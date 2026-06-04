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وفاة الفنانة الإيرانية المعارضة مرجان ساترابي مؤلفة "برسيبوليس"

وفاة الفنانة الإيرانية المعارضة مرجان ساترابي مؤلفة "برسيبوليس"

2026-06-04 07:32:35
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توفيت‭ ‬الفنانة‭ ‬الإيرانية‭ ‬المعارضة‭ ‬مرجان‭ ‬ساترابي‭ ‬التي‭ ‬نالت‭ ‬شهرة‭ ‬عالمية‭ ‬واسعة‭ ‬بروايتها‭ ‬المصورة‭ ‬وفيلمها‭ ‬‮«‬برسيبوليس‮»‬،‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬عن‭ ‬56‭ ‬عاما،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬عائلتها‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭. ‬

وقالت‭ ‬عائلتها‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬رحلت‭ ‬مرجان‭ ‬ساترابي‭ ‬حزنا‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬ونيف‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬زوجها‭ ‬وحبيب‭ ‬عمرها‭ ‬ماتياس‭ ‬ريبا‮»‬،‭ ‬المنتج‭ ‬والممثل‭ ‬وكاتب‭ ‬السيناريو‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬ابريل‭ ‬2025‭.‬

وعاشت‭ ‬مرجان‭ ‬ساترابي‭ ‬في‭ ‬المنفى‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1994،‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭ ‬الفرنسية‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬وحققت‭ ‬شهرة‭ ‬واسعة‭ ‬بروايتها‭ ‬‮«‬برسيبوليس‮»‬‭ ‬عن‭ ‬سيرتها‭ ‬الذاتية‭ ‬التي‭ ‬سردت‭ ‬فيها‭ ‬طفولتها‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬تحت‭ ‬حكم‭ ‬السلطات‭ ‬الدينية،‭ ‬والقمع،‭ ‬ورحلتها‭ ‬الشاقة‭ ‬نحو‭ ‬المنفى‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬

وبعد‭ ‬فوز‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الرواية‭ ‬بجائزة‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬أنغوليم‭ ‬الدولي‭ ‬للقصص‭ ‬المصورة‭ ‬عام‭ ‬2001‭ ‬صدرت‭ ‬ثلاثة‭ ‬مجلدات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة،‭ ‬ثم‭ ‬أًنتج‭ ‬فيلم‭ ‬مقتبس‭ ‬عنها‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬شاركها‭ ‬في‭ ‬إخراجه‭ ‬فنسان‭ ‬بارونو‭. ‬

وفاز‭ ‬بجائزة‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭. ‬

وصرحت‭ ‬مرجان‭ ‬ساترابي‭ ‬آنذاك‭: ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬ذو‭ ‬طابع‭ ‬عالمي،‭ ‬فإنني‭ ‬أهديه‭ ‬إلى‭ ‬الإيرانيين‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬دأبت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬إدانة‭ ‬ممارسات‭ ‬سلطات‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭. ‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬فازت‭ ‬روايتها‭ ‬المصورة‭ ‬الأخرى‭ ‬ Poulet ‭ ‬ aux ‭ ‬ prunes ‭ (‬‮«‬دجاج‭ ‬بالبرقوق‮»‬‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تدور‭ ‬أحداثها‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ألبوم‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬أنغوليم‭. ‬

كما‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬إخراج‭ ‬الفيلم‭ ‬المقتبس‭ ‬منها‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ماتيو‭ ‬أمالريك‭ ‬وإدوار‭ ‬باير‭ ‬وماريا‭ ‬دي‭ ‬ميديروس‭. ‬

ورفضت‭ ‬مارجان‭ ‬ساترابي‭ ‬وسام‭ ‬جوقة‭ ‬الشرف‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬تنديدا‭ ‬بـ«موقف‭ ‬فرنسا‭ ‬المنافق‭ ‬تجاه‭ ‬إيران‮»‬‭. ‬

وكتبت‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إنستجرام‭: ‬‮«‬لطالما‭ ‬وجدتُ‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬سياسة‭ ‬فرنسا‭ ‬تجاه‭ ‬إيران‮»‬،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬لرفض‭ ‬منح‭ ‬التأشيرات‭ ‬للشباب‭ ‬الإيرانيين‭ ‬المعارضين‭ ‬والفنانين‭. ‬

وشدّدت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬رفض‭ ‬وسام‭ ‬جوقة‭ ‬الشرف‭ ‬ليس‭ ‬موجها‭ ‬ضد‭ ‬فرنسا،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬أحب‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬حبا‭ ‬عميقا،‭ ‬فهو‭ ‬وطني‮»‬‭.‬

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