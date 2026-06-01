سبعة لاعبين يستحقون المتابعة فـي كأس العالم

سبعة لاعبين يستحقون المتابعة فـي كأس العالم
لندن - (د ب أ): ستشهد منافسات كأس العالم 2026 حضورا بارزا لعدد من نجوم اللعبة في أعظم بطولة كرة قدم على كوكب الأرض.
وسلطت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) الضوء على سبعة لاعبين يستحقون المتابعة في المونديال الذي سيقام في أمريكا الشمالية بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
لامين يامال
قدم أداءً استثنائيًا مع منتخب إسبانيا في بطولة أمم أوروبا 2024، حيث ساهم في تتويجه باللقب، ليفرض نفسه بين نجوم كرة القدم وأبرز المواهب الشابة. يتميز لامين بقدم يسرى قوية ومهارة في مراوغة المدافعين، إضافة إلى التمريرات المتقنة، وقد تعرض لإصابة عضلية أثرت على استعداده لمونديال 2026، لكن من المتوقع أن يتعافى، ويكون من نجوم البطولة.
هاري كين
سيخوض هداف إنجلترا التاريخي كأس العالم بعد موسم تاريخي مع بايرن ميونخ، أثبت خلاله جدارته كواحد من أفضل لاعبي العالم. فاز كين 32 عامًا بجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس العالم 2018، ويترقب فرصته الأخيرة لصناعة مجد مع المنتخب الإنجليزي.
إرلينج هالاند
بعد تألقه ما يقرب من 10 سنوات مع ناديي بوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، سيكون النجم النرويجي على موعد لإثبات قدراته على الساحة العالمية بقميص منتخب بلاده.
ومن المرجح أن يقود هالاند منتخب النرويج للأدوار الإقصائية بفضل مقوماته الجسدية والفنية التي ترهق المدافعين، وترفع معدله التهديفي.
كيليان مبابي
يعد المهاجم الفرنسي أحد أبرز نجوم كرة القدم، وسبق أن سجل 12 هدفًا في 14 مباراة ببطولة كأس العالم، وبإمكانه أن يصل إلى 20 هدفا بعد زيادة الفرق المشاركة في كأس العالم. يرتكز مبابي على نقاط قوة واضحة مثل سرعته وتحركاته وقدرته الدائمة على تسجيل الأهداف، لذا يبقى خطرا صعب إيقافه.
فينيسيوس جونيور
يدخل مهاجم البرازيل أجواء مونديال 2026 كواحد من أكثر اللاعبين إثارةً في عالم كرة القدم، لكنه سرعته ومهاراته في المراوغة تمكنه من قلب سيناريو أي مباراة.
وتطور فينيسيوس ليكون رأس حربة أكثر فاعلية، وتعقد البرازيل عليه آمالا كبيرة في التتويج بكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2002.
جمال موسيالا
يعد أخطر مهاجمي ألمانيا لقدرته على إحداث الفارق في أي وقت، فهو كابوس لأي خط دفاع، رغم أنه يعد لاعبا شابا لم يتجاوز 23 عاما، وقد تعافى مؤخرًا من إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة. وسبق أن لعب موسيالا بقميص منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاما، ويعد حاليا أمل ألمانيا في إعادة الماكينات للمنافسة على الألقاب.
مايكل أوليسيه
كان بإمكانه أيضًا تمثيل إنجلترا، ولكنه سيكون أحد نجوم فرنسا في البطولة، بعدما أصبح الجناح الشاب من أفضل لاعبي أوروبا منذ انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني.
يشغل أوليسيه لاعب كريستال بالاس الإنجليزي السابق مركز الجناح الأيمن، ويبقى سلاحا هجوميا خطيرا بفضل انطلاقاته إلى الداخل لاستغلال قوة قدمه اليسرى، ويتميز أيضا بمهارة عالية في المراوغة والتحكم بالكرة، وكذلك السرعة التي ترهق مدافعي المنافسين.
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