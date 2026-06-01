وقف أفراد شرطة مكلفين بحماية العائلة المالكة في بريطانيا بسبب النوم أثناء الخدمة

وقف أفراد شرطة مكلفين بحماية العائلة المالكة في بريطانيا بسبب النوم أثناء الخدمة
وكُشفت هذه المزاعم بعدما أفادت صحيفة (ذا صن) بأن هناك ضباطا متهمين بترك مواقعهم من دون مراقبة في قلعة وندسور، وهي أحد مقار الملك تشارلز، والنوم أثناء الخدمة. ويقع على عاتق ضباط من وحدة الشرطة المتخصصة مهمة حماية أفراد العائلة المالكة وحراسة المقار الملكية. وأضافت الشرطة في بيان أن الفردين الآخرين لم يتم وقفهما عن العمل لكنهما لن يؤديا الخدمة في المقار الملكية أثناء التحقيق، مضيفة أن التحقيقات جارية أيضا بشأن مقار ملكية أخرى. وتستخدم قلعة وندسور في غرب لندن، التي استضاف فيها الملك تشارلز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، للإقامة الخاصة والمناسبات الرسمية. وأحجم قصر بكنجهام عن التعليق.
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