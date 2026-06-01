مجموعة البركة شريك عالمي لقمة "الاقتصاد الإسلامي" العالمية في إسطنبول

مجموعة البركة شريك عالمي لقمة "الاقتصاد الإسلامي" العالمية في إسطنبول
أعلنت مجموعة البركة «المجموعة» رعايتها كشريك عالمي في القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي، التي ستُعقد تحت شعار: «رأس المال في الاقتصاد الإسلامي: هيكلة الثروة من أجل التنمية المستدامة»، خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2026 في مركز إسطنبول المالي بجمهورية تركيا.
وتأتي هذه الرعاية امتدادًا للدور الذي تضطلع به المجموعة منذ ما يقارب خمسة عقود في دعم وتطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي عالميًا، وتعزيز مكانة الصيرفة الإسلامية كنموذج يجمع بين الكفاءة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وتشهد القمة مشاركة واسعة من قادة الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية وكبار الاقتصاديين وصناع القرار.
ويتضمن برنامج القمة جلسات استراتيجية وورش عمل متخصصة تناقش مستقبل الاقتصاد الإسلامي ورأس المال، إضافة إلى «حوار الرؤساء التنفيذيين للمصارف الإسلامية»، وجلسة رفيعة المستوى بمشاركة محافظي بنوك مركزية ووزراء حول إعادة هندسة تدفقات رأس المال وتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب جلسات متخصصة في الاستدامة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية.
وبهذه المناسبة، صرّح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة حسام بن الحاج عمر قائلاً:
«تأتي رعايتنا لهذه القمة انطلاقًا من التزام مجموعة البركة الراسخ بدعم مسيرة الاقتصاد الإسلامي عالميًا، وتعزيز دوره كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي».
وأكد أن القمة تمثل منصة عالمية مهمة لتعزيز الحوار والتعاون بين المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية والأوساط الأكاديمية، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر استدامة وارتباطًا بالاقتصاد الحقيقي.
