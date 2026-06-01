تحويل مسارات الطيران يرفع حركة العبور فوق سورية بـ375%

خبرني - شهد المجال الجوي السوري انتعاشا ملحوظا في حركة الطيران العابرة خلال مايو/أيار الماضي، بعدما أعادت شركات الطيران توجيه مسارات رحلاتها لتجنب أجواء مناطق تأثرت بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن عدد الرحلات العابرة للأجواء السورية بلغ 11801 رحلة خلال مايو/أيار، مقارنة مع 4267 رحلة في فبراير/شباط، وهو آخر شهر قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما تبعها من اضطرابات واسعة في حركة الطيران الإقليمية.

كما ارتفع عدد الرحلات العابرة بنسبة 375% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في تحول لافت بالنسبة لسورية التي ظل مجالها الجوي منطقة شبه محظورة طوال سنوات الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما وانتهت بإسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.

عوائد متزايدة

ويعزز هذا الارتفاع إيرادات قطاع الطيران السوري، خاصة بعد رفع الحكومة الجديدة رسوم عبور الأجواء في وقت سابق من العام.

وبحسب حسابات رويترز التي استندت إلى رسوم عبور ثابتة تبلغ 499 دولارا لكل رحلة، فإن حركة الطيران العابرة خلال مايو/أيار قد تكون وفرت إيرادات تصل إلى نحو 5.9 ملايين دولار.

ولم تعلق الهيئة العامة للطيران المدني السوري على حجم الإيرادات الفعلية أو تفاصيل الرسوم الجديدة.

تغيير المسارات

وجاءت الزيادة في استخدام الأجواء السورية بعدما اضطرت شركات الطيران إلى إعادة تقييم مساراتها عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

ورغم عودة فتح المجال الجوي في المنطقة بعد وقف إطلاق النار خلال أبريل/نيسان، أظهرت بيانات منصتي تتبع الرحلات "فلايت رادار 24′′ و"إيرناف" أن عددا كبيرا من الرحلات المتجهة إلى أوروبا من دبي والدوحة بات يمر عبر وسط سورية بدلا من العراق.

ويمنح هذا المسار شركات الطيران مزايا تشغيلية مهمة، إذ يقلص زمن الرحلة ويخفض استهلاك الوقود، في وقت تسعى فيه شركات النقل الجوي إلى احتواء آثار ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا التحول قد يمنح سورية موردا إضافيا من العملات الأجنبية، في وقت تسعى فيه السلطات الجديدة إلى إعادة تنشيط قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية بعد سنوات طويلة من الصراع.