فوضى فـي عاصمة النور والموضة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‮ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬الفوز‭ ‬الصاخب‭ ‬قد‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اعتقال‭ ‬قرابة‭ ‬890‭ ‬مشاغبا،‭ ‬فهل‭ ‬كان‭ ‬الخروج‭ ‬بالهزيمة،‭ ‬خاصة‭ ‬عبر‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬القاسية،‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انفجار‭ ‬بركاني‭ ‬أكبر؟

من‭ ‬الناحية‭ ‬التحليلية،‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يتوقع‭ ‬المحللون‭ ‬أن‭ ‬الهزيمة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الكبرى‭ ‬تولد‭ ‬طاقة‭ ‬سلبية‭ ‬مضاعفة،‭ ‬ولكن،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬المبالغة‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬هي‭ ‬القاسم‭ ‬المشترك‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬أو‭ ‬الخسارة‭. ‬ففي‭ ‬حال‭ ‬الهزيمة،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬الفوضى‭ ‬إلى‭ ‬اتجاه‭ ‬انتقامي،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬استهداف‭ ‬رموز‭ ‬النادي‭ (‬اللاعبين،‭ ‬المدرب‭) ‬أو‭ ‬الممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬كنوع‭ ‬من‭ ‬التنفيس‭ ‬عن‭ ‬‮«‬خيبة‭ ‬الأمل‮»‬‭. ‬بينما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الفوز،‭ ‬تحولت‭ ‬الفوضى‭ ‬إلى‭ ‬احتفال‭ ‬متوحش‭ ‬إن‭ ‬صح‭ ‬الوصف‭ ‬يفقد‭ ‬فيه‭ ‬الأفراد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬ذواتهم‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬ثقافة‭ ‬النشوة‭ ‬الجماعية،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تداخل‭ ‬مشاعر‭ ‬الفرح‭ ‬الجامح‭ ‬مع‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬القيود‭ ‬والقوانين‭.‬

ما‭ ‬حدث‭ ‬ويحدث‭ ‬مستقبلا‭ ‬يرجع،‮ ‬إلى‭ ‬‮«‬عقلية‭ ‬القطيع‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تسود‭ ‬في‭ ‬التجمعات‭ ‬الحاشدة،‭ ‬إذ‭ ‬يتخفى‭ ‬فيها‭ ‬الوعي‭ ‬الفردي‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الشخصية‭ ‬خلف‭ ‬الهوية‭ ‬الجماعية‭. ‬يجد‭ ‬المشاغب‭ ‬في‭ ‬الزحام‭ ‬غطاء‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أفعاله،‭ ‬معتقدا‭ ‬في‭ ‬قرارة‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يفعل‭ ‬ذلك،‭ ‬مما‭ ‬يلغي‭ ‬الحواجز‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والقانونية‭.‬

إن‭ ‬الرياضة‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬متنفسا‭ ‬حضاريا‭ ‬للرقي‭ ‬الإنساني،‭ ‬لا‭ ‬معولا‭ ‬لهدم‭ ‬الممتلكات‭ ‬وترويع‭ ‬الآمنين،‮ ‬إن‭ ‬رقم‭ ‬890‭ ‬ممسوكا‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬إحصائية‭ ‬أمنية،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬مؤشر‭ ‬خطر‭ ‬يدق‭ ‬ناقوس‭ ‬التنبيه‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬إدارة‭ ‬الجماهير،‭ ‬وتعميق‭ ‬الوعي‭ ‬الرياضي‭ ‬الذي‭ ‬يفرق‭ ‬بين‭ ‬التعصب‭ ‬للقيم‭ ‬والانزلاق‭ ‬نحو‭ ‬الهمجية‭.‬