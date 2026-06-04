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عرض لوحات مغني البيتلز جون لينون في متحف بليفربول

عرض لوحات مغني البيتلز جون لينون في متحف بليفربول

2026-06-04 07:32:35
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عُرضت‭ ‬لوحات‭ ‬رسمها‭ ‬المغني‭ ‬الإنجليزي‭ ‬جون‭ ‬لينون‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬بمتحف‭ ‬في‭ ‬ليفربول‭. ‬واستخدمت‭ ‬لوحات‭ ‬فن‭ ‬‮«‬البوب‭ ‬آرت‮»‬‭ ‬التي‭ ‬عمل‭ ‬لينون‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬الرسام‭ ‬ستيفن‭ ‬فيرونا‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬ترويجي‭ ‬لمصاحبة‭ ‬أغنية‭ ‬البيتلز‭ ‬الناجحة‭ ‬‮«‬أي‭ ‬فيل‭ ‬فاين‮»‬‭ ‬في‭ ‬ستينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭). ‬وباعت‭ ‬دار‭ ‬مزادات‭ ‬كريستيز‭ ‬اللوحات‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬240‭ ‬لوحة‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬مقابل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬58‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬قبل‭ ‬فصلها‭.‬

والآن‭ ‬تعرض‭ ‬عشر‭ ‬لوحات‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬البيتلز‭ ‬في‭ ‬ليفربول‭ ‬بعدها‭ ‬أن‭ ‬رصدها‭ ‬جامع‭ ‬اللوحات‭ ‬جوزيف‭ ‬أودونيل‭ ‬في‭ ‬مزاد‭. ‬وقال‭ ‬أودونيل‭ (‬29‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬تاينموث‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬معجب‭ ‬كبير‭ ‬بالبيتلز‭ ‬ورأيتها‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬بها‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬فكرت‭ ‬أنه‭ ‬بإمكاني‭ ‬المزايدة‭ ‬عليها‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬بسعر‭ ‬معقول‮»‬‭. ‬وأراد‭ ‬أودونيل‭ ‬إقراض‭ ‬اللوحات‭ ‬للمتحف‭ ‬للسماح‭ ‬لمعجبين‭ ‬آخرين‭ ‬برؤيتها‭ ‬معا،‭ ‬ويعتزم‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬بيعها‭.‬

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