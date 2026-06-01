اعتقال 900 شخص فـي فرنسا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

باريس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفرنسي،‭ ‬لوران‭ ‬نونيز،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬اعتقال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬890‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬تتويج‭ ‬فريق‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬

وأوضح‭ ‬نونيز‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬عبر‭ ‬إذاعة‭ (‬فرانس‭ ‬إنتر‭) ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المعتقلين‭ ‬زاد‭ ‬بنسبة‭ ‬45‭ %‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬حدث‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2025‭ ‬بعد‭ ‬تتويج‭ ‬الفريق‭ ‬الباريسي‭ ‬باللقب‭ ‬الأوروبي‭. ‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفرنسي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المعتقلين‭ ‬مؤشر‭ ‬لكفاءة‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬واجبها،‭ ‬والتوقع‭ ‬مسبقا‭ ‬بإمكانية‭ ‬وقوع‭ ‬أحداث‭ ‬شعب‭. ‬

واندلعت‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬فرنسية‭ ‬عقب‭ ‬فوز‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬باللقب‭ ‬الأوروبي،‭ ‬حيث‭ ‬تعرضت‭ ‬المتاجر‭ ‬للنهب‭ ‬وتم‭ ‬إشعال‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭. ‬

كما‭ ‬تجمع‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬الشانزليزيه‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬ووقعت‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬ملثمين‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن،‭ ‬التي‭ ‬اضطرت‭ ‬لاستخدام‭ ‬المقذوفات‭ ‬والغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭. ‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفرنسي‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬178‭ ‬إصابة‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬الأمن‭. ‬