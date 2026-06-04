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ويستمر العدوان والخداع الإيراني

ويستمر العدوان والخداع الإيراني

2026-06-04 07:32:35
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‮«‬دارِ‭ ‬الظالم‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يظلمك،‭ ‬واحذر‭ ‬اللئيم‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغدر‭ ‬بك‮»‬‭.. ‬حكمة‭ ‬عربية‭ ‬قديمة‭ ‬تختزل‭ ‬تجربة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬التدخل‭ ‬الإيراني‭ ‬السافر‭ ‬عبر‭ ‬عقود‭.. ‬فالتاريخ‭ ‬يشهد،‭ ‬والوقائع‭ ‬تثبت،‭ ‬أن‭ ‬يد‭ ‬طهران‭ ‬لم‭ ‬تكفّ‭ ‬يوماً‭ ‬عن‭ ‬محاولات‭ ‬العبث‭ ‬بأمن‭ ‬البحرين‭ ‬واستقرارها،‭ ‬متسترة‭ ‬بشعارات‭ ‬زائفة‭ ‬ومتسلحة‭ ‬بأدوات‭ ‬الخداع‭ ‬والتحريض‭. ‬

العدوان‭ ‬الإيراني‭ ‬الغاشم،‭ ‬المستمر‭ ‬والمتواصل،‭ ‬ليس‭ ‬موقفاً‭ ‬سياسياً،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬اعتداء‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬شعب‭ ‬آمن‭ ‬اختار‭ ‬وحدته‭ ‬الوطنية‭ ‬طريقاً،‭ ‬وعلى‭ ‬دولة‭ ‬التزمت‭ ‬بالقانون‭ ‬والتعايش‭.. ‬أما‭ ‬الخداع‭ ‬الإيراني‭ ‬فهو‭ ‬الوجه‭ ‬الآخر‭ ‬للعملة‭ ‬نفسها،‭ ‬فمن‭ ‬يرفع‭ ‬شعارات‭ ‬المقاومة‭ ‬والممانعة‭ ‬في‭ ‬الإعلام،‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬يزرع‭ ‬خلايا‭ ‬التخريب‭ ‬في‭ ‬الخفاء‭.. ‬إيران‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬الأخوة،‭ ‬بينما‭ ‬تزرع‭ ‬الفتنة‭.. ‬تدّعي‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬المستضعفين،‭ ‬بينما‭ ‬تجنّد‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬ليكونوا‭ ‬وقوداً‭ ‬لمشاريعها‭ ‬التوسعية‭.. ‬هذا‭ ‬النفاق‭ ‬السياسي‭ ‬مكشوف،‭ ‬وأدواته‭ ‬باتت‭ ‬مفضوحة‭ ‬أمام‭ ‬وعي‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬تنطلي‭ ‬عليه‭ ‬أساليب‭ ‬التضليل‭. ‬

التحريض‭ ‬واستهداف‭ ‬الشباب‭ ‬الخطر‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬الإيراني‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬استهدافه‭ ‬الشباب‭ ‬والناشئة‭.. ‬فالتوجيهات‭ ‬التحريضية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬وكلاء‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬وولاية‭ ‬الفقيه‭ ‬لا‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬بناء،‭ ‬بل‭ ‬إلى‭ ‬هدم‭.. ‬تسعى‭ ‬لإقناع‭ ‬الشاب‭ ‬البحريني‭ ‬بأن‭ ‬يتحول‭ ‬من‭ ‬باني‭ ‬وطن‭ ‬إلى‭ ‬معول‭ ‬هدم،‭ ‬وبأن‭ ‬يستبدل‭ ‬قلمه‭ ‬بالمتفجر،‭ ‬وطموحه‭ ‬بالتطرف‭.. ‬يستخدمون‭ ‬أساليب‭ ‬التوغل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ويزرعون‭ ‬خلايا‭ ‬تعمل‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬لاستقطاب‭ ‬المغرر‭ ‬بهم‭ ‬ودفعهم‭ ‬الى‭ ‬أعمال‭ ‬إرهابية‭ ‬يجرّمها‭ ‬القانون‭ ‬ويأباها‭ ‬الدين‭ ‬والعرف‭. ‬

