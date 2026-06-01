هل تعود الاحتجاجات إلى شوارع إيران؟

MENAFN - Al-Bayan) ترامب يؤكد بقاء الحصار القوي على طهران إلى أن يتم التوصل لاتفاق مقبول

تحذر قوات الأمن الإيرانية من احتمال حدوث اضطرابات واسعة النطاق في البلاد، في حين يدعو الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى فتح حوار مع المتظاهرين، بعد التظاهرات التي اندلعت على خلفية الأزمة الاقتصادية في البلاد مطلع العام.

ووفقاً لشبكة ((سي إن إن))، فقد تداولت حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعرض مشاهد حديثة لاحتجاجات في إيران تزامناً مع عودة اتصالات الإنترنت مؤخراً. ودام انقطاع الخدمة مع اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل نهاية فبراير الماضي.

وحصد الفيديو المتداول أكثر من مليون مشاهدة في موقع إكس وحده، مصحوباً بوصف يقول: ((تخيل أن تُعزل عن العالم بالكامل لـ88 يوماً)).

تريد طهران استباق تفجّر الشارع الإيراني، علماً بأن الأزمة الاقتصادية زادت تفاقماً. لذلك يقول بزشكيان، في منشور على منصة إكس: ((لقد أصدرت تعليمات لوزير الداخلية بالانخراط في حوار مع ممثلي حركة الاحتجاج ودراسة مطالبهم)).

وما بدأ كتظاهرات في طهران قبل بضعة أشهر احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة تحول سريعاً إلى احتجاجات سياسية، مع هتافات ضد قادة النظام، وانتشرت إلى مدن أخرى.

وذهب المحتجون إلى حد المطالبة بإعادة الملكية، مرددين هتافات مثل ((عاش الشاه)). وتم نشر شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

واندلعت الاحتجاجات أيضاً في مدن أخرى، مع تنظيم تظاهرات في مدن كبرى مثل أصفهان وكرمان. وامتدت إلى عدة جامعات في طهران، حيث شارك مئات الطلاب في الاحتجاجات، لكن مجموعات طلابية قالت إن هناك آلاف المشاركين في جميع جامعات المدينة تقريباً. وذكرت صحيفة ((أمير كبير)) الجامعية أن قوات الأمن حاصرت جامعة طهران وأنه تم حبس الطلاب المحتجين داخل الحرم الجامعي المركزي.

عطلة مفاجئة

وفي غضون ذلك، أعلنت إدارة مدينة طهران عن عطلة رسمية غداً الأربعاء بشكل مفاجئ ((بسبب موجة برد وشيكة ولتوفير الطاقة)). ومع ذلك، وبما أنه لا يتوقع حدوث تغيير في الطقس بالعاصمة، يفترض المراقبون أن هذا الإجراء له أهداف أخرى.

ووفقاً لتقديرهم، تهدف العطلة الرسمية إلى تمكين وحدات الشرطة والأمن من السيطرة على الاحتجاجات بشكل أفضل. ولا يتم الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة في إيران، حيث تتبع البلاد تقويمها الخاص. ومنع ممثلو وسائل الإعلام في أجزاء مختلفة من طهران من التغطية الإخبارية للاحتجاجات أو التقاط الصور.

وعلى وجه الخصوص، لم يسمح لوسائل الإعلام بنشر الشعارات المنتقدة للنظام. كما أن رئيس تحرير صحيفة ((اعتماد)) اليومية ذات التوجه الإصلاحي مفقود منذ أكثر من 24 ساعة، وفقاً لزوجته زهراء بيك التي كتبت على منصة إكس إن مهدي بيك أراد كتابة تقرير عن الاحتجاجات في بازار طهران الكبير يوم الاثنين (أمس) ولم يعد منذ ذلك الحين، كما أن هاتفه المحمول مغلق.