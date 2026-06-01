"التسهيلات" تعزز مسيرة الابتكار الرقمي عبر الانضمام إلى المفتاح الإلكتروني المطور "Ekey 2.0"

"التسهيلات" تعزز مسيرة الابتكار الرقمي عبر الانضمام إلى المفتاح الإلكتروني المطور "Ekey 2.0"
أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية ( BCFC ) انضمامها إلى المفتاح الإلكتروني المطور eKey 2.0، الحل الوطني الرسمي والمعتمد للتحقق الرقمي من هوية الأفراد بالقطاعين العام والخاص في مملكة البحرين، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو الابتكار وتمكين العملاء. ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثانية لتطبيق «سهل» وإطلاق خدمة Bulk KYC ، تأكيدًا لالتزام الشركة بدعم التحول الرقمي في المملكة وتعزيز تجربة العملاء في الوصول إلى الخدمات التمويلية.
ويمثل المفتاح الإلكتروني المطور eKey 2.0، نقلة نوعية نحو بناء منظومة رقمية آمنة وسلسة، حيث يتيح للعملاء الوصول إلى الخدمات بسهولة من خلال المصادقة البيومترية (بصمة الوجه) من دون استخدام كلمة مرور، إضافة إلى تسهيل إجراءات التسجيل عبر استرجاع بيانات العملاء باستخدام خدمة اعرف عميلك الكترونيًا eKYC ، بما يضمن الراحة مع الحفاظ على أعلى معايير حماية البيانات.
وبهذه المناسبة، صرّح محمد جهاد بوكمال، نائب الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية قائلاً، «نفخر في التسهيلات التجارية بمواكبة مسيرة التحول الرقمي الوطني في البحرين من خلال تبنيها نظام المفتاح الإلكتروني المطور eKey 2.0، هذا الإنجاز يعكس التزامنا بالابتكار والأمان وتركيزنا على العميل، حيث تمكّننا هذه الخدمة من تقديم تجارب رقمية سلسة وآمنة من دون كلمة مرور، مع ضمان أعلى مستويات الامتثال وحماية البيانات. إن دمج هذا الإطار الموثوق للهوية الرقمية لا يعزز فقط سهولة الوصول للعملاء، بل يرسخ أيضًا رؤية البحرين نحو منظومة مالية آمنة ومتطورة. معًا، نسهم في بناء مستقبل رقمي أكثر ذكاءً وأمانًا وترابطًا لمجتمعنا.«
من جهته، رحب الدكتور خالد أحمد المطاوعة، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بـهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بانضمام شركة البحرين للتسهيلات التجارية ( BCFC ) إلى منظومة المفتاح الإلكتروني المطور eKey 2.0، معتبراً هذه الخطوة خطوة استراتيجية للشركة نحو تعزيز منظومة خدماتها الرقمية الآمنة والارتقاء بتجربة العملاء. وأكد الدكتور المطاوعة أن تبني BCFC لهذه المنظومة يعكس التزام القطاع الخاص برؤية المملكة في تطوير بيئة رقمية متقدمة ترتكز على العميل، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تسهم في توسيع نطاق البنية التحتية للتحقق الرقمي من هوية الأفراد، بما يسهل وصولهم الى الخدمات، ويضمن الالتزام بالمعايير التنظيمية، ويعزز من ثقة العملاء في التعاملات الرقمية. مضيفًا أن انضمامها يمثل نموذجاً للتعاون الفاعل بين القطاعين العام والخاص في دعم مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين، مؤكداً أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ستواصل جهودها قدمًا نحو الدفع بعجلة الابتكار الرقمي وتسريع عملية التحول الرقمي وتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات الرقمية الآمنة. ومن جانبه، قال كريستوفر هيلد، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect : «يُعد اعتماد شركة البحرين للتسهيلات التجارية ( BCFC ) لحل المفتاح الإلكتروني المطور eKey 2.0 نموذجًا رائدًا لكيفية توظيف الهوية الرقمية الموثوقة في تقديم خدمات مالية آمنة وسلسة تركز على العميل. وفي Beyon Connect ، نفخر بدعم المؤسسات التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة الرقمية الوطنية في مملكة البحرين، من خلال تبنّي حلول هوية مترابطة وقابلة للتكامل، ومصممة لتلبية متطلبات المستقبل».
