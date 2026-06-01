أرنولد يختار تشكيلة العراق النهائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

بغداد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اختار‭ ‬المدرب‭ ‬الاسترالي‭ ‬لمنتخب‭ ‬العراق‭ ‬غراهام‭ ‬ارنولد‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬تشكيلته‭ ‬النهائية‭ ‬لمونديال‭ ‬2026،‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬يونيو،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مفاجآت‭. ‬ووقع‭ ‬اختيار‭ ‬ارنولد‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬الخبرة‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬مثلوا‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬اغلب‭ ‬مراحل‭ ‬التصفيات‭ ‬والملحقين‭ ‬الآسيوي‭ ‬والعالمي‭.‬

واستبعد‭ ‬المدرب‭ ‬الأسترالي‭ ‬سبعة‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأولية‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬معسكر‭ ‬جيرونا‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬الذي‭ ‬اختتم‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬أندورا‭ ‬1‭-‬0‭ ‬الجمعة،‭ ‬وهم‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬كميل‭ ‬سعدي‭ ‬واحمد‭ ‬حسن‭ ‬مكنزي‭ ‬وميثم‭ ‬جبار‭ ‬وداريو‭ ‬نامو‭ ‬وبيتر‭ ‬كوركيس‭ ‬وحسن‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬يوسف‭ ‬نصراوي‭.‬

لكن‭ ‬كميل‭ ‬سعدي‭ ‬سيبقى‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬كحارس‭ ‬احتياطي‭ ‬تحسبا‭ ‬لحدوث‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭.‬

وأبقى‭ ‬ارنولد‭ ‬على‭ ‬المهاجمين‭ ‬الاربعة‭ ‬الذين‭ ‬اختارهم‭ ‬في‭ ‬تشكيلته‭ ‬الأولية‭.‬

وتتوجه‭ ‬بعثة‭ ‬المنتخب‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬لا‭ ‬كورونيا‭ ‬لمواجهة‭ ‬إسبانيا‭ ‬بطلة‭ ‬أوروبا‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬محطة‭ ‬ودية‭ ‬في‭ ‬المعسكر‭ ‬الذي‭ ‬يختتم‭ ‬هناك،‭ ‬قبل‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬شيكاغو‭ ‬الأميركية‭ ‬التي‭ ‬ستحتضن‭ ‬مباراته‭ ‬التحضيرية‭ ‬الأخيرة‭ ‬امام‭ ‬فنزويلا‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭.‬

ويلعب‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬العالمية‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1986،‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬التاسعة‭ ‬بجانب‭ ‬منتخبات‭ ‬فرنسا‭ ‬والسنغال‭ ‬والنروج‭.‬