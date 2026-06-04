عرض لوحات مغني البيتلز جون لينون في متحف بليفربول
والآن تعرض عشر لوحات منها في متحف البيتلز في ليفربول بعدها أن رصدها جامع اللوحات جوزيف أودونيل في مزاد. وقال أودونيل (29 عاما) من تاينموث: «أنا معجب كبير بالبيتلز ورأيتها في مزاد في لندن حيث لم يكن هناك اهتمام كبير بها». وأضاف: «فكرت أنه بإمكاني المزايدة عليها وتمكنت من الحصول عليها بسعر معقول». وأراد أودونيل إقراض اللوحات للمتحف للسماح لمعجبين آخرين برؤيتها معا، ويعتزم في النهاية بيعها.
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