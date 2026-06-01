استعراض مسارات التعاون المالي والاقتصادي بين البحرين وفرنسا
التقى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، رولان ليسكور وزير الاقتصاد والمالية و وزير الصناعة والطاقة والرقمنة الفرنسي، وذلك في إطار مشاركة وزير المالية في قمة «اختر فرنسا» التي تستضيفها الجمهورية الفرنسية.
وخلال اللقاء، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على ما يجمع مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة من علاقات وثيقة تستند إلى أسس راسخة من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أهمية البناء على ما تحقق من شراكة بين البلدين، وتبادل التجارب والخبرات بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض مسارات التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء عصام عبدالعزيز الجاسم سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية، وخالد عمرو الرميحي رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين «البا«، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة.
