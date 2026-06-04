غياب الدول العربية من تصنيف النساء الأكثر غضبا في العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعلق‭ ‬تيم‭ ‬سيمبسون‭ ‬المدير‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬هولوغيك‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬تخبرنا‭ ‬النساء‭ ‬أنهن‭ ‬يرغبن‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬مبكر‭ ‬وإمكانية‭ ‬أسرع‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تحسين‭ ‬صحة‭ ‬المرأة‭ ‬يتطلب‭ ‬التزاما‭ ‬مستمرا‭ ‬من‭ ‬صانعي‭ ‬السياسات،‭ ‬وهيئة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية،‭ ‬والأطباء،‭ ‬وقطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬للعمل‭ ‬معا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنفيذ‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬بها‭ ‬النساء‮»‬‭. ‬

المثير‭ ‬للاهتمام‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬هو‭ ‬الغياب‭ ‬الواضح‭ ‬لذكر‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬النساء‭ ‬الأكثر‭ ‬غضباً‭. ‬فبينما‭ ‬شمل‭ ‬الاستطلاع‭ ‬114‭ ‬دولة‭ ‬ومنطقة،‭ ‬فإن‭ ‬ظهور‭ ‬المرأة‭ ‬العربية‭ ‬بشكل‭ ‬صريح‭ ‬يثير‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬مدى‭ ‬تمثيلها‭ ‬في‭ ‬الدراسة،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬مستويات‭ ‬الغضب‭ ‬لديها‭ ‬لا‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬النسب‭ ‬التي‭ ‬تستعدي‭ ‬الذكر‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬صعوداً‭ ‬أو‭ ‬هبوطاً‭. ‬

بينما‭ ‬يرى‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬المرأة‭ ‬العربية‭ ‬الغاضبة‭ ‬عن‭ ‬التصنيف‭ ‬ربما‭ ‬يعكس‭ ‬خصوصية‭ ‬ثقافية‭ ‬في‭ ‬صعوبة‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬المشاعر‭. ‬

وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬البحث‭ ‬أن‭ ‬دولاً‭ ‬مثل‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والسعودية‭ ‬والجزائر‭ ‬وعمان‭ ‬مدرجة‭ ‬في‭ ‬المؤشر‭ ‬العام‭ ‬لصحة‭ ‬المرأة،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تفصيلها‭ ‬على‭ ‬مقاييس‭ ‬الغصب‭ ‬العالمي‭.‬