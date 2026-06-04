نام فقيراً واستيقظ مليارديراً.. "لكن بلا صلاحيات"
وعند مراجعته البنك، تبيّن أن السبب يعود إلى ما وصفته الإدارة بـ((رصيد غير طبيعي))، إذ ظهر في النظام مبلغ خيالي بلغ 999 ملياراً و999 مليون ليرة تركية، ما دفع البنك إلى فرض حظر على الحساب وفتح تحقيقات لمعرفة مصدر الأموال، وفقاً لموقع ((روسيا اليوم)).
وفي محاولة لفهم حجم الثروة التي وُضعت فجأة بين يديه، لجأ إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي أخبرته بأن هذا المبلغ يكفي لتمويل مشاريع بنية تحتية عملاقة أو شراء كميات ضخمة من الذهب، لكن المفارقة الساخرة بقيت حاضرة؛ فالرجل الذي ظهر على الورق كملياردير عالمي، لم يكن قادراً في الواقع حتى على استخدام بطاقته المصرفية لشراء احتياجاته اليومية.
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