سلوت يشكر جماهير ليفربول
لندن - (د ب أ): قال المدرب الهولندي آرني سلوت، إن علاقته بنادي وجماهير ليفربول الإنجليزي تتجاوز حدود كرة القدم، وذلك بعد رحيله عن النادي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المدرب الهولندي تمت إقالته من منصبه السبت بعد 12 شهرا من فوزه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في 35 عاما مع ليفربول، وذلك بعد موسم مخيب انتهى باحتلال الفريق المركز الخامس.
وفي رسالة مفتوحة إلى الجماهير نشرتها صحيفة «ليفربول إيكو»، وصف سلوت الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بأنه كان شعورا استثنائيا.
وكتب سلوت: «علاقتنا تتجاوز كرة القدم، وتتجاوز ليالي أوروبا تحت أضواء أنفيلد، أو حتى صوت أغنية «لن تسير وحدك أبدًا» التي تُردد من مدرج كوب».
وأضاف: «لقد رحبتم بي منذ البداية وساعدتموني في مسيرتي، وهو ما أعتز به كثيرا».
وصف سلوت أيضًا الحب والتعاطف والدعم الذي أظهرته أسرة ليفربول عقب وفاة المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا في حادث سير بأنه استثنائي، وأن الطريقة التي كرم بها جماهير ليفربول اللاعب الراحل ستبقى محفورة في ذاكرته إلى الأبد.
وإلى جانب شكره للجماهير، أشاد سلوت باللاعبين والجهاز الفني ومالكي النادي.
وقال: «لقد كان من دواعي سروري العمل معكم جميعا».
وأضاف: «الفوز بلقب الدوري العشرين لليفربول ملك لنا جميعا وسيبقى فصلا مهما في التاريخ ولذلك يجب أن نفخر به جميعا».
وأوضح المدرب الهولندي: «أغادر وأنا على ثقة تامة بما ينتظرنا، لقد وضع اللاعبون الذين قدموا الكثير لهذا النادي، والذين حافظوا على قيمه وساهموا في خلق العديد من اللحظات التي لا تنسى، أسسا ستدوم طويلا».
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