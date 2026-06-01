جدلية الفلوس والفَلَس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومع‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬أخفي‭ ‬إعجابي‭ ‬بالخواجات،‭ ‬خاصة‭ ‬لولعهم‭ ‬واهتمامهم‭ ‬بالعلوم‭ ‬والمعرفة‭ ‬وحبهم‭ ‬للبحث‭ ‬والدراسات‭ ‬والتمحيص،‭ ‬وهم‭ ‬الذين‭ ‬اكتشفوا‭ ‬منابع‭ ‬النيل،‭ ‬وآثار‭ ‬الأقدمين‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬النيل‭ ‬وبلاد‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬النهرين‭. ‬وإذا‭ ‬اضطلع‭ ‬أحدهم‭ ‬ببحث‭ ‬علمي‭ ‬يتطلب‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬والمسوحات،‭ ‬أمضى‭ ‬فيه‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬مستجوبا‭ ‬الآلاف‭. ‬وما‭ ‬بين‭ ‬عام‭ ‬1997‭ ‬و2004‭ ‬قام‭ ‬الدكتور‭ ‬كرستوفر‭ ‬بويس‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬بجامعة‭ ‬واريك‭ ‬البريطانية‭ ‬بدراسة‭ ‬أحوال‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬ليعرف‭ ‬ما‭ ‬‮«‬يجعل‭ ‬الناس‭ ‬سعداء‭ ‬أو‭ ‬تعساء‮»‬،‭ ‬واستنتج‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬الناس‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬السعادة‭ ‬ووفرة‭ ‬المال‭ ‬ولكن‭ ‬بدرجات‭ ‬متفاوتة،‭ ‬فشخص‭ ‬ذو‭ ‬طموح‭ ‬جعفري‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬فائض‭ ‬في‭ ‬الراتب‭ ‬بنهاية‭ ‬كل‭ ‬شهر،‭ ‬دليل‭ ‬ثراء‭ ‬وبحبوحة‭ ‬بينما‭ ‬يخسر‭ ‬ملياردير‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬فيصاب‭ ‬بالاكتئاب‭ ‬ويفكر‭ ‬في‭ ‬الانتحار‭.‬

نسمع‭ ‬كثيرا‭ ‬كلاما‭ ‬من‭ ‬شاكلة‭: ‬الفلوس‭ ‬مو‭ ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬الفلوس‭ ‬لا‭ ‬تشتري‭ ‬السعادة،‭ ‬وبالفلوس‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تشتري‭ ‬قطعة‭ ‬أرض‭ ‬ولكنك‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تشتري‭ ‬وطنا،‭ ‬وتستطيع‭ ‬أن‭ ‬تشتري‭ ‬سريرا‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تشتري‭ ‬النوم،‭ ‬وتستطيع‭ ‬أن‭ ‬تشتري‭ ‬الدواء‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬تشتري‭ ‬العافية،‭ ‬وبها‭ ‬تشتري‭ ‬الملابس‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬‮«‬الستر‮»‬‭. ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬تستنتج‭ ‬أن‭ ‬الفلوس‭ ‬ليست‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬وبالتالي‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تعطيني‭ ‬فلوسك‭ ‬لأن‭ ‬عدم‭ ‬المال‭ ‬هو‭ ‬سبب‭ ‬تعاستي‭ ‬النسبية؟

الفلوس‭ ‬لا‭ ‬تشتري‭ ‬السعادة؟‭ ‬حلو‭!! ‬زين‭!! ‬ولكن‭ ‬هل‭ ‬يشتري‭ ‬الفلس‭ ‬السعادة؟‭ ‬لا‭ ‬سعادة‭ ‬مع‭ ‬الفقر،‭ ‬فارحموا‭ ‬أنفسكم‭ ‬من‭ ‬الكليشيهات‭ ‬والمعلبات‭ ‬التي‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬وجدوى‭ ‬المال،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬تجري‭ ‬جري‭ ‬الوحوش،‭ ‬غير‭ ‬رزقك‭ ‬ما‭ ‬تحوش‭!!‬‮»‬‭ ‬كلام‭ ‬ظاهره‭ ‬الحكمة‭ ‬وباطنه‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬الخمول‭ ‬والتواكل‭ (‬وليس‭ ‬التوكّل‭). ‬سواء‭ ‬جريتُ‭ ‬مثل‭ ‬الوحوش‭ ‬أو‭ ‬التيوس‭ ‬فلن‭ ‬أحوش‭ ‬غير‭ ‬رزقي‭ ‬المقسوم،‭ ‬ولكن‭ ‬الرزق‭ ‬لا‭ ‬يجري‭ ‬وراءك‭ ‬بل‭ ‬أنت‭ ‬الذي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تجري‭ ‬وراء‭ ‬الرزق،‭ ‬وكلما‭ ‬جريت‭ ‬وتعبت‭ ‬واجتهدت‭ ‬كسبت‭ ‬مالا‭ ‬أكثر،‭ ‬ووفرت‭ ‬لنفسك‭ ‬ولمن‭ ‬تعول‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬وتعليمية‭ ‬واجتماعية‭ ‬أفضل‭. ‬ومرة‭ ‬أخرى‭ ‬أناشد‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬الفلوس‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬شيئا‭ ‬أن‭ ‬يرسل‭ ‬لي‭ ‬ولو‭ ‬فوتو‭ ‬كوبي‭ ‬من‭ ‬الفلوس‭ ‬التي‭ ‬عنده‭ ‬لأنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الحياة‭ ‬كابوس‭ ‬دون‭ ‬فلوس‭.‬

المشكلة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬ابن‭ ‬آدم‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬الشبع‭ ‬من‭ ‬الفلوس،‭ ‬عندما‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬راتب‭ ‬4000‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عهدي‭ ‬بالخليج،‭ ‬حسبت‭ ‬نفسي‭ ‬روكفلر‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ (‬كأن‭ ‬الرجل‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬ذلك‭ ‬الزمان‭)‬،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬ارتفع‭ ‬الراتب‭ ‬إلى‭ ‬14000‭ ‬كان‭ ‬البطر‭ ‬قد‭ ‬أصابني‭ ‬وصرت‭ ‬أشكو‭ ‬من‭ ‬هزال‭ ‬الراتب‭ ‬‮«‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يليق‭ ‬بكفاءتي‭ ‬ومركزي‮»‬‭. ‬الله‭ ‬يرحم‭!! ‬مشكلة‭ ‬معظم‭ ‬الناس‭ ‬مع‭ ‬المال‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬عندهم‭ ‬بل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬عند‭ ‬الآخرين‭: ‬عندي‭ ‬سيارة‭ ‬جديدة‭ ‬وبيت‭ ‬ملك‭ ‬حر‭ ‬وزوجة‭ ‬فور‭ ‬ويل‭ ‬وفل‭ ‬أتوماتيك‭ ‬وعيال‭ ‬متعلمون‭ ‬ورصيد‭ ‬لا‭ ‬بأس‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬لا‭ ‬حاجة‭ ‬به‭ ‬الآن‭. ‬بس‭ ‬يا‭ ‬خسارة‭. ‬سعدون‭ ‬عنده‭ ‬عمارة‭ ‬وزوجتين‭ ‬إحداهما‭ ‬موديل‭ ‬جديد‭ ‬وعنده‭ ‬حسابات‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬بنوك

دعك‭ ‬من‭ ‬سعدون‭ ‬يا‭ ‬تعسون‭ ‬وافرح‭ ‬بما‭ ‬عندك‭. ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬المعاصر‭ ‬2000‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬متوسط‭ ‬دخلهم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬دولار‭ ‬واحد‭. ‬وأنت‭ ‬أيها‭ ‬القارئ‭ ‬لست‭ ‬منهم‭ (‬بإذن‭ ‬الله‭). ‬احمد‭ ‬ربك‭ ‬واجتهد‭ ‬لزيادة‭ ‬ما‭ ‬عندك‭ ‬ولكن‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬استمتع‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬عندك‭ ‬سلفا،‭ ‬وط... ‭ ‬في‭ ‬روكفلر‭ ‬وهتلر‭ ‬وبيل‭ ‬غيتس‭ ‬ووارين‭ ‬بفيت‭ ‬وإيلون‭ ‬ماسك‭ ‬الذي‭ ‬صار‭ ‬أول‭ ‬تريليونير‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭.‬