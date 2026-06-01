العثور على خزف وثريات وسط حطام سفينة غارقة من القرن 18 قبالة النرويج
وقال المتحف البحري النرويجي: إن من بين البضائع التي عثر عليها وسط حطام السفينة الشراعية التي لم يذكر اسمها، أوعية خزفية بيضاء وزرقاء متراصة بإحكام، بالإضافة إلى كؤوس ومنسوجات وحبوب وأجزاء من ثريات.
وأضاف المتحف أن السفينة، التي يعتقد أنها غرقت في منتصف القرن الثامن عشر، عثر عليها مالك شركة إنقاذ في مضيق سكاجيراك قبالة جنوب النرويج، على عمق حوالي 600 متر.
وقال وزير المناخ والبيئة النرويجي أندرياس بييلاند إريكسن في بيان: «هذا الاكتشاف ليس استثنائيا فحسب، بل له أيضا قيمة علمية كبيرة ويظهر تقدما تكنولوجيا مهما في علم الآثار تحت الماء».
وقال المتحف البحري: إن أصل السفينة ووجهتها غير معروفين، لكن العمل جار لمعرفة المزيد عن الحطام وحمولته.
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