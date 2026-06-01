لجنة تحديد ومراقبة أسعار الوقود تقر أسعار شهر يونيو

لجنة تحديد ومراقبة أسعار الوقود تقر أسعار شهر يونيو
أعلنت لجنة تحديد ومراقبة أسعار الوقود في السوق المحلي إقرار أسعار الوقود في مملكة البحرين لشهر يونيو الجاري، وذلك وفقًا لآلية التسعير المعتمدة وبما يعكس المتغيرات في الأسواق العالمية.
وأوضحت اللجنة أن الأسعار التي سيتم العمل بها اعتبارًا من تاريخ 2 يونيو 2026 تشمل أسعار وقود الجيد (91) والممتاز (95) والسوبر (98) والديزل، وذلك على النحو الآتي:
الجيد (91): 0.233 دينار بحريني/لتر.
الممتاز (95): 0.269 دينار بحريني/لتر.
السوبر (98): 0.362 دينار بحريني/لتر.
الديزل: 0.229 دينار بحريني/لتر.
كما أكدت اللجنة الإبقاء على دعم الديزل للصيادين البحرينيين، مشيرة إلى استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية، واتخاذ ما يلزم لضمان توازن الأسعار بما يراعي المعطيات الاقتصادية.
