موتورسيتي تنظم حملة صحية مجانية للموظفين بالتعاون مع مستشفى الهلال
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الشركة الرامية إلى تعزيز بيئة عمل صحية وداعمة، ونشر الوعي بأهمية الاهتمام بالصحة بين الموظفين.
وتضمنت الحملة مجموعة من الفحوصات الصحية الأساسية والاستشارات الطبية للموظفين. وشهدت الفعالية حضور غسان فريوات، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في موتورسيتي البحرين، إلى جانب عدد من موظفي وإدارة الشركة، وممثلين من مستشفى الهلال، من بينهم أونيكريشنان زونال، رئيس التسويق والتأمين، وأرون توماس فارغيز، المسؤول التنفيذي للتسويق، ومحمد سلمان، المسؤول التنفيذي للتسويق.
وقال غسان فريوات، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في موتورسيتي: «نؤمن في موتورسيتي بأن موظفينا هم الركيزة الأساسية لنجاحنا، ولذلك تبقى صحتهم ورفاههم من أولوياتنا الرئيسية. وتعكس هذه الحملة الصحية التزامنا المستمر بترسيخ ثقافة عمل تشجع على تبني أساليب حياة صحية وتعزز أهمية العناية الوقائية بالصحة. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مستشفى الهلال على تعاونهم ودعمهم في إنجاح هذه المبادرة».
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