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رسميا .. إنييستا يدشن مسيرته التدريبية من بوابة دوري الهواة الإماراتي

رسميا .. إنييستا يدشن مسيرته التدريبية من بوابة دوري الهواة الإماراتي

2026-06-01 09:10:33
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - يدشن نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم السابق أندريس إنييستا مسيرته التدريبية من خلال قيادة غلف يونايتد إف سي من دوري الدرجة الثانية الإماراتي لكرة القدم.

وأعلن غلف يونايتد الذي حل عاشرا في الموسم المنصرم الاثنين عن التعاقد مع إنييستا ليكون مدربا لفريقه الأول، دون تحديد مدة العقد.

وقال إنييستا (42 عاما) الذي اعتزل بعد تجربة أخيرة كلاعب مع نادي الإمارات الإماراتي موسم 2023-2024: "غلف يونايتد يبدو المكان المناسب لبدء هذا الفصل الجديد. كرة القدم منحتني كل شيء، والآن أريد أن أرد الجميل من خلال التدريب والتعلم والعمل يوميا مع لاعبين شباب يمتلكون الشغف والموهبة للوصول إلى أعلى المستويات".

وأضاف بطل العالم مع إسبانيا في 2010 "أؤمن بتطوير اللاعبين بالطريقة الصحيحة: بالصبر، وبفلسفة واضحة للعبة، وبالاهتمام الحقيقي بكل لاعب. غلف يونايتد يشارك هذه القيم، ولهذا أنا هنا، أريد أن أتطور كمدرب، وأن أكتسب خبرة حقيقية، وأن أحصل على الرخصة الاحترافية".

وكان إنييستا شارك في يناير/كانون الثاني الماضي في دورة تدريبية نظمها الاتحاد الإماراتي للعبة في دبي وحصل على الرخصة الآسيوية (إيه).

ووصف أحمد الصراف رئيس نادي غلف يونايتد الذي تأسس عام 2019 بعد سماح القوانين بإشهار أندية خاصة بعدما كانت سابقا مقتصرة على الحكومات المحلية، خطوة التعاقد مع إنييستا بأنها "لحظة تاريخية للنادي ولكرة القدم في دبي ودولة الإمارات".

ويأمل إنييستا السير على خطى نجم إيطاليا السابق أندريا بيرلو الذي قاد فريق يونايتد إف سي مؤخرا للحلول ثانيا في دوري الثانية والصعود للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

وفاز إنييستا مع برشلونة الذي لعب لفريقه الأول من 2002 حتى 2018 بـ32 لقبا أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري الإسباني تسع مرات. كما أحرز مع فيسل كوبي الياباني كأس الإمبراطور 2019 وكأس السوبر 2020.

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