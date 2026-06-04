عرض لوحات مغني البيتلز جون لينون في متحف بليفربول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

والآن‭ ‬تعرض‭ ‬عشر‭ ‬لوحات‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬البيتلز‭ ‬في‭ ‬ليفربول‭ ‬بعدها‭ ‬أن‭ ‬رصدها‭ ‬جامع‭ ‬اللوحات‭ ‬جوزيف‭ ‬أودونيل‭ ‬في‭ ‬مزاد‭. ‬وقال‭ ‬أودونيل‭ (‬29‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬تاينموث‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬معجب‭ ‬كبير‭ ‬بالبيتلز‭ ‬ورأيتها‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬بها‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬فكرت‭ ‬أنه‭ ‬بإمكاني‭ ‬المزايدة‭ ‬عليها‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬بسعر‭ ‬معقول‮»‬‭. ‬وأراد‭ ‬أودونيل‭ ‬إقراض‭ ‬اللوحات‭ ‬للمتحف‭ ‬للسماح‭ ‬لمعجبين‭ ‬آخرين‭ ‬برؤيتها‭ ‬معا،‭ ‬ويعتزم‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬بيعها‭.‬