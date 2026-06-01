لجنة تحديد ومراقبة أسعار الوقود تقر أسعار شهر يونيو

2026-06-01 11:18:49
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

أعلنت‭ ‬لجنة‭ ‬تحديد‭ ‬ومراقبة‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬إقرار‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لشهر‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لآلية‭ ‬التسعير‭ ‬المعتمدة‭ ‬وبما‭ ‬يعكس‭ ‬المتغيرات‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭.‬

وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬الأسعار‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬2‭ ‬يونيو‭ ‬2026‭ ‬تشمل‭ ‬أسعار‭ ‬وقود‭ ‬الجيد‭ (‬91‭) ‬والممتاز‭ (‬95‭) ‬والسوبر‭ (‬98‭) ‬والديزل،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭:‬

الجيد‭ (‬91‭): ‬0.233‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭/‬لتر‭.‬

الممتاز‭ (‬95‭): ‬0.269‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭/‬لتر‭.‬

السوبر‭ (‬98‭): ‬0.362‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭/‬لتر‭.‬

الديزل‭: ‬0‭.‬229‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭/‬لتر‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الديزل‭ ‬للصيادين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬متابعة‭ ‬تطورات‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لضمان‭ ‬توازن‭ ‬الأسعار‭ ‬بما‭ ‬يراعي‭ ‬المعطيات‭ ‬الاقتصادية‭.‬

