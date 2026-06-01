شاي الأعشاب قبل النوم.. كيف يؤثر على مستويات سكر الدم؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويحذر‭ ‬خبراء‭ ‬التغذية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التأثير‭ ‬السلبي‭ ‬المحتمل‭ ‬لا‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الأعشاب‭ ‬نفسها،‭ ‬بل‭ ‬إلى‭ ‬الإضافات‭ ‬مثل‭ ‬السكر‭ ‬والعسل‭ ‬والشرابات‭ ‬المحلاة،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭. ‬كما‭ ‬قد‭ ‬تتفاعل‭ ‬بعض‭ ‬الأعشاب‭ ‬مع‭ ‬أدوية‭ ‬السكري،‭ ‬مثل‭ ‬الإنسولين‭ ‬وأدوية‭ ‬خفض‭ ‬السكر،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يزيد‭ ‬خطر‭ ‬انخفاضه‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متوقع،‭ ‬لذلك‭ ‬يُنصح‭ ‬باستشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬قبل‭ ‬إدخال‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬شاي‭ ‬الأعشاب‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭. ‬ولتحضير‭ ‬مشروب‭ ‬مسائي‭ ‬مناسب‭ ‬يُفضل‭ ‬اختيار‭ ‬شاي‭ ‬الأعشاب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محليات،‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬بدائل‭ ‬مثل‭ ‬حليب‭ ‬اللوز‭ ‬غير‭ ‬المحلى‭ ‬مع‭ ‬القرفة‭ ‬أو‭ ‬الفانيليا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬القهوة‭ ‬منزوعة‭ ‬الكافيين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سكر‭.‬