نام فقيراً واستيقظ مليارديراً.. "لكن بلا صلاحيات"

MENAFN - Al-Bayan) في مفارقة تكاد تشبه قصص الخيال، استيقظ أذربيجاني مقيم بتركيا ليجد نفسه بين أغنى أثرياء العالم، بعدما ظهر بحسابه المصرفي رصيد يُقدّر بنحو 21.8 مليار دولار، بجانب مبالغ أخرى مجهولة المصدر.

وعند مراجعته البنك، تبيّن أن السبب يعود إلى ما وصفته الإدارة بـ((رصيد غير طبيعي))، إذ ظهر في النظام مبلغ خيالي بلغ 999 ملياراً و999 مليون ليرة تركية، ما دفع البنك إلى فرض حظر على الحساب وفتح تحقيقات لمعرفة مصدر الأموال، وفقاً لموقع ((روسيا اليوم)).

وفي محاولة لفهم حجم الثروة التي وُضعت فجأة بين يديه، لجأ إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي أخبرته بأن هذا المبلغ يكفي لتمويل مشاريع بنية تحتية عملاقة أو شراء كميات ضخمة من الذهب، لكن المفارقة الساخرة بقيت حاضرة؛ فالرجل الذي ظهر على الورق كملياردير عالمي، لم يكن قادراً في الواقع حتى على استخدام بطاقته المصرفية لشراء احتياجاته اليومية.