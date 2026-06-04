بمشاركة أكثر من 20 علامة تجاريةشيراتون البحرين يطلق أول نسخة من معرض الأعراس

بمشاركة أكثر من 20 علامة تجاريةشيراتون البحرين يطلق أول نسخة من معرض الأعراس
كتبت: زينب علي
تصوير: محمود بابا
افتتحت سارة أحمد بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، معرض شيراتون لحفلات الزفاف 2026، الذي يقام للمرة الأولى في قاعة التاج الكبرى بفندق شيراتون البحرين، بمشاركة أكثر من 20 جهة وعلامة تجارية محلية ودولية متخصصة في قطاع الأعراس والمناسبات.
وأكدت بوحجي أن المعرض يمثل فعالية متميزة تجمع تحت سقف واحد مختلف الخدمات والمنتجات المرتبطة بحفلات الزفاف، بدءًا من أبسط الترتيبات الخاصة بالعروس والعريس وصولًا إلى مختلف المتطلبات والخدمات المصاحبة لهذه المناسبة.
وقالت: «من الجميل أن نرى اليوم مشاركة أكثر من عشرين جهة من مملكة البحرين، إلى جانب شركات وعلامات تجارية دولية، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الحيوي، ويمنح الزوار فرصة الاطلاع على مختلف الخيارات والخدمات في مكان واحد».
وأضافت أن استضافة فندق شيراتون البحرين هذا النوع من الفعاليات تبرز قدراته وإمكاناته في احتضان حفلات الزفاف والمناسبات الكبرى، مشيرة إلى أن المعرض يجمع العديد من القطاعات المرتبطة بالأعراس، بما في ذلك شركات التصوير، وتنسيق القاعات، والمجوهرات، وغيرها من الخدمات التي يحتاج اليها المقبلون على الزواج.
وأوضحت أن وجود هذه الخدمات في موقع واحد يسهم في تسهيل تجربة الزوار والأسر، ويمكنهم من اختيار جميع احتياجاتهم ومتطلبات حفلات الزفاف بكل سهولة ويسر.
وأكدت بوحجي أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع سياحة الأعراس باعتباره أحد القطاعات المهمة ضمن الاستراتيجية السياحية للمملكة، مشيرة إلى أن البحرين نجحت خلال السنوات الماضية في استقطاب عدد من حفلات الزفاف الكبرى التي أقيمت على أرضها، وأسهمت في جذب الزوار وعائلاتهم للاحتفال بهذه المناسبات في المملكة.
وقالت: إن مملكة البحرين تمتلك المقومات والبنية التحتية اللازمة لدعم هذا النوع من السياحة، بما في ذلك الفنادق العالمية، وقاعات المناسبات الكبرى، وشركات النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الناقلة الوطنية وشبكة الخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات الزوار والمنظمين.
وأضافت أن الجهود مستمرة لتعزيز مكانة البحرين كوجهة جاذبة للأعراس والمناسبات، إلى جانب مختلف الأنشطة والفعاليات السياحية الأخرى، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة السياحية.
من جانبها، قالت نجية زينل، مديرة التسويق والاتصالات في فندق شيراتون البحرين: إن معرض شيراتون لحفلات الزفاف 2026 يقام للمرة الأولى في الفندق بهدف توفير منصة متكاملة تجمع مختلف العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تلبي احتياجات المقبلين على الزواج.
وأوضحت أن المعرض يتيح للزوار من داخل البحرين وخارجها فرصة التعرف على مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المتعلقة بالأعراس، بما في ذلك المجوهرات، وتصميم أزياء الزفاف، وخدمات التجميل والمكياج، والتصوير، وتنظيم الحفلات والمناسبات.
وأضافت أن المعرض يمثل وجهة متكاملة للمقبلين على الزواج، حيث يمكنهم إنجاز مختلف ترتيبات حفل الزفاف في مكان واحد، إلى جانب الاستمتاع بعروض الأزياء التي تقدمها العلامات التجارية المشاركة، والتي تستعرض أحدث تصاميم فساتين الزفاف والمجوهرات وإطلالات الشعر والمكياج.
ويستمر المعرض يومي 4 و5 يونيو الجاري، مستقطبًا الزوار والمهتمين بقطاع الأعراس والمناسبات من داخل المملكة وخارجها.
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