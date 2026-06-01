أرنولد يختار تشكيلة العراق النهائية

أرنولد يختار تشكيلة العراق النهائية
بغداد - (أ ف ب): اختار المدرب الاسترالي لمنتخب العراق غراهام ارنولد أمس الإثنين تشكيلته النهائية لمونديال 2026، المقرر في أمريكا الشمالية اعتبارا من 11 يونيو، من دون مفاجآت. ووقع اختيار ارنولد على لاعبي الخبرة من الذين مثلوا العراق في اغلب مراحل التصفيات والملحقين الآسيوي والعالمي.
واستبعد المدرب الأسترالي سبعة لاعبين من التشكيلة الأولية بعد نهاية معسكر جيرونا في إسبانيا الذي اختتم بالفوز على أندورا 1-0 الجمعة، وهم حارس المرمى كميل سعدي واحمد حسن مكنزي وميثم جبار وداريو نامو وبيتر كوركيس وحسن عبد الكريم يوسف نصراوي.
لكن كميل سعدي سيبقى مع المنتخب كحارس احتياطي تحسبا لحدوث أي إصابات.
وأبقى ارنولد على المهاجمين الاربعة الذين اختارهم في تشكيلته الأولية.
وتتوجه بعثة المنتخب الى مدينة لا كورونيا لمواجهة إسبانيا بطلة أوروبا الخميس في ثاني محطة ودية في المعسكر الذي يختتم هناك، قبل التوجه إلى مدينة شيكاغو الأميركية التي ستحتضن مباراته التحضيرية الأخيرة امام فنزويلا في التاسع من يونيو.
ويلعب العراق الذي يشارك في النهائيات العالمية للمرة الثانية بعد الأولى عام 1986، في المجموعة التاسعة بجانب منتخبات فرنسا والسنغال والنروج.
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