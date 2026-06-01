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بعد غياب 4 سنوات.. سيرينا وليامز تستعد لبدء فصل جديد في عالم التنس

بعد غياب 4 سنوات.. سيرينا وليامز تستعد لبدء فصل جديد في عالم التنس

2026-06-01 09:06:34
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - "الأخبار السعيدة تنتشر بسرعة".. هكذا علقت نجمة التنس الأمريكية، سيرينا وليامز، الاثنين، على أنباء مفاجئة بشأن عودتها إلى الملاعب بعد غياب دام قرابة 4 أعوام.

ولم تخض وليامز، البالغة 44 عاماً، والفائزة بـ23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى (رقم قياسي بحقبة الاحتراف)، أي مباراة منذ خروجها من الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2022.

وستكون عودة اللاعبة التي يعتبرها كثيرون الأفضل في تاريخ تنس السيدات من بوابة بطولة "كوينز" الإنجليزية.

ونشرت المصنفة الأولى سابقاً رسالة جاء فيها "الأخبار السعيدة تنتشر بسرعة"، مع فيديو لها في الملعب ترتدي فستان تنس أبيض بالكامل.

وبدأت التكهنات بعودتها المرتقبة منذ الكشف في ديسمبر/كانون الأول عن انضمامها مجدداً إلى برنامج مكافحة المنشطات، وهو شرط أساسي للعودة إلى المنافسات في جولة اللاعبات المحترفات.

نفي ثم عودة

وفي ذلك الوقت، نفت وليامز نيتها العودة إلى المنافسة، وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: "يا إلهي يا جماعة، أنا لست عائدة. هذه الشائعة مجنونة".

لكن اللاعبة الأمريكية حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في مسابقة زوجي السيدات في دورة "كوينز" في لندن، إلى جانب الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو، حسب ما أفادت تقارير.

وقالت وليامز، المتوجة بلقب "ويمبلدون" في الفردي 7 مرات: "يبدو لي نادي كوينز المكان المثالي لبدء هذا الفصل الجديد".

وأضافت "الملاعب العشبية منحتني بعضاً من أكثر لحظات مسيرتي معنى، وأنا متحمسة للعودة إلى المنافسة على أحد أكثر مسارح هذه الرياضة رمزية".

وتنطلق دورة "كوينز" للسيدات في 8 يونيو/حزيران المقبل.

من جهتها، قالت مديرة الدورة لورا روبسون: "سيرينا وليامز واحدة من أعظم الرياضيات اللواتي عرفهن العالم على الإطلاق، ونحن سعداء للغاية بعودتها إلى ملاعب التنس (..)".

وأضافت "عاد تنس السيدات بشكل تاريخي إلى نادي كوينز العام الماضي، وها هي أيقونة اللعبة تعود الآن إلى أرض الملعب".

وكانت وليامز قالت عام 2022 إنها لا ترغب في استخدام كلمة "اعتزال"، مفضلة وصف ابتعادها عن التنس بأنه "تطور".

وتُعد ألقاب وليامز الـ23 في بطولات الكبرى (غراند سلام) في الفردي الأكثر بين اللاعبات في حقبة الاحتراف، إذ تحتل المركز الثاني على لائحة اللاعبات عبر التاريخ، خلف الأسترالية مارغريت كورت التي تملك 24 لقباً.

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