المنتخب الإنجليزي يغادر إلى أمريكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬غادر‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬متطلعًا‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬القائمة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬لاعبا‭ ‬التي‭ ‬اختارها‭ ‬الألماني‭ ‬توماس‭ ‬توخيل‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق،‭ ‬قد‭ ‬غادرت‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬برمنجهام،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬متوجهة‭ ‬إلى‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭ ‬استعدادا‭ ‬للبطولة‭.‬

وسينضم‭ ‬اللاعبون‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يسافروا‭ ‬لاحقًا‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الشمس‭ ‬المشرقة‮»‬،‮ ‬ومنهم‭ ‬لاعبو‭ ‬أرسنال‭ ‬ديكلان‭ ‬رايس‭ ‬وبوكايو‭ ‬ساكا،‭ ‬وإيبيريتشي‭ ‬إيزي‭ ‬ونوني‭ ‬مادويكي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خسارتهم نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬أمام‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭.‬

وتمثل‭ ‬مغادرة‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬فلوريدا انطلاق رحلة‭ ‬يأمل‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أن‭ ‬تتوج‭ ‬بالفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬يوليو‭ ‬المقبل،‭ ‬منهيًا‭ ‬بذلك‭ ‬60‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬الانتظار،‭ ‬ومحققا‭ ‬اللقب‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1966‭.‬

ووعد‭ ‬توخيل‭ ‬بإضافة‭ ‬نجمة‭ ‬ثانية‭ ‬إلى‭ ‬قميص‭ ‬المنتخب‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬ستكون‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬المهام‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬نظرًا‭ ‬الى‭ ‬الظروف‭ ‬والترتيبات‭ ‬المعقدة‭ ‬لبطولة‭ ‬تمتد‭ ‬عبر‭ ‬ثلاث‭ ‬دول‭ ‬وأربع‭ ‬مناطق‭ ‬زمنية‭.‬

وبعد‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬التأقلم‭ ‬مع‭ ‬الحرارة‭ ‬الشديدة،‭ ‬التي‭ ‬من المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتجاوز‭ ‬30‭ ‬درجة‭ ‬مئوية في‭ ‬بالم‭ ‬بيتشر،‭ ‬مقر‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬للفريق،‮ ‬سيخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬استعدادية‭ ‬للبطولة‭ ‬أمام‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬في‭ ‬تامبا‭ ‬باي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭.‬

وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬سيذهب‭ ‬فريق‭ ‬توخيل‭ ‬إلى‭ ‬أورلاندو‭ ‬لخوض‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬أخيرة‭ ‬مع‭ ‬كوستاريكا‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬الفريق على‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬وقضاء‭ ‬الوقت‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهم‭ ‬استعدادا‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬إقامتهم‭ ‬الرئيسي‮ ‬في‭ ‬كانساس‭ ‬سيتي‭.‬

وسيفتتح‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بمواجهة‭ ‬كرواتيا‭ ‬في‭ ‬دالاس‭ ‬يوم‭ ‬17‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭.‬

ويأمل‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬نيوجيرسي‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر،‭ ‬حيث‭ ‬يرغب‭ ‬توخيل‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬التاريخ‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬السير‭ ‬ألف‭ ‬رامزي‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬كمدرب‭ ‬للمنتخب‭.‬

وتولى‭ ‬توخيل‭ ‬المنصب‭ ‬خلفا‭ ‬للسير‭ ‬جاريث‭ ‬ساوثجيت‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬وكان‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬البطولة‭.‬