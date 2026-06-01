لبنان.. إطلاق نار يودي بحياة رئيس بلدية

خبرني - أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء الاثنين، بمقتل رئيس بلدية ديرميماس سهيل أبو جمرا، في ظروف غامضة وإصابة مختار البلدة نقولا سليمان، بطلق ناري في صدره.

وأضافت: "أقدم مواطن من بلدة ديرميماس، مساء اليوم على إطلاق النار على رئيس البلدية سهيل أبو جمرا، والمختار نقولا سليمان، في ظروف لم تعرف ماهيتها بعد وما زالت الحادثة قيد المتابعة والتحقيق".

وأوضحت أن "الحادثة أسفرت عن مقتل رئيس البلدية متأثرا بإصابته، فيما أصيب المختار نقولا سليمان، بطلق ناري في الصدر بين الضلوع، ونقل فورا إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لتلقي العلاج وحالته مستقرة".

وأشارت إلى أن "مطلق النار لاذ بالفرار عقب جريمته"، فيما باشرت الأجهزة الأمنية المختصة إجراءاتها وتعقبها للمشتبه به لكشف ملابسات الحادثة وتوقيفه.

وذكرت مصادر محلية أن "الدركي ف. ب من بلدة ديرميماس هو من أقدم على إطلاق النار باتجاه رئيس البلدية سهيل أبو جمرا ومختار البلدة نقولا سليمان".