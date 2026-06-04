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زلازل تهز وشاح الأرض

زلازل تهز وشاح الأرض

2026-06-04 07:15:27
(MENAFN- Al-Bayan) أكد علماء زلازل أمريكيون وجود نوع نادر من الهزات الأرضية ينشأ في الجزء العلوي من وشاح الأرض، على أعماق تتراوح بين 68 و90 كيلومتراً تحت السطح، في ظاهرة تتحدى التصورات العلمية السائدة حول أماكن نشأة الزلازل تحت القارات.

ووفقاً لموقع ((روسيا اليوم))، فإن هذه الزلازل تتشكل في بيئة يُفترض أنها غير ملائمة لحدوث الانكسارات الزلزالية، بسبب درجات الحرارة والضغوط الهائلة السائدة هناك.

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