والقبض‭ ‬على‭ ‬خلية‭ ‬الـ‭ ‬15‭ ‬التابعين‭ ‬لولاية‭ ‬الفقيه‭.. ‬ضربة‭ ‬استباقية‭ ‬في‭ ‬صميم‭ ‬المشروع‭ ‬الإيراني‭.. ‬هذه‭ ‬الضربة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مصادفة،‭ ‬بل‭ ‬ثمرة‭ ‬تحريات‭ ‬دقيقة‭ ‬وجهود‭ ‬استخبارية‭ ‬احترافية‭ ‬رصدت‭ ‬تحركات‭ ‬الخلايا‭ ‬المرتبطة‭ ‬مباشرة‭ ‬بوكلاء‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬والقبض‭ ‬على‭ ‬هؤلاء‭ ‬يعني‭ ‬إحباط‭ ‬مخط‭ ‬إجرامي‭ ‬كامل‭ ‬كان‭ ‬يستهدف‭ ‬زعزعة‭ ‬الأمن‭ ‬وبث‭ ‬الفوضى‭.. ‬ويعني‭ ‬كذلك‭ ‬كشف‭ ‬حلقة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬التدخل‭ ‬الإيراني‭ ‬الممتدة،‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬كأدوات‭ ‬رخيصة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أجندات‭ ‬خارجية‭ ‬لا‭ ‬تمت‭ ‬إليهم‭ ‬بصلة‭. ‬

والجهود‭ ‬الأمنية‭ ‬تبعث‭ ‬برسالة‭ ‬واضحة،‭ ‬مفادها‭: ‬أن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يمد‭ ‬يده‭ ‬لأجندة‭ ‬إيران‭ ‬ستصله‭ ‬يد‭ ‬القانون‭ ‬البحريني،‭ ‬حازمة‭ ‬وعادلة‭.. ‬بفضل‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬المتطورة‭ ‬بقيادة‭ ‬معالي‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الأوفياء‭.. ‬فما‭ ‬يقومون‭ ‬به‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬عمل‭ ‬أمني،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬جهاد‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬حماية‭ ‬الوطن‭ ‬وصون‭ ‬أعراضه‭ ‬ومستقبله،‭ ‬وهو‭ ‬بالتمام‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بأن‭ ‬البحرين‭ ‬تُعدّ‭ ‬ثغراً‭ ‬من‭ ‬ثغور‭ ‬الإسلام،‭ ‬وتعتبر‭ ‬حماية‭ ‬الأمن‭ ‬حمايةً‭ ‬لوحدة‭ ‬الأمة‭ ‬وكسباً‭ ‬لعظيم‭ ‬الأجر‭.‬

إن‭ ‬اليقظة‭ ‬الاستباقية،‭ ‬والمهنية‭ ‬العالية،‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬تفكيك‭ ‬الشبكات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنفذ‭ ‬مخططاتها،‭ ‬هي‭ ‬الضمانة‭ ‬الحقيقية‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واحة‭ ‬أمن‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مضطرب‭.. ‬كما‭ ‬أثبت‭ ‬الرجال‭ ‬البواسل‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬البحرين‭ ‬خط‭ ‬أحمر،‭ ‬وأن‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭ ‬فوق‭ ‬الجميع،‭ ‬وأن‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الخلايا‭ ‬يرسخ‭ ‬مبدأ‭ ‬المواطنة‭ ‬الحقة،‭ ‬ويحمي‭ ‬حرية‭ ‬الإنسان‭ ‬المسؤول‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تُختطف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جماعات‭ ‬تتلقى‭ ‬أوامرها‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الحدود‭.‬

حفظ‭ ‬الله‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.. ‬فالبحرين‭ ‬وطن‭ ‬للجميع،‭ ‬بني‭ ‬بتلاحم‭ ‬أهله‭ ‬وقيادته،‭ ‬ولن‭ ‬يسمح‭ ‬لأي‭ ‬قوة‭ ‬إقليمية‭ ‬أن‭ ‬تمزق‭ ‬وحدته‭.. ‬والعدوان‭ ‬الإيراني‭ ‬سينكسر‭ ‬على‭ ‬سواعد‭ ‬قواتنا‭ ‬المسلحة‭ ‬الباسلة،‭ ‬والخداع‭ ‬الإيراني‭ ‬سيسقط‭ ‬أمام‭ ‬يقظة‭ ‬أجهزتنا‭ ‬الأمنية‭.‬

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