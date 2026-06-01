تعزيز آليات التعاون بين البحرين وأوكرانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

استقبل‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬الدكتور‭ ‬أوليكساندر‭ ‬بالانوتسا‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬أوكرانيا‭ ‬المُعين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬سفيراً‭ ‬جديداً‭ ‬لبلاده‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الصناعية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أعرب‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬صادق‭ ‬تمنياته‭ ‬للسفير‭ ‬الجديد‭ ‬بالتوفيق‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬وترسيخها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استعداد‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬الدائم‭ ‬لتقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭.‬