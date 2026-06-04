غياب الدول العربية من تصنيف النساء الأكثر غضبا في العالم

غياب الدول العربية من تصنيف النساء الأكثر غضبا في العالم
وعلق تيم سيمبسون المدير الأول في شركة هولوغيك على النتائج قائلا: «تخبرنا النساء أنهن يرغبن في تشخيص مبكر وإمكانية أسرع للحصول على الرعاية الصحية». وأضاف: «إن تحسين صحة المرأة يتطلب التزاما مستمرا من صانعي السياسات، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، والأطباء، وقطاع الصناعة للعمل معا من أجل تنفيذ التغييرات التي تطالب بها النساء».
المثير للاهتمام في هذا التصنيف هو الغياب الواضح لذكر أي دولة عربية ضمن قائمة النساء الأكثر غضباً. فبينما شمل الاستطلاع 114 دولة ومنطقة، فإن ظهور المرأة العربية بشكل صريح يثير تساؤلات حول مدى تمثيلها في الدراسة، أو ما إذا كانت مستويات الغضب لديها لا تندرج ضمن النسب التي تستعدي الذكر في التصنيف إن كان صعوداً أو هبوطاً.
بينما يرى البعض أن غياب المرأة العربية الغاضبة عن التصنيف ربما يعكس خصوصية ثقافية في صعوبة التعبير عن المشاعر.
وقد أظهرت نتائج البحث أن دولاً مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية والجزائر وعمان مدرجة في المؤشر العام لصحة المرأة، ولكن لم يتم تفصيلها على مقاييس الغصب العالمي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment