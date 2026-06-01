سبعة لاعبين يستحقون المتابعة فـي كأس العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ستشهد‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬حضورا‭ ‬بارزا‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬أعظم‭ ‬بطولة‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬على‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭. ‬

وسلطت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‭) ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬سبعة‭ ‬لاعبين‭ ‬يستحقون‭ ‬المتابعة‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭. ‬

لامين‭ ‬يامال‭ ‬

قدم‭ ‬أداءً‭ ‬استثنائيًا‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تتويجه‭ ‬باللقب،‭ ‬ليفرض‭ ‬نفسه‭ ‬بين‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وأبرز‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭. ‬يتميز‭ ‬لامين‭ ‬بقدم‭ ‬يسرى‭ ‬قوية‭ ‬ومهارة‭ ‬في‭ ‬مراوغة‭ ‬المدافعين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التمريرات‭ ‬المتقنة،‭ ‬وقد‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬عضلية‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬استعداده‭ ‬لمونديال‭ ‬2026،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتعافى،‭ ‬ويكون‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬البطولة‭. ‬

هاري‭ ‬كين‭ ‬

سيخوض‭ ‬هداف‭ ‬إنجلترا‭ ‬التاريخي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬تاريخي‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ،‭ ‬أثبت‭ ‬خلاله‭ ‬جدارته‭ ‬كواحد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬العالم‭. ‬فاز‭ ‬كين‭ ‬32‭ ‬عامًا‭ ‬بجائزة‭ ‬الحذاء‭ ‬الذهبي‭ ‬لهداف‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2018،‭ ‬ويترقب‭ ‬فرصته‭ ‬الأخيرة‭ ‬لصناعة‭ ‬مجد‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭. ‬

إرلينج‭ ‬هالاند‭ ‬

بعد‭ ‬تألقه‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬ناديي‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬سيكون‭ ‬النجم‭ ‬النرويجي‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬لإثبات‭ ‬قدراته‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭ ‬بقميص‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭. ‬

ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬هالاند‭ ‬منتخب‭ ‬النرويج‭ ‬للأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬بفضل‭ ‬مقوماته‭ ‬الجسدية‭ ‬والفنية‭ ‬التي‭ ‬ترهق‭ ‬المدافعين،‭ ‬وترفع‭ ‬معدله‭ ‬التهديفي‭. ‬

كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬

يعد‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬سجل‭ ‬12‭ ‬‮ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وبإمكانه‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬هدفا‭ ‬بعد‭ ‬زيادة‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭. ‬يرتكز‭ ‬مبابي‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬قوة‭ ‬واضحة‭ ‬مثل‭ ‬سرعته‭ ‬وتحركاته‭ ‬وقدرته‭ ‬الدائمة‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف،‭ ‬لذا‭ ‬يبقى‭ ‬خطرا‭ ‬صعب‭ ‬إيقافه‭. ‬

فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬

يدخل‭ ‬مهاجم‭ ‬البرازيل‭ ‬أجواء‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬كواحد‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬اللاعبين‭ ‬إثارةً‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬لكنه‭ ‬سرعته‭ ‬ومهاراته‭ ‬في‭ ‬المراوغة‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬سيناريو‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭. ‬

وتطور‭ ‬فينيسيوس‭ ‬ليكون‭ ‬رأس‭ ‬حربة‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية،‭ ‬وتعقد‭ ‬البرازيل‭ ‬عليه‭ ‬آمالا‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2002‭. ‬

جمال‭ ‬موسيالا‭ ‬

يعد‭ ‬أخطر‭ ‬مهاجمي‭ ‬ألمانيا‭ ‬لقدرته‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت،‭ ‬فهو‭ ‬كابوس‭ ‬لأي‭ ‬خط‭ ‬دفاع،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬يعد‭ ‬لاعبا‭ ‬شابا‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬23‭ ‬عاما،‭ ‬وقد‭ ‬تعافى‭ ‬مؤخرًا‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬أبعدته‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬لعب‭ ‬موسيالا‭ ‬بقميص‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬للشباب‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬عاما،‭ ‬ويعد‭ ‬حاليا‭ ‬أمل‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬الماكينات‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬الألقاب‭. ‬

مايكل‭ ‬أوليسيه‭ ‬

كان‭ ‬بإمكانه‭ ‬أيضًا‭ ‬تمثيل‭ ‬إنجلترا،‭ ‬ولكنه‭ ‬سيكون‭ ‬أحد‭ ‬نجوم‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬بعدما‭ ‬أصبح‭ ‬الجناح‭ ‬الشاب‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬أوروبا‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭. ‬

يشغل‭ ‬أوليسيه‭ ‬لاعب‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق‭ ‬مركز‭ ‬الجناح‭ ‬الأيمن،‭ ‬ويبقى‭ ‬سلاحا‭ ‬هجوميا‭ ‬خطيرا‭ ‬بفضل‭ ‬انطلاقاته‭ ‬إلى‭ ‬الداخل‭ ‬لاستغلال‭ ‬قوة‭ ‬قدمه‭ ‬اليسرى،‭ ‬ويتميز‭ ‬أيضا‭ ‬بمهارة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬المراوغة‭ ‬والتحكم‭ ‬بالكرة،‭ ‬وكذلك‭ ‬السرعة‭ ‬التي‭ ‬ترهق‭ ‬مدافعي‭ ‬المنافسين‭. ‬