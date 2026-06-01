السويد للأهل: ضعوا هواتفكم جانبا عندما تكونون مع أطفالكم

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السويد للأهل: ضعوا هواتفكم جانبا عندما تكونون مع أطفالكم
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعت هيئة الصحة العامة في السويد أمس الإثنين الأهل إلى أن يضعوا هواتفهم جانبا عندما يمضون وقتا مع أطفالهم. وجاء في بيان صادر عن الهيئة: «أترك هاتفك عندما تكون مع أطفالك. استخدمه فقط عند الضرورة، أو مع الطفل». كذلك نصحت الهيئة الآباء والأمهات باتّباع «عادات صحية فيما يتعلق باستخدام الشاشات»، مضيفة أن هذه العادات ستؤثر في عادات أطفالهم. واستندت هذه التوصيات إلى أبحاث تُظهر أن استخدام الوالدَين الشاشات يمكن أن يؤثر سلبا على تفاعلهم مع أطفالهم، وأن الأطفال الذين يُكثر ذووهم من استخدام هواتفهم أكثر عرضة لاعتماد العادات إياها. واقترحت الهيئة أيضا أن يخصص الأهل «مناطق خالية من الشاشات» في منازلهم، ولا سيما في غرف النوم أو حول مائدة الطعام أثناء الوجبات. وأوضحت طبيبة النفس في الهيئة هيلينا فريلينغسدورف أن «الأطفال لا يتأثرون فحسب بما يقوله البالغون، بل أيضا بما يفعلونه. لذلك يمكن أن يكون للتغييرات الصغيرة في الحياة اليومية تأثير سواء على التفاعلات الراهنة، أو على العادات التي سيكتسبها الطفل مع مرور الوقت». وسعت السويد خلال السنوات الأخيرة إلى تقليص الوقت الذي يقضيه الأطفال على هواتفهم. وفي يناير أعلنت الحكومة عزمها على حظر الهواتف الذكية في المدارس حتى نهاية المرحلة الإعدادية، أي حتى سن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة.
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