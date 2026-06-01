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العثور على خزف وثريات وسط حطام سفينة غارقة من القرن 18 قبالة النرويج

العثور على خزف وثريات وسط حطام سفينة غارقة من القرن 18 قبالة النرويج

2026-06-01 08:11:34
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬ومسؤولون‭ ‬بالمتحف‭ ‬البحري‭ ‬النرويجي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬علماء‭ ‬الآثار‭ ‬عثروا‭ ‬على‭ ‬كنز‭ ‬من‭ ‬‌الخزف‭ ‬الصيني‭ ‬والسلع‭ ‬أوروبية‭ ‬الصنع‭ ‬بين‭ ‬حطام‭ ‬سفينة‭ ‬غارقة‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬القرن‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬وعثر‭ ‬عليها‭ ‬مؤخرا‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬النرويج‭.‬

وقال‭ ‬‌المتحف‭ ‬البحري‭ ‬النرويجي‭: ‬إن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬البضائع‭ ‬التي‭ ‬عثر‭ ‬عليها‭ ‬وسط‭ ‬حطام‭ ‬السفينة‭ ‬الشراعية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬اسمها،‭ ‬أوعية‭ ‬خزفية‭ ‬بيضاء‭ ‬وزرقاء‭ ‬متراصة‭ ‬بإحكام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كؤوس‭ ‬ومنسوجات‭ ‬وحبوب‭ ‬وأجزاء‭ ‬من‭ ‬ثريات‭. ‬

وأضاف‭ ‬المتحف‭ ‬أن‭ ‬السفينة،‭ ‬التي‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬غرقت‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬القرن‭ ‬الثامن‭ ‬عشر،‭ ‬عثر‭ ‬عليها‭ ‬مالك‭ ‬شركة‭ ‬إنقاذ‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬سكاجيراك‭ ‬قبالة‭ ‬جنوب‭ ‬النرويج،‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬حوالي‭ ‬600‭ ‬متر‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬المناخ‭ ‬والبيئة‭ ‬‌النرويجي‭ ‬أندرياس‭ ‬بييلاند‭ ‬إريكسن‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬ليس‭ ‬استثنائيا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬له‭ ‬أيضا‭ ‬قيمة‭ ‬علمية‭ ‬كبيرة‭ ‬ويظهر‭ ‬تقدما‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الآثار‭ ‬تحت‭ ‬الماء‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المتحف‭ ‬البحري‭: ‬إن‭ ‬أصل‭ ‬السفينة‭ ‬ووجهتها‭ ‬‌غير‭ ‬معروفين،‭ ‬لكن‭ ‬العمل‭ ‬جار‭ ‬‌لمعرفة‭ ‬المزيد‭ ‬عن‭ ‬الحطام‭ ‬وحمولته‭.‬

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