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فونسيكا ومنشيك فـي مواجهة حامية

فونسيكا ومنشيك فـي مواجهة حامية

2026-06-01 09:08:08
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ضرب‭ ‬النجمان‭ ‬الصاعدان‭ ‬البرازيلي‭ ‬جواو‭ ‬فونسيكا‭ (‬19‭ ‬عاما‭) ‬والتشيكي‭ ‬ياكوب‭ ‬منشيك‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬موعدا‭ ‬حاميا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬الفرنسية،‭ ‬بعدما‭ ‬حجزا‭ ‬مقعديهما‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭.‬

وعانى‭ ‬فونسيكا‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬بإسقاطه‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬الفائز‭ ‬بـ‭ ‬24‭ ‬لقبا‭ ‬كبيرا،‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬النروجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬10-8‭) ‬و5‭-‬7‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬حال‭ ‬منشيك‭ ‬أفضل‭ ‬اذ‭ ‬خاض‭ ‬مباراة‭ ‬ماراثونية‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬مجموعات‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬8-6‭) ‬و4‭-‬6‭ ‬و2‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سوزان‭ ‬لنغلن‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬باريس‭.‬

وأظهر‭ ‬فونسيكا‭ ‬جانبا‭ ‬مختلفا‭ ‬من‭ ‬أدائه‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬مجموعتين‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الكرواتي‭ ‬دينو‭ ‬بريجميتش‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬وديوكوفيتش‭ ‬الجمعة‭. ‬

تغلّب‭ ‬على‭ ‬رود،‭ ‬وصيف‭ ‬بطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬مرتين،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ماراثونية‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬و55‭ ‬دقيقة‭ ‬وانتهت‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬27‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭.‬

بعد‭ ‬فوز‭ ‬الإسباني‭ ‬رافايل‭ ‬خودار‭ (‬19‭ ‬عاما‭) ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬بابلو‭ ‬كارينيو‭ ‬بوستا‭ ‬الأحد،‭ ‬يُعد‭ ‬فوز‭ ‬فونسيكا‭ ‬هو‭ ‬المرة‭ ‬الخامسة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬40‭ ‬عاما‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬فيها‭ ‬لاعبان‭ ‬مراهقان‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬إحدى‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬للرجال‭.‬

وهو‭ ‬رابع‭ ‬برازيلي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬المفتوح،‭ ‬والأول‭ ‬منذ‭ ‬غوستافو‭ ‬كويرتن،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬الذي‭ ‬تابع‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬مقصورة‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬فيليب‭ ‬شاترييه‭. ‬

وأضاف‭ ‬فونسيكا،‭ ‬المصنف‭ ‬30‭ ‬عالميا‭: ‬‮«‬أحاول‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬على‭ ‬طبيعتي‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬وأن‭ ‬أستمتع‭ ‬وأن‭ ‬أسدد‭ ‬ضربات‭ ‬فائزة،‭ ‬وأن‭ ‬أقدم‭ ‬أداء‭ ‬ممتعا‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬فونسيكا،‭ ‬احتاج‭ ‬منشيك‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬ساعات‭ ‬و45‭ ‬دقيقة‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬روبليف‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مجموعات،‭ ‬وحجز‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬إحدى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

وكان‭ ‬منشيك،‭ ‬الفائز‭ ‬بدورة‭ ‬ميامي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬مطلع‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بوصوله‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرابع،‭ ‬لكنه‭ ‬تجاوز‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬روبليف‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الفرنسية‭.‬

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