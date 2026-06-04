يستقطب أصنافا من 5 دول تشتهر بزراعتهاأسواق الجزيرة تكشف عن أكبر تشكيلة مانجو على الإطلاق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬حسين‭ ‬عبدالله

دشنت‭ ‬أسواق‭ ‬الجزيرة‭ ‬مهرجان‭ ‬المانجو،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬أكبر‭ ‬تشكيلة‭ ‬من‭ ‬الأصناف‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ (‬4‭ ‬يونيو‭ ‬2026‭) ‬بفرع‭ ‬الزنج‭. ‬يستمر‭ ‬المهرجان‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬يونيو‭ ‬ويستقطب‭ ‬نحو‭ ‬55‭ ‬صنفا‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬دول‭ ‬شهيرة‭ ‬بزراعة‭ ‬الفاكهة‭ ‬الصيفية‭.‬

وافتتح‭ ‬المهرجان‭ ‬بحضور‭ ‬غينيس‭ ‬جايمي‭ ‬ريكاردو‭ ‬داكاناي‭ ‬غلياغا‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬الفلبين‭ ‬لدى‭ ‬البحرين‭ ‬وشيرين‭ ‬شانيكا‭ ‬ديساناياكي‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬سريلانكا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الاشتراكية‭ ‬لدى‭ ‬البحرين‭ ‬وأردي‭ ‬هيرماوان‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬إندونيسيا‭ ‬لدى‭ ‬البحرين‭ ‬وشازريل‭ ‬بن‭ ‬زاهيران‭ ‬سفير‭ ‬ماليزيا‭ ‬لدى‭ ‬البحرين‭.‬

يضم‭ ‬المهرجان‭ ‬أجود‭ ‬أصناف‭ ‬الفاكهة‭ ‬الصيفية‭ ‬من‭ ‬سريلانكا‭ ‬واليمن‭ ‬والهند‭ ‬وتايلند‭ ‬وكولمبيا،‭ ‬وتعرض‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فروع‭ ‬السوبرماركت‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وذكر‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لمجموعة‭ ‬الجزيرة،‭ ‬عبدالحميد‭ ‬ديواني‭ ‬‮«‬في‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬نستقطب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬أصناف‭ ‬المانجو‭ ‬للبحرين،‭ ‬ونطمح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المهرجانات‭ ‬الترويجية‭ ‬إلى‭ ‬استقطاب‭ ‬الزبائن‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬والشرائح‭ ‬المجتمعية‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الفاكهة‭ ‬الصيفية‭ ‬المحببة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬مناطق‭ ‬زراعته‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬طعاما‭ ‬مثاليا‭ ‬وصحيا‭. ‬وسيستكشف‭ ‬الزبائن‭ ‬نكهات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬المانجو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعتنا‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬ستُسعد‭ ‬المتسوقين‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬المدير‭ ‬بمجموعة‭ ‬الجزيرة‭ ‬أحمد‭ ‬ديواني‭: ‬‮«‬تنقل‭ ‬الأصناف‭ ‬جوا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬طعمها‭ ‬الأصيل‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المهرجان‭ ‬يقدم‭ ‬خيارات‭ ‬مختلفة‭ ‬إما‭ ‬مخصصة‭ ‬للطبخ‭ ‬أو‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬الحلويات‭ ‬والسلطات‭ ‬أو‭ ‬يمكن‭ ‬تناولها‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تدخل‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الأنواع‭ ‬الأكثر‭ ‬غرابة،‭ ‬ما‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬باسم‭ ‬المانجو‭ ‬الأخضر‭ ‬ذي‭ ‬النكهات‭ ‬الثلاث‭ ‬من‭ ‬تايلند،‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بمزجه‭ ‬لـ‭ ‬3‭ ‬نكهات‭ ‬مختلفة‭ ‬تتنوع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الحامض‭ ‬والحلو‭ ‬والطعم‭ ‬الأصلي‭ ‬للمانجو‭.‬

تضم‭ ‬تشكيلة‭ ‬المهرجان‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأنواع‭ ‬الهندية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬سينداروم‭ ‬وجوداديث‭ ‬الهندي‭ ‬وناداسالي‭ ‬وأسورتيد‭ ‬وكيساري‭. ‬وتتصدر‭ ‬الهند‭ ‬قائمة‭ ‬الدول‭ ‬المنتجة‭ ‬للمانجو‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وينتشر‭ ‬زراعته‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬ولاياتها‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أندرا‭ ‬براديش‭ ‬وبيهار‭ ‬وجوجارات‭ ‬وكارناتاكا‭ ‬وأوروسيسا‭.‬

وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬الأصناف‭ ‬المميزة‭ ‬المجلوبة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬واليمن‭ ‬وكولومبيا،‭ ‬والتي‭ ‬تختلف‭ ‬أحجامها‭ ‬ومذاقاتها،‭ ‬ومنها‭: ‬بيبي‭ ‬مانجو‭ ‬الكولومبي‭ ‬وجونسا‭ ‬اليمني‭ ‬ومون‭ ‬كين‭ ‬سري‭ ‬التايلندي‭ ‬وآر‭ ‬تي‭ ‬إي‭ ‬تي‭ ‬التايلندي‭ ‬وثيمور‭ ‬اليمني‭.‬

ويعرض‭ ‬المهرجان‭ ‬طوال‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬حتى‭ ‬السبت،‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬المصنعة‭ ‬من‭ ‬فاكهة‭ ‬المانجو،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للمتسوقين‭ ‬استكشاف‭ ‬أطباق‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الأطعمة‭ ‬المطبوخة،‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬تشكيلة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المخبوزات‭ ‬المستوحاة‭ ‬من‭ ‬الفاكهة‭ ‬والحلويات‭. ‬وخلال‭ ‬الافتتاح‭ ‬قدم‭ ‬ركن‭ ‬الطهي‭ ‬عروضا‭ ‬حية‭ ‬لأطباق‭ ‬شهية‭ ‬استخدم‭ ‬فيها‭ ‬المانجو‭ ‬كمكون‭ ‬رئيسي‭. ‬وتنظم‭ ‬أسواق‭ ‬الجزيرة‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬السنوي‭ ‬ليكون‭ ‬بمثابة‭ ‬متعة‭ ‬سنوية‭ ‬للمتسوقين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬خيارات‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الفاكهة‭ ‬الصيفية‭.‬