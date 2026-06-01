اعتقال 900 شخص فـي فرنسا
باريس - (د ب أ): أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أمس الاثنين، اعتقال أكثر من 890 شخصا في مختلف أنحاء بلاده على خلفية أعمال الشغب التي أعقبت تتويج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وأوضح نونيز في تصريحات عبر إذاعة (فرانس إنتر) أن عدد المعتقلين زاد بنسبة 45 %مقارنة بما حدث العام الماضي 2025 بعد تتويج الفريق الباريسي باللقب الأوروبي.
وأشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أن زيادة عدد المعتقلين مؤشر لكفاءة قوات الأمن في أداء واجبها، والتوقع مسبقا بإمكانية وقوع أحداث شعب.
واندلعت أعمال الشغب في عدة مدن فرنسية عقب فوز باريس سان جيرمان باللقب الأوروبي، حيث تعرضت المتاجر للنهب وتم إشعال النيران في بعض المناطق.
كما تجمع آلاف الأشخاص في شارع الشانزليزيه في باريس، ووقعت اشتباكات بين ملثمين وقوات الأمن، التي اضطرت لاستخدام المقذوفات والغاز المسيل للدموع.
وأشار وزير الداخلية الفرنسي أيضا إلى وجود 178 إصابة بين أفراد الأمن.
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