مبرة إبراهيم خليل كانو الخيرية ترعى حفل الحناء للأيتام بمناسبة عيد الأضحى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬حضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬من‭ ‬الأولاد‭ ‬والبنات،‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬احتفالية‭ ‬مبهجة‭ ‬هدفت‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬الفرح‭ ‬والسرور‭ ‬إلى‭ ‬نفوس‭ ‬الأطفال‭ ‬وعائلاتهم‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬‮«‬العيادي‮»‬‭ ‬على‭ ‬الحضور،‭ ‬في‭ ‬لفتة‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬المبرة‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬الأطفال‭ ‬فرحة‭ ‬العيد‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬امتدادًا‭ ‬لنهج‭ ‬المبرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬احتياجًا،‭ ‬وترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬خلال‭ ‬المناسبات‭ ‬الدينية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬قيم‭ ‬الرحمة‭ ‬والتكاتف‭ ‬والتلاحم‭ ‬الإنساني‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬تقدمت‭ ‬مبرة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬الخيرية‭ ‬وشركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬بأصدق‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬التمنيات‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادةً‭ ‬وشعبًا،‭ ‬سائلتين‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المباركة‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬بالخير‭ ‬واليمن‭ ‬والبركات‭.‬