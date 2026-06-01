تعزيز آليات التعاون بين البحرين وأوكرانيا

تعزيز آليات التعاون بين البحرين وأوكرانيا
استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الدكتور أوليكساندر بالانوتسا سفير جمهورية أوكرانيا المُعين لدى مملكة البحرين والمقيم في أبوظبي، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده في مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، تم استعراض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية أوكرانيا، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الصدد، أعرب الوزير عن صادق تمنياته للسفير الجديد بالتوفيق في مهامه الدبلوماسية بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وترسيخها، مؤكداً استعداد وزارة الصناعة والتجارة الدائم لتقديم كل ما من شأنه تنمية العلاقات المشتركة والدفع بها نحو آفاق أوسع.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment