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موتورسيتي تنظم حملة صحية مجانية للموظفين بالتعاون مع مستشفى الهلال

موتورسيتي تنظم حملة صحية مجانية للموظفين بالتعاون مع مستشفى الهلال

2026-06-04 07:32:27
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬التزامها‭ ‬المستمر‭ ‬بدعم‭ ‬صحة‭ ‬موظفيها‭ ‬ورفاههم،‭ ‬نظمت‭ ‬موتورسيتي‭ ‬البحرين‭ ‬حملة‭ ‬صحية‭ ‬مجانية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مستشفى‭ ‬الهلال،‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬مواقع‭ ‬مختلفة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬صحية‭ ‬وداعمة،‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالصحة‭ ‬بين‭ ‬الموظفين‭.‬

وتضمنت‭ ‬الحملة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفحوصات‭ ‬الصحية‭ ‬الأساسية‭ ‬والاستشارات‭ ‬الطبية‭ ‬للموظفين‭. ‬وشهدت‭ ‬الفعالية‭ ‬حضور‭ ‬غسان‭ ‬فريوات،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬موتورسيتي‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬وإدارة‭ ‬الشركة،‭ ‬وممثلين‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الهلال،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أونيكريشنان‭ ‬زونال،‭ ‬رئيس‭ ‬التسويق‭ ‬والتأمين،‭ ‬وأرون‭ ‬توماس‭ ‬فارغيز،‭ ‬المسؤول‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتسويق،‭ ‬ومحمد‭ ‬سلمان،‭ ‬المسؤول‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتسويق‭.‬

وقال‭ ‬غسان‭ ‬فريوات،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬موتورسيتي‭: ‬‮«‬نؤمن‭ ‬في‭ ‬موتورسيتي‭ ‬بأن‭ ‬موظفينا‭ ‬هم‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬لنجاحنا،‭ ‬ولذلك‭ ‬تبقى‭ ‬صحتهم‭ ‬ورفاههم‭ ‬من‭ ‬أولوياتنا‭ ‬الرئيسية‭. ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الصحية‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬عمل‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬أساليب‭ ‬حياة‭ ‬صحية‭ ‬وتعزز‭ ‬أهمية‭ ‬العناية‭ ‬الوقائية‭ ‬بالصحة‭. ‬كما‭ ‬نتقدم‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬الهلال‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‮»‬‭.‬

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