المنتخب الإنجليزي يغادر إلى أمريكا

المنتخب الإنجليزي يغادر إلى أمريكا
لندن - (د ب أ): غادر المنتخب الإنجليزي إلى كأس العالم متطلعًا إلى تحقيق إنجاز تاريخي هذا الصيف.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن جزءا من القائمة المكونة من 26 لاعبا التي اختارها الألماني توماس توخيل مدرب الفريق، قد غادرت من مطار برمنجهام، صباح أمس الاثنين، متوجهة إلى المعسكر التدريبي للفريق في فلوريدا استعدادا للبطولة.
وسينضم اللاعبون الذين لم يسافروا لاحقًا إلى المجموعة في الولاية المعروفة باسم «الشمس المشرقة»، ومنهم لاعبو أرسنال ديكلان رايس وبوكايو ساكا، وإيبيريتشي إيزي ونوني مادويكي، وذلك بعد خسارتهم نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان أول أمس السبت.
وتمثل مغادرة الفريق إلى فلوريدا انطلاق رحلة يأمل المنتخب الإنجليزي أن تتوج بالفوز بكأس العالم في 19 يوليو المقبل، منهيًا بذلك 60 عامًا من الانتظار، ومحققا اللقب الأول منذ عام 1966.
ووعد توخيل بإضافة نجمة ثانية إلى قميص المنتخب هذا الصيف، لكن هذه ستكون واحدة من أصعب المهام حتى الآن، نظرًا الى الظروف والترتيبات المعقدة لبطولة تمتد عبر ثلاث دول وأربع مناطق زمنية.
وبعد خمسة أيام من التأقلم مع الحرارة الشديدة، التي من المتوقع أن تتجاوز 30 درجة مئوية في بالم بيتشر، مقر المعسكر التدريبي للفريق، سيخوض المنتخب الإنجليزي مباراة ودية استعدادية للبطولة أمام نيوزيلندا في تامبا باي يوم السبت.
وبعد ذلك سيذهب فريق توخيل إلى أورلاندو لخوض مباراة ودية أخيرة مع كوستاريكا يوم الثلاثاء، قبل أن يحصل الفريق على بضعة أيام من الراحة وقضاء الوقت مع عائلاتهم استعدادا للانتقال إلى مقر إقامتهم الرئيسي في كانساس سيتي.
وسيفتتح المنتخب الإنجليزي مشواره في البطولة بمواجهة كرواتيا في دالاس يوم 17 يونيو المقبل.
ويأمل المنتخب الإنجليزي في أن ينهي مشواره في نيوجيرسي بعد أكثر من شهر، حيث يرغب توخيل في دخول التاريخ إلى جانب السير ألف رامزي الذي حقق كأس العالم كمدرب للمنتخب.
وتولى توخيل المنصب خلفا للسير جاريث ساوثجيت في نوفمبر 2024، وكان الهدف هو الفوز بهذه البطولة.
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