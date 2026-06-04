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بمشاركة أكثر من 20 علامة تجاريةشيراتون البحرين يطلق أول نسخة من معرض الأعراس

بمشاركة أكثر من 20 علامة تجاريةشيراتون البحرين يطلق أول نسخة من معرض الأعراس

2026-06-04 07:32:30
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بوحجي‭: ‬سياحة‭ ‬الأعراس‭ ‬رافد‭ ‬مهم‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬وجهة‭ ‬للمناسبات

كتبت‭: ‬زينب‭ ‬علي

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا

افتتحت‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬معرض‭ ‬شيراتون‭ ‬لحفلات‭ ‬الزفاف‭ ‬2026،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬التاج‭ ‬الكبرى‭ ‬بفندق‭ ‬شيراتون‭ ‬البحرين،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬جهة‭ ‬وعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬محلية‭ ‬ودولية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأعراس‭ ‬والمناسبات‭.‬

وأكدت‭ ‬بوحجي‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يمثل‭ ‬فعالية‭ ‬متميزة‭ ‬تجمع‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭ ‬مختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بحفلات‭ ‬الزفاف،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬أبسط‭ ‬الترتيبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعروس‭ ‬والعريس‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬المتطلبات‭ ‬والخدمات‭ ‬المصاحبة‭ ‬لهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬من‭ ‬الجميل‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬اليوم‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬جهة‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شركات‭ ‬وعلامات‭ ‬تجارية‭ ‬دولية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الاهتمام‭ ‬المتزايد‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬ويمنح‭ ‬الزوار‭ ‬فرصة‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الخيارات‭ ‬والخدمات‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬واحد‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬فندق‭ ‬شيراتون‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬تبرز‭ ‬قدراته‭ ‬وإمكاناته‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬حفلات‭ ‬الزفاف‭ ‬والمناسبات‭ ‬الكبرى،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يجمع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالأعراس،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شركات‭ ‬التصوير،‭ ‬وتنسيق‭ ‬القاعات،‭ ‬والمجوهرات،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬اليها‭ ‬المقبلون‭ ‬على‭ ‬الزواج‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬واحد‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬تجربة‭ ‬الزوار‭ ‬والأسر،‭ ‬ويمكنهم‭ ‬من‭ ‬اختيار‭ ‬جميع‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬ومتطلبات‭ ‬حفلات‭ ‬الزفاف‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬ويسر‭.‬

وأكدت‭ ‬بوحجي‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬تولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬خاصًا‭ ‬بقطاع‭ ‬سياحة‭ ‬الأعراس‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬القطاعات‭ ‬المهمة‭ ‬ضمن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬السياحية‭ ‬للمملكة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬نجحت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬حفلات‭ ‬الزفاف‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬أرضها،‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الزوار‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬للاحتفال‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وقالت‭: ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬المقومات‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬اللازمة‭ ‬لدعم‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬السياحة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الفنادق‭ ‬العالمية،‭ ‬وقاعات‭ ‬المناسبات‭ ‬الكبرى،‭ ‬وشركات‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬وشبكة‭ ‬الخدمات‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الزوار‭ ‬والمنظمين‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬مستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬جاذبة‭ ‬للأعراس‭ ‬والمناسبات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬السياحية‭ ‬الأخرى،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتنشيط‭ ‬الحركة‭ ‬السياحية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬نجية‭ ‬زينل،‭ ‬مديرة‭ ‬التسويق‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬شيراتون‭ ‬البحرين‭: ‬إن‭ ‬معرض‭ ‬شيراتون‭ ‬لحفلات‭ ‬الزفاف‭ ‬2026‭ ‬يقام‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬متكاملة‭ ‬تجمع‭ ‬مختلف‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬الزواج‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يتيح‭ ‬للزوار‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭ ‬فرصة‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأعراس،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المجوهرات،‭ ‬وتصميم‭ ‬أزياء‭ ‬الزفاف،‭ ‬وخدمات‭ ‬التجميل‭ ‬والمكياج،‭ ‬والتصوير،‭ ‬وتنظيم‭ ‬الحفلات‭ ‬والمناسبات‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يمثل‭ ‬وجهة‭ ‬متكاملة‭ ‬للمقبلين‭ ‬على‭ ‬الزواج،‭ ‬حيث‭ ‬يمكنهم‭ ‬إنجاز‭ ‬مختلف‭ ‬ترتيبات‭ ‬حفل‭ ‬الزفاف‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬واحد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بعروض‭ ‬الأزياء‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المشاركة،‭ ‬والتي‭ ‬تستعرض‭ ‬أحدث‭ ‬تصاميم‭ ‬فساتين‭ ‬الزفاف‭ ‬والمجوهرات‭ ‬وإطلالات‭ ‬الشعر‭ ‬والمكياج‭.‬

ويستمر‭ ‬المعرض‭ ‬يومي‭ ‬4‭ ‬و5‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري،‭ ‬مستقطبًا‭ ‬الزوار‭ ‬والمهتمين‭ ‬بقطاع‭ ‬الأعراس‭ ‬والمناسبات‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭.‬



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