يستقطب أصنافا من 5 دول تشتهر بزراعتهاأسواق الجزيرة تكشف عن أكبر تشكيلة مانجو على الإطلاق

يستقطب أصنافا من 5 دول تشتهر بزراعتهاأسواق الجزيرة تكشف عن أكبر تشكيلة مانجو على الإطلاق
تصوير: حسين عبدالله
دشنت أسواق الجزيرة مهرجان المانجو، الذي يضم أكبر تشكيلة من الأصناف على الإطلاق أمس الخميس (4 يونيو 2026) بفرع الزنج. يستمر المهرجان حتى 10 يونيو ويستقطب نحو 55 صنفا من 5 دول شهيرة بزراعة الفاكهة الصيفية.
وافتتح المهرجان بحضور غينيس جايمي ريكاردو داكاناي غلياغا سفير جمهورية الفلبين لدى البحرين وشيرين شانيكا ديساناياكي سفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى البحرين وأردي هيرماوان سفير جمهورية إندونيسيا لدى البحرين وشازريل بن زاهيران سفير ماليزيا لدى البحرين.
يضم المهرجان أجود أصناف الفاكهة الصيفية من سريلانكا واليمن والهند وتايلند وكولمبيا، وتعرض في كل فروع السوبرماركت في المملكة.
وذكر العضو المنتدب لمجموعة الجزيرة، عبدالحميد ديواني «في كل عام، نستقطب المزيد من أصناف المانجو للبحرين، ونطمح من خلال هذه المهرجانات الترويجية إلى استقطاب الزبائن من مختلف الفئات والشرائح المجتمعية لاستكشاف الفاكهة الصيفية المحببة من أفضل مناطق زراعته في العالم، والتي تعتبر طعاما مثاليا وصحيا. وسيستكشف الزبائن نكهات مختلفة من المانجو من خلال مجموعتنا الكبيرة التي ستُسعد المتسوقين».
وأوضح المدير بمجموعة الجزيرة أحمد ديواني: «تنقل الأصناف جوا للحفاظ على طعمها الأصيل» مشيرا إلى أن المهرجان يقدم خيارات مختلفة إما مخصصة للطبخ أو تدخل في تصنيع الحلويات والسلطات أو يمكن تناولها بشكل مباشر من دون تدخل.
ومن بين الأنواع الأكثر غرابة، ما يطلق عليه باسم المانجو الأخضر ذي النكهات الثلاث من تايلند، الذي يتميز بمزجه لـ 3 نكهات مختلفة تتنوع ما بين الحامض والحلو والطعم الأصلي للمانجو.
تضم تشكيلة المهرجان مجموعة واسعة من الأنواع الهندية، من بينها سينداروم وجوداديث الهندي وناداسالي وأسورتيد وكيساري. وتتصدر الهند قائمة الدول المنتجة للمانجو في العالم، وينتشر زراعته في مختلف ولاياتها من بينها أندرا براديش وبيهار وجوجارات وكارناتاكا وأوروسيسا.
وضمت القائمة مجموعة مختارة أيضا من الأصناف المميزة المجلوبة من دول شرق آسيا واليمن وكولومبيا، والتي تختلف أحجامها ومذاقاتها، ومنها: بيبي مانجو الكولومبي وجونسا اليمني ومون كين سري التايلندي وآر تي إي تي التايلندي وثيمور اليمني.
ويعرض المهرجان طوال 3 أيام حتى السبت، مجموعة من الأطباق المصنعة من فاكهة المانجو، حيث يمكن للمتسوقين استكشاف أطباق جديدة في قسم الأطعمة المطبوخة، الذي يقدم تشكيلة واسعة من المخبوزات المستوحاة من الفاكهة والحلويات. وخلال الافتتاح قدم ركن الطهي عروضا حية لأطباق شهية استخدم فيها المانجو كمكون رئيسي. وتنظم أسواق الجزيرة هذا المهرجان السنوي ليكون بمثابة متعة سنوية للمتسوقين للحصول على خيارات متنوعة من الفاكهة الصيفية.
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