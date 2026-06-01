سلوت يشكر جماهير ليفربول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬آرني‭ ‬سلوت،‭ ‬إن‭ ‬علاقته‭ ‬بنادي‭ ‬وجماهير‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬تتجاوز‭ ‬حدود‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬النادي‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬تمت‭ ‬إقالته‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬السبت‭ ‬بعد‭ ‬12‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬مع‭ ‬ليفربول،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬مخيب‭ ‬انتهى‭ ‬باحتلال‭ ‬الفريق‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬

وفي‭ ‬رسالة‭ ‬مفتوحة‭ ‬إلى‭ ‬الجماهير‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ليفربول‭ ‬إيكو‮»‬،‭ ‬وصف‭ ‬سلوت‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬شعورا‭ ‬استثنائيا‭.‬

وكتب‭ ‬سلوت‭: ‬‮«‬علاقتنا‭ ‬تتجاوز‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وتتجاوز‭ ‬ليالي‭ ‬أوروبا‭ ‬تحت‭ ‬أضواء‭ ‬أنفيلد،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬صوت‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تسير‭ ‬وحدك‭ ‬أبدًا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تُردد‭ ‬من‭ ‬مدرج‭ ‬كوب‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬رحبتم‭ ‬بي‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬وساعدتموني‭ ‬في‭ ‬مسيرتي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أعتز‭ ‬به‭ ‬كثيرا‮»‬‭.‬

وصف‭ ‬سلوت‭ ‬أيضًا‭ ‬الحب‭ ‬والتعاطف‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬أظهرته‭ ‬أسرة‭ ‬ليفربول‭ ‬عقب‭ ‬وفاة‭ ‬المهاجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬ديوجو‭ ‬جوتا‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬سير‭ ‬بأنه‭ ‬استثنائي،‭ ‬وأن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬كرم‭ ‬بها‭ ‬جماهير‭ ‬ليفربول‭ ‬اللاعب‭ ‬الراحل‭ ‬ستبقى‭ ‬محفورة‭ ‬في‭ ‬ذاكرته‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬شكره‭ ‬للجماهير،‭ ‬أشاد‭ ‬سلوت‭ ‬باللاعبين‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬ومالكي‭ ‬النادي‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬دواعي‭ ‬سروري‭ ‬العمل‭ ‬معكم‭ ‬جميعا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬العشرين‭ ‬لليفربول‭ ‬ملك‭ ‬لنا‭ ‬جميعا‭ ‬وسيبقى‭ ‬فصلا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬ولذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نفخر‭ ‬به‭ ‬جميعا‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭: ‬‮«‬أغادر‭ ‬وأنا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬تامة‭ ‬بما‭ ‬ينتظرنا،‮ ‬لقد‭ ‬وضع‭ ‬اللاعبون‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬الكثير‭ ‬لهذا‭ ‬النادي،‭ ‬والذين‭ ‬حافظوا‭ ‬على‭ ‬قيمه‭ ‬وساهموا‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللحظات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنسى،‭ ‬أسسا‭ ‬ستدوم‭ ‬طويلا‮»‬‭.‬