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من الصمود إلى المستقبل

من الصمود إلى المستقبل

2026-06-01 08:11:36
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لم‭ ‬تكن‭ ‬عبارة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كنتم‭ ‬قوة‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬الحرب،‭ ‬كما‭ ‬أنتم‭ ‬قوته‭ ‬الدائمة‭ ‬وقت‭ ‬السلم‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬ترؤس‭ ‬جلالته‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أمس،‭ ‬مجرد‭ ‬إشادة‭ ‬بمواقف‭ ‬المواطنين‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬استثنائية،‭ ‬بل‭ ‬كانت‭ ‬تلخيصًا‭ ‬دقيقًا‭ ‬لمعنى‭ ‬الدولة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تستند،‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬إلى‭ ‬وعي‭ ‬شعبها‭ ‬ووحدة‭ ‬صفها‭ ‬وثقتها‭ ‬بمؤسساتها‭.‬

اللفتة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لم‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬تلقي‭ ‬الدعم‭ ‬الشعبي،‭ ‬بل‭ ‬بادرت‭ ‬إلى‭ ‬رد‭ ‬الوفاء‭ ‬بالوفاء،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تجلى‭ ‬في‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬بالتوقيع‭ ‬على‭ ‬وثيقة‭ ‬شكر‭ ‬ووفاء،‭ ‬وما‭ ‬سجله‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬محبة‭ ‬صادقة‭ ‬وإشادة‭ ‬بالمواقف‭ ‬الوطنية‭ ‬المشرفة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬عهدا‭ ‬متجددا‭ ‬بين‭ ‬القيادة‭ ‬والشعب‭.‬

كما‭ ‬عكس‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬مشهد‭ ‬التلاحم‭ ‬بين‭ ‬القيادة‭ ‬والشعب،‭ ‬وهو‭ ‬التلاحم‭ ‬الذي‭ ‬مكّن‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬نموذج‭ ‬وطني‭ ‬متماسك‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الإقليمية‭ ‬عبر‭ ‬التصدي‭ ‬لكل‭ ‬محاولات‭ ‬اختراق‭ ‬النسيج‭ ‬الوطني‭.‬

ما‭ ‬تضمنه‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬من‭ ‬إشارة‭ ‬واضحة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التاريخ‭ ‬سيسجل‭ ‬صمود‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الإيرانية‭ ‬الغاشمة،‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬دفاعية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الضعف،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الدولة‭ ‬الواثقة‭ ‬من‭ ‬قدراتها‭ ‬الدفاعية،‭ ‬والثقة‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وهو‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تحمل‭ ‬رسالة‭ ‬سلام‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬القوة‭ ‬عبر‭ ‬جاهزية‭ ‬دفاعية‭ ‬عالية‭ ‬والتزام‭ ‬بالسلام‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬واضحة‭ ‬لسياسة‭ ‬بحرينية‭ ‬راسخة‭.‬

إن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬وضع‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬أمام‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬ضرورة‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬سيادتها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬الحاضر‭ ‬والاستعداد‭ ‬للمستقبل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تردد؛‭ ‬لأن‭ ‬المرحلة‭ ‬الراهنة‭ ‬تستدعي‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬التيقظ‭ ‬لحجم‭ ‬الأخطار‭ ‬التي‭ ‬تحيق‭ ‬بالأمة‭ ‬العربية‭ ‬ومقدراتها،‭ ‬تلك‭ ‬التحديات‭ ‬الوجودية،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬الوطنية‭ ‬هي‭ ‬مفتاح‭ ‬مواجهة‭ ‬الفوضى‭ ‬الإقليمية؛‭ ‬لأنها‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬سيادتها‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬أي‭ ‬عدوان‭ ‬خارجي،‭ ‬وباعتبارها‭ ‬الضامن‭ ‬للاستقرار‭ ‬والتنمية‭.‬

الإشارة‭ ‬الواضحة‭ ‬بشأن‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬وأمن‭ ‬العالم‭ ‬تعكس‭ ‬البعد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي،‭ ‬إيمانا‭ ‬بأهمية‭ ‬استقرار‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬وسلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬الدولية،‭ ‬مع‭ ‬حماية‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬مخاطر‭ ‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬كل‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الحروب‭.‬

إنَّ‭ ‬ملحمة‭ ‬الصمود‭ ‬الوطني‭ ‬لأهل‭ ‬البحرين‭ ‬كما‭ ‬وصفها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬تضع‭ ‬على‭ ‬عاتقنا‭ ‬جميعا‭ ‬مسؤولية‭ ‬مضاعفة‭ ‬في‭ ‬تحصين‭ ‬الجبهة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وهي‭ ‬مسؤولية‭ ‬كل‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬مفكرين‭ ‬وساسة‭ ‬ومثقفين،‭ ‬وكلنا‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬البحرين‭ ‬ستخرج‭ ‬أكثر‭ ‬صلابة‭ ‬وقوة‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭ ‬بفضل‭ ‬رؤية‭ ‬ثاقبة‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬واعية‭ ‬بالتحديات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬خطت‭ ‬سياستها‭ ‬لأجل‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬لأبنائها‭.‬

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