬مدافعا،‭ ‬إذ‭ ‬وجد‭ ‬باستمرار‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬حافة‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬وأسهم‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬الهجومي‭ ‬لفريقه‭. ‬وهذا‭ ‬الحضور‭ ‬المتقدم‭ ‬يعكس‭ ‬حجم‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬يمنحها‭ ‬له‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬أدوار‭ ‬متعددة‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭.‬

ومع‭ ‬اقتراب‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬يبقى‭ ‬أشرف‭ ‬حكيمي‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الأوراق‭ ‬الفتاكة‭ ‬التي‭ ‬يعول‭ ‬عليها‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬الأطلس‮»‬‭ ‬للتألق‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭.‬