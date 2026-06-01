استعراض مسارات التعاون المالي والاقتصادي بين البحرين وفرنسا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

التقى‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ (‬ممتلكات‭)‬،‭ ‬رولان‭ ‬ليسكور‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭ ‬و‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والطاقة‭ ‬والرقمنة‭ ‬الفرنسي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشاركة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬‮«‬اختر‭ ‬فرنسا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬أسس‭ ‬راسخة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬شراكة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بحث‭ ‬المستجدات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عصام‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الجاسم‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬وخالد‭ ‬عمرو‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬البا‮«‬،‭ ‬والشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭.‬