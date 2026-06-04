زلازل تهز وشاح الأرض

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زلازل تهز وشاح الأرض
(MENAFN- Al-Bayan) أكد علماء زلازل أمريكيون وجود نوع نادر من الهزات الأرضية ينشأ في الجزء العلوي من وشاح الأرض، على أعماق تتراوح بين 68 و90 كيلومتراً تحت السطح، في ظاهرة تتحدى التصورات العلمية السائدة حول أماكن نشأة الزلازل تحت القارات.
ووفقاً لموقع ((روسيا اليوم))، فإن هذه الزلازل تتشكل في بيئة يُفترض أنها غير ملائمة لحدوث الانكسارات الزلزالية، بسبب درجات الحرارة والضغوط الهائلة السائدة هناك.
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