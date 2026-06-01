وقف أفراد شرطة مكلفين بحماية العائلة المالكة في بريطانيا بسبب النوم أثناء الخدمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكُشفت‭ ‬هذه‭ ‬المزاعم‭ ‬بعدما‭ ‬أفادت‭ ‬صحيفة‭ (‬ذا‭ ‬صن‭) ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬ضباطا‭ ‬متهمين‭ ‬بترك‭ ‬مواقعهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مراقبة‭ ‬في‭ ‬قلعة‭ ‬وندسور،‭ ‬وهي‭ ‬أحد‭ ‬مقار‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز،‭ ‬والنوم‭ ‬أثناء‭ ‬الخدمة‭. ‬ويقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬ضباط‭ ‬من‭ ‬وحدة‭ ‬الشرطة‭ ‬المتخصصة‭ ‬مهمة‭ ‬حماية‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬وحراسة‭ ‬المقار‭ ‬‌الملكية‭. ‬وأضافت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الفردين‭ ‬الآخرين‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬وقفهما‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬لكنهما‭ ‬لن‭ ‬يؤديا‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬المقار‭ ‬الملكية‭ ‬أثناء‭ ‬التحقيق،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬التحقيقات‭ ‬جارية‭ ‬أيضا‭ ‬بشأن‭ ‬مقار‭ ‬ملكية‭ ‬أخرى‭. ‬وتستخدم‭ ‬قلعة‭ ‬وندسور‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬لندن،‭ ‬التي‭ ‬استضاف‭ ‬‌فيها‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬‌دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬للإقامة‭ ‬الخاصة‭ ‬والمناسبات‭ ‬الرسمية‭. ‬وأحجم‭ ‬قصر‭ ‬بكنجهام‭ ‬عن‭ ‬التعليق‭. ‬