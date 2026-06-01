الصافي بـ4,5 دنانير للكيلو والثلاجة بـ180 دينارا ارتفاع أسعار الصافي والشعري مع انطلاق موسم الصيد

الصافي بـ4,5 دنانير للكيلو والثلاجة بـ180 دينارا ارتفاع أسعار الصافي والشعري مع انطلاق موسم الصيد
تصوير- عبدالامير السلاطنة
افتُتح أمس موسم صيد أسماك الصافي والشعري والعندق بعد انتهاء فترة الحظر التي استمرت شهرين، إلا أن الأسواق شهدت توفر كميات محدودة من الأسماك، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في أول أيام الموسم.
وقال الجزاف عبدالرسول حسن من سوق المنامة المركزي: «إن الكميات المعروضة كانت قليلة بسبب هبوب الرياح وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى أن عديدا من الصيادين حصلوا على تصاريح الصيد في أول يوم لانتهاء الحظر وقاموا بإنزال معداتهم، ما حال دون خروجهم إلى البحر في وقت مبكر»، وأشار إلى أن سعر كيلو الصافي بلغ نحو 4,5 دنانير، فيما وصل سعر الثلاجة إلى 180 ديناراً.
من جانبه، أوضح الجزاف حسن الشيخ أن اليوم الأول بعد رفع الحظر شهد ارتفاعاً في أسعار الصافي نتيجة محدودية المعروض مقابل زيادة الطلب، مبيناً أن سعر كيلو الصافي وصل إلى 4,5 دنانير. وأضاف أن سعر ثلاجة الشعري بلغ 160 ديناراً، فيما وصل سعر الكيلو إلى 3,5 دنانير. وعزا قلة الكميات إلى عدم دخول بعض الصيادين البحر، إلى جانب تأثير الرياح، متوقعاً تحسن المعروض خلال الأيام المقبلة مع اعتدال الأجواء. وفي سوق جدحفص المركزي، أكد أحد الجزافين أن كميات الصافي المتوافرة كانت محدودة، ما أسهم في ارتفاع أسعاره رغم انتهاء الحظر. وأرجع ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح، متوقعاً تراجع الأسعار تدريجياً مع زيادة كميات الأسماك الواردة إلى الأسواق خلال الأيام القادمة.
