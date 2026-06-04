"بيتكوين" بأدنى مستوى في 4 أشهر

MENAFN - Al-Bayan) شهدت أسواق العملات المشفرة حالة من عدم الاستقرار، أمس، حيث تحركت الأسعار بصورة متقلبة وسط قلق المتعاملين من حالة عدم الاستقرار العالمي واستمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، فيما لامست ((بيتكوين)) أدنى مستوى في 4 أشهر خلال التداولات في جلسة متقلبة.

وخلال التعاملات، عمقت عملة ((بيتكوين)) الرقمية خسائرها لتهبط بأكثر من 5% إلى نحو 62200 دولار قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 3 % في وقت لاحق من التداولات لتحوم قرب 63 ألف دولار، وسط موجة بيع في سوق العملات المشفرة، في ظل مخاوف المستثمرين من تفاقم الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وجاءت التراجعات في أسعار ((بيتكوين)) مع مواصلة أسعار العملات المشفرة تراجعها الذي بدأ بعدما باعت ((استراتيجي)) التابعة للملياردير ((مايكل سايلور)) ما قيمته 2.5 مليون دولار من حيازاتها الضخمة من البيتكوين.

وقال جوش دو، كبير مسؤولي الاستثمار لدى ((أنيموكا براندز)): تراجع سعر البيتكوين هذا الأسبوع بعدما أخلت ((استراتيجي)) بتعهدها بعدم البيع، ما زعزع ثقة السوق، وذلك حسبما نقلت ((بلومبرج)).

وتراجع سعر الإيثروم بنحو 4 % إلى نحو 1741 دولاراً وهبط سعر الريبل 3.64 % إلى 1.1485 دولار.

ويعاني قطاع الأصول المشفرة من تدهور معنويات المستثمرين بسبب مخاوف التشديد النقدي لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب انهيار الترابط بين سوق الأسهم الأمريكية والبيتكوين.

وتشير التحركات الأخيرة إلى أن المستثمرين ربما يفكرون في التخلي عن استثماراتهم في العملات المشفرة، خاصة بعد تعرض مراكز تداول بقيمة 1.12 مليار دولار إلى عمليات تسييل قسرية على مدار آخر 24 ساعة بحسب بيانات ((كوين جلاس)).

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ((جون ويليامز))، إلى أنه لا يتوقع أن تكون مخاطر ارتفاع التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط طويلة الأجل، وأكد مجدداً أنه لا حاجة في الوقت الحالي لتغيير السياسة النقدية الأمريكية.