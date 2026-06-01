الصافي بـ4,5 دنانير للكيلو والثلاجة بـ180 دينارا ارتفاع أسعار الصافي والشعري مع انطلاق موسم الصيد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

تصوير‭- ‬عبدالامير‭ ‬السلاطنة

افتُتح‭ ‬أمس‭ ‬موسم‭ ‬صيد‭ ‬أسماك‭ ‬الصافي‭ ‬والشعري‭ ‬والعندق‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬الحظر‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬شهرين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأسواق‭ ‬شهدت‭ ‬توفر‭ ‬كميات‭ ‬محدودة‭ ‬من‭ ‬الأسماك،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعارها‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬الموسم‭.‬

وقال‭ ‬الجزاف‭ ‬عبدالرسول‭ ‬حسن‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬المركزي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الكميات‭ ‬المعروضة‭ ‬كانت‭ ‬قليلة‭ ‬بسبب‭ ‬هبوب‭ ‬الرياح‭ ‬وارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عديدا‭ ‬من‭ ‬الصيادين‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬تصاريح‭ ‬الصيد‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬لانتهاء‭ ‬الحظر‭ ‬وقاموا‭ ‬بإنزال‭ ‬معداتهم،‭ ‬ما‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬خروجهم‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‮»‬،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سعر‭ ‬كيلو‭ ‬الصافي‭ ‬بلغ‭ ‬نحو‭ ‬4‭,‬5‭ ‬دنانير،‭ ‬فيما‭ ‬وصل‭ ‬سعر‭ ‬الثلاجة‭ ‬إلى‭ ‬180‭ ‬ديناراً‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬الجزاف‭ ‬حسن‭ ‬الشيخ‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬رفع‭ ‬الحظر‭ ‬شهد‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الصافي‭ ‬نتيجة‭ ‬محدودية‭ ‬المعروض‭ ‬مقابل‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬سعر‭ ‬كيلو‭ ‬الصافي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬4‭,‬5‭ ‬دنانير‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬سعر‭ ‬ثلاجة‭ ‬الشعري‭ ‬بلغ‭ ‬160‭ ‬ديناراً،‭ ‬فيما‭ ‬وصل‭ ‬سعر‭ ‬الكيلو‭ ‬إلى‭ ‬3‭,‬5‭ ‬دنانير‭. ‬وعزا‭ ‬قلة‭ ‬الكميات‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬دخول‭ ‬بعض‭ ‬الصيادين‭ ‬البحر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تأثير‭ ‬الرياح،‭ ‬متوقعاً‭ ‬تحسن‭ ‬المعروض‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬اعتدال‭ ‬الأجواء‭. ‬وفي‭ ‬سوق‭ ‬جدحفص‭ ‬المركزي،‭ ‬أكد‭ ‬أحد‭ ‬الجزافين‭ ‬أن‭ ‬كميات‭ ‬الصافي‭ ‬المتوافرة‭ ‬كانت‭ ‬محدودة،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعاره‭ ‬رغم‭ ‬انتهاء‭ ‬الحظر‭. ‬وأرجع‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬وهبوب‭ ‬الرياح،‭ ‬متوقعاً‭ ‬تراجع‭ ‬الأسعار‭ ‬تدريجياً‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬كميات‭ ‬الأسماك‭ ‬الواردة‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭.‬