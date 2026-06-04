زوج طبيبة في الكرك يروي قصة تعرضها لاعتداء

خبرني - كشف نائب نقيب أطباء الأسنان، الدكتور عمران الضمور، تفاصيل الاعتداء الجسدي واللفظي الذي تعرضت له زوجته، الطبيبة رفيدة الحباشنة، في مستشفى الكرك الحكومي، والذي دفعها إلى مغادرة المستشفى بعد الحادثة.

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وبيّن الضمور أن زوجته تعمل طبيبة أمراض صدرية في مستشفى البشير بالعاصمة عمّان، وقد بادرت إلى تخصيص يوم واحد أسبوعياً للعمل في مستشفى الكرك؛ خدمةً لأبناء محافظتها، نظراً لحاجة المحافظة إلى اختصاص أمراض الصدر ونقص الأطباء المختصين فيه.

وأوضح أن نظام عملها يقوم على معالجة عدد محدد من المرضى، وجميعهم لديهم حجوزات مسبقة عبر منصة "حكيم" التابعة لوزارة الصحة.

وفي يوم الحادثة، حضر الشاب المعتدي طالباً إجراء فحوصات دون وجود حجز مسبق، فأبلغته الطبيبة بأن الوقت متأخر، وأن الأولوية للمرضى المسجلين على المنصة، وأن عليه التوجه أولاً إلى قسم الطوارئ، حيث سيتم تشخيص حالته من قبل الطبيب المناوب وتحويله إليها إذا استدعت حالته ذلك.

ولم يرق الأمر للمريض، فقام بشتمها ورميها بكوب قهوة، وحاول الاعتداء عليها بكرسي، كما احتجز الطبيبة والممرضين المساعدين لها، مهدداً بمنع خروج أي منهم ما لم يتم الكشف عليه.

وبادرت الطبيبة بالاتصال بزوجها، الذي توجه إلى المستشفى وتقدم بشكوى رسمية لدى المركز الأمني.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المعتدي، وقرر المدعي العام توقيفه لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق.