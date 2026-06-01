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شاي الأعشاب قبل النوم.. كيف يؤثر على مستويات سكر الدم؟

شاي الأعشاب قبل النوم.. كيف يؤثر على مستويات سكر الدم؟

2026-06-01 08:11:35
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قد‭ ‬يسهم‭ ‬تناول‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬شاي‭ ‬الأعشاب‭ ‬قبل‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬استقرار‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التأثير‭ ‬يظل‭ ‬مرتبطًا‭ ‬بطبيعة‭ ‬المكونات‭ ‬وطريقة‭ ‬التحضير،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬عند‭ ‬إضافة‭ ‬المحليات‭. ‬ويُعد‭ ‬شاي‭ ‬البابونج‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المشروبات‭ ‬العشبية‭ ‬شيوعًا‭ ‬في‭ ‬المساء،‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬خصائصه‭ ‬المهدئة‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬النوم‭ ‬وتخفيف‭ ‬القلق‭ ‬واضطرابات‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭. ‬وتشير‭ ‬بعض‭ ‬الدراسات‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬والهيموجلوبين‭ ‬السكري،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دوره‭ ‬المحتمل‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬حساسية‭ ‬الإنسولين‭ ‬لدى‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭. ‬كما‭ ‬تناولت‭ ‬أبحاث‭ ‬محدودة‭ ‬تأثير‭ ‬شاي‭ ‬الكركديه‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬وضغط‭ ‬الدم‭ ‬والكوليسترول،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬غير‭ ‬حاسمة‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬لتأكيدها‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬نفسه،‭ ‬يُستخدم‭ ‬بلسم‭ ‬الليمون‭ ‬كمشروب‭ ‬مهدئ،‭ ‬وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسات‭ ‬أولية‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬مؤشرات‭ ‬السكر‭ ‬والكوليسترول‭ ‬وتقليل‭ ‬الالتهابات،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الأدلة‭ ‬العلمية‭ ‬مازالت‭ ‬غير‭ ‬كافية‭. ‬أما‭ ‬القرفة‭ ‬والزنجبيل‭ ‬والكركم‭ ‬فهي‭ ‬من‭ ‬المكونات‭ ‬الشائعة‭ ‬في‭ ‬خلطات‭ ‬شاي‭ ‬الأعشاب،‭ ‬وقد‭ ‬رُبطت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدراسات‭ ‬بإمكانية‭ ‬تحسين‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭. ‬

ويحذر‭ ‬خبراء‭ ‬التغذية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التأثير‭ ‬السلبي‭ ‬المحتمل‭ ‬لا‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الأعشاب‭ ‬نفسها،‭ ‬بل‭ ‬إلى‭ ‬الإضافات‭ ‬مثل‭ ‬السكر‭ ‬والعسل‭ ‬والشرابات‭ ‬المحلاة،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭. ‬كما‭ ‬قد‭ ‬تتفاعل‭ ‬بعض‭ ‬الأعشاب‭ ‬مع‭ ‬أدوية‭ ‬السكري،‭ ‬مثل‭ ‬الإنسولين‭ ‬وأدوية‭ ‬خفض‭ ‬السكر،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يزيد‭ ‬خطر‭ ‬انخفاضه‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متوقع،‭ ‬لذلك‭ ‬يُنصح‭ ‬باستشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬قبل‭ ‬إدخال‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬شاي‭ ‬الأعشاب‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭. ‬ولتحضير‭ ‬مشروب‭ ‬مسائي‭ ‬مناسب‭ ‬يُفضل‭ ‬اختيار‭ ‬شاي‭ ‬الأعشاب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محليات،‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬بدائل‭ ‬مثل‭ ‬حليب‭ ‬اللوز‭ ‬غير‭ ‬المحلى‭ ‬مع‭ ‬القرفة‭ ‬أو‭ ‬الفانيليا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬القهوة‭ ‬منزوعة‭ ‬الكافيين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سكر‭.‬

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