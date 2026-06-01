شاي الأعشاب قبل النوم.. كيف يؤثر على مستويات سكر الدم؟

شاي الأعشاب قبل النوم.. كيف يؤثر على مستويات سكر الدم؟
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قد يسهم تناول بعض أنواع شاي الأعشاب قبل النوم في دعم استقرار مستويات السكر في الدم، إلا أن هذا التأثير يظل مرتبطًا بطبيعة المكونات وطريقة التحضير، وخصوصًا عند إضافة المحليات. ويُعد شاي البابونج من أكثر المشروبات العشبية شيوعًا في المساء، نظرًا إلى خصائصه المهدئة التي تساعد على تحسين النوم وتخفيف القلق واضطرابات الجهاز الهضمي. وتشير بعض الدراسات إلى احتمال مساهمته في خفض مستويات السكر في الدم والهيموجلوبين السكري، إضافة إلى دوره المحتمل في تحسين حساسية الإنسولين لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني. كما تناولت أبحاث محدودة تأثير شاي الكركديه على مستويات السكر وضغط الدم والكوليسترول، إلا أن النتائج لا تزال غير حاسمة وتحتاج إلى مزيد من الدراسات لتأكيدها. وفي السياق نفسه، يُستخدم بلسم الليمون كمشروب مهدئ، وقد أظهرت دراسات أولية أنه قد يساعد في تحسين مؤشرات السكر والكوليسترول وتقليل الالتهابات، غير أن الأدلة العلمية مازالت غير كافية. أما القرفة والزنجبيل والكركم فهي من المكونات الشائعة في خلطات شاي الأعشاب، وقد رُبطت في بعض الدراسات بإمكانية تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم، مع تأكيد الحاجة إلى مزيد من الأبحاث العلمية.
ويحذر خبراء التغذية من أن التأثير السلبي المحتمل لا يعود إلى الأعشاب نفسها، بل إلى الإضافات مثل السكر والعسل والشرابات المحلاة، التي قد تؤدي إلى رفع مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ. كما قد تتفاعل بعض الأعشاب مع أدوية السكري، مثل الإنسولين وأدوية خفض السكر، ما قد يزيد خطر انخفاضه بشكل غير متوقع، لذلك يُنصح باستشارة الطبيب قبل إدخال أي نوع جديد من شاي الأعشاب بشكل منتظم. ولتحضير مشروب مسائي مناسب يُفضل اختيار شاي الأعشاب من دون محليات، أو استخدام بدائل مثل حليب اللوز غير المحلى مع القرفة أو الفانيليا، إضافة إلى القهوة منزوعة الكافيين من دون سكر.
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