"التسهيلات" تعزز مسيرة الابتكار الرقمي عبر الانضمام إلى المفتاح الإلكتروني المطور "Ekey 2.0"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ (‬ BCFC ‭) ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬المفتاح‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المطور‭ ‬ eKey ‭ ‬2.0،‭ ‬الحل‭ ‬الوطني‭ ‬الرسمي‭ ‬والمعتمد‭ ‬للتحقق‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬هوية‭ ‬الأفراد‭ ‬بالقطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الشركة‭ ‬نحو‭ ‬الابتكار‭ ‬وتمكين‭ ‬العملاء‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬الثانية‭ ‬لتطبيق‭ ‬‮«‬سهل‮»‬‭ ‬وإطلاق‭ ‬خدمة‭ ‬ Bulk ‭ ‬ KYC ،‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لالتزام‭ ‬الشركة‭ ‬بدعم‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬التمويلية‭.‬

ويمثل‭ ‬المفتاح‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المطور‭ ‬ eKey ‭ ‬2.0،‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬رقمية‭ ‬آمنة‭ ‬وسلسة،‭ ‬حيث‭ ‬يتيح‭ ‬للعملاء‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬بسهولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المصادقة‭ ‬البيومترية‭ (‬بصمة‭ ‬الوجه‭) ‬من‭ ‬دون‭ ‬استخدام‭ ‬كلمة‭ ‬مرور،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬استرجاع‭ ‬بيانات‭ ‬العملاء‭ ‬باستخدام‭ ‬خدمة‭ ‬اعرف‭ ‬عميلك‭ ‬الكترونيًا‭ ‬ eKYC ،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬الراحة‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬جهاد‭ ‬بوكمال،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬قائلاً،‭ ‬‮«‬نفخر‭ ‬في‭ ‬التسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬بمواكبة‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبنيها‭ ‬نظام‭ ‬المفتاح‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المطور‭ ‬ eKey ‭ ‬2.0،‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بالابتكار‭ ‬والأمان‭ ‬وتركيزنا‭ ‬على‭ ‬العميل،‭ ‬حيث‭ ‬تمكّننا‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬تجارب‭ ‬رقمية‭ ‬سلسة‭ ‬وآمنة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬كلمة‭ ‬مرور،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الامتثال‭ ‬وحماية‭ ‬البيانات‭. ‬إن‭ ‬دمج‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬الموثوق‭ ‬للهوية‭ ‬الرقمية‭ ‬لا‭ ‬يعزز‭ ‬فقط‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬للعملاء،‭ ‬بل‭ ‬يرسخ‭ ‬أيضًا‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬منظومة‭ ‬مالية‭ ‬آمنة‭ ‬ومتطورة‭. ‬معًا،‭ ‬نسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬رقمي‭ ‬أكثر‭ ‬ذكاءً‭ ‬وأمانًا‭ ‬وترابطًا‭ ‬لمجتمعنا‭.‬‮«‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬رحب‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬المطاوعة،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬والحوكمة‭ ‬بـهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بانضمام‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ (‬ BCFC ‭) ‬إلى‭ ‬منظومة‭ ‬المفتاح‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المطور‭ ‬ eKey ‭ ‬2.0،‭ ‬معتبراً‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬للشركة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬خدماتها‭ ‬الرقمية‭ ‬الآمنة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬العملاء‭. ‬وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬المطاوعة‭ ‬أن‭ ‬تبني‭ ‬ BCFC ‭ ‬لهذه‭ ‬المنظومة‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬برؤية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬بيئة‭ ‬رقمية‭ ‬متقدمة‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬العميل،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للتحقق‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬هوية‭ ‬الأفراد،‭ ‬بما‭ ‬يسهل‭ ‬وصولهم‭ ‬الى‭ ‬الخدمات،‭ ‬ويضمن‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬التنظيمية،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬التعاملات‭ ‬الرقمية‭. ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬انضمامها‭ ‬يمثل‭ ‬نموذجاً‭ ‬للتعاون‭ ‬الفاعل‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ستواصل‭ ‬جهودها‭ ‬قدمًا‭ ‬نحو‭ ‬الدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬وتسريع‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتوسيع‭ ‬فرص‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬الآمنة‭. ‬ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬كريستوفر‭ ‬هيلد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ‭: ‬‮«‬يُعد‭ ‬اعتماد‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ (‬ BCFC ‭) ‬لحل‭ ‬المفتاح‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المطور‭ ‬ eKey ‭ ‬2.0‭ ‬نموذجًا‭ ‬رائدًا‭ ‬لكيفية‭ ‬توظيف‭ ‬الهوية‭ ‬الرقمية‭ ‬الموثوقة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مالية‭ ‬آمنة‭ ‬وسلسة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬العميل‭. ‬وفي‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ،‭ ‬نفخر‭ ‬بدعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمنظومة‭ ‬الرقمية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبنّي‭ ‬حلول‭ ‬هوية‭ ‬مترابطة‭ ‬وقابلة‭ ‬للتكامل،‭ ‬ومصممة‭ ‬لتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