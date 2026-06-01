  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
السويد للأهل: ضعوا هواتفكم جانبا عندما تكونون مع أطفالكم

السويد للأهل: ضعوا هواتفكم جانبا عندما تكونون مع أطفالكم

2026-06-01 08:11:35
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعت‭ ‬هيئة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬الأهل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يضعوا‭ ‬هواتفهم‭ ‬جانبا‭ ‬عندما‭ ‬يمضون‭ ‬وقتا‭ ‬مع‭ ‬أطفالهم‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭: ‬‮«‬أترك‭ ‬هاتفك‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬مع‭ ‬أطفالك‭. ‬استخدمه‭ ‬فقط‭ ‬عند‭ ‬الضرورة،‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬الطفل‮»‬‭. ‬كذلك‭ ‬نصحت‭ ‬الهيئة‭ ‬الآباء‭ ‬والأمهات‭ ‬باتّباع‭ ‬‮«‬عادات‭ ‬صحية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باستخدام‭ ‬الشاشات‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العادات‭ ‬ستؤثر‭ ‬في‭ ‬عادات‭ ‬أطفالهم‭. ‬واستندت‭ ‬هذه‭ ‬التوصيات‭ ‬إلى‭ ‬أبحاث‭ ‬تُظهر‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬الوالدَين‭ ‬الشاشات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬تفاعلهم‭ ‬مع‭ ‬أطفالهم،‭ ‬وأن‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يُكثر‭ ‬ذووهم‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬هواتفهم‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لاعتماد‭ ‬العادات‭ ‬إياها‭. ‬واقترحت‭ ‬الهيئة‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يخصص‭ ‬الأهل‭ ‬‮«‬مناطق‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الشاشات‮»‬‭ ‬في‭ ‬منازلهم،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬غرف‭ ‬النوم‭ ‬أو‭ ‬حول‭ ‬مائدة‭ ‬الطعام‭ ‬أثناء‭ ‬الوجبات‭. ‬وأوضحت‭ ‬طبيبة‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬هيلينا‭ ‬فريلينغسدورف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأطفال‭ ‬لا‭ ‬يتأثرون‭ ‬فحسب‭ ‬بما‭ ‬يقوله‭ ‬البالغون،‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬بما‭ ‬يفعلونه‭. ‬لذلك‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للتغييرات‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬تأثير‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬التفاعلات‭ ‬الراهنة،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬العادات‭ ‬التي‭ ‬سيكتسبها‭ ‬الطفل‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‮»‬‭. ‬وسعت‭ ‬السويد‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يقضيه‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬هواتفهم‭. ‬وفي‭ ‬يناير‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬عزمها‭ ‬على‭ ‬حظر‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬المرحلة‭ ‬الإعدادية،‭ ‬أي‭ ‬حتى‭ ‬سن‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬أو‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭.‬

MENAFN02062026000055011008ID1111196268

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث