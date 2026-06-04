زوج طبيبة في الكرك يروي قصة تعرضها لاعتداء
خبرني - كشف نائب نقيب أطباء الأسنان، الدكتور عمران الضمور، تفاصيل الاعتداء الجسدي واللفظي الذي تعرضت له زوجته، الطبيبة رفيدة الحباشنة، في مستشفى الكرك الحكومي، والذي دفعها إلى مغادرة المستشفى بعد الحادثة.
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وبيّن الضمور أن زوجته تعمل طبيبة أمراض صدرية في مستشفى البشير بالعاصمة عمّان، وقد بادرت إلى تخصيص يوم واحد أسبوعياً للعمل في مستشفى الكرك؛ خدمةً لأبناء محافظتها، نظراً لحاجة المحافظة إلى اختصاص أمراض الصدر ونقص الأطباء المختصين فيه.
وأوضح أن نظام عملها يقوم على معالجة عدد محدد من المرضى، وجميعهم لديهم حجوزات مسبقة عبر منصة "حكيم" التابعة لوزارة الصحة.
وفي يوم الحادثة، حضر الشاب المعتدي طالباً إجراء فحوصات دون وجود حجز مسبق، فأبلغته الطبيبة بأن الوقت متأخر، وأن الأولوية للمرضى المسجلين على المنصة، وأن عليه التوجه أولاً إلى قسم الطوارئ، حيث سيتم تشخيص حالته من قبل الطبيب المناوب وتحويله إليها إذا استدعت حالته ذلك.
ولم يرق الأمر للمريض، فقام بشتمها ورميها بكوب قهوة، وحاول الاعتداء عليها بكرسي، كما احتجز الطبيبة والممرضين المساعدين لها، مهدداً بمنع خروج أي منهم ما لم يتم الكشف عليه.
وبادرت الطبيبة بالاتصال بزوجها، الذي توجه إلى المستشفى وتقدم بشكوى رسمية لدى المركز الأمني.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المعتدي، وقرر المدعي العام توقيفه لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق.
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