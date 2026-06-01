مجموعة البركة شريك عالمي لقمة "الاقتصاد الإسلامي" العالمية في إسطنبول

2026-06-01 11:18:46
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة‭ ‬‮«‬المجموعة‮»‬‭ ‬رعايتها‭ ‬كشريك‭ ‬عالمي‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العالمية‭ ‬الثالثة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الإسلامي،‭ ‬التي‭ ‬ستُعقد‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭: ‬‮«‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭: ‬هيكلة‭ ‬الثروة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬يونيو‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬إسطنبول‭ ‬المالي‭ ‬بجمهورية‭ ‬تركيا‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬امتدادًا‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المجموعة‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬خمسة‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬عالميًا،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬كنموذج‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الكفاءة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وتشهد‭ ‬القمة‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الحكومات‭ ‬والبنوك‭ ‬المركزية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭ ‬وكبار‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭.‬

ويتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬القمة‭ ‬جلسات‭ ‬استراتيجية‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة‭ ‬تناقش‭ ‬مستقبل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬ورأس‭ ‬المال،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬للمصارف‭ ‬الإسلامية‮»‬،‭ ‬وجلسة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬بمشاركة‭ ‬محافظي‭ ‬بنوك‭ ‬مركزية‭ ‬ووزراء‭ ‬حول‭ ‬إعادة‭ ‬هندسة‭ ‬تدفقات‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬وتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جلسات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الاستدامة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتوقيع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬الاستراتيجية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬حسام‭ ‬بن‭ ‬الحاج‭ ‬عمر‭ ‬قائلاً‭:‬

‮«‬تأتي‭ ‬رعايتنا‭ ‬لهذه‭ ‬القمة‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة‭ ‬الراسخ‭ ‬بدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬عالميًا،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دوره‭ ‬كمحرك‭ ‬رئيسي‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والشمول‭ ‬المالي‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬القمة‭ ‬تمثل‭ ‬منصة‭ ‬عالمية‭ ‬مهمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والهيئات‭ ‬التنظيمية‭ ‬والأوساط‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬اقتصادية‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬وارتباطًا‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الحقيقي‭.‬

