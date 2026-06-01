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مبرة إبراهيم خليل كانو الخيرية ترعى حفل الحناء للأيتام بمناسبة عيد الأضحى

مبرة إبراهيم خليل كانو الخيرية ترعى حفل الحناء للأيتام بمناسبة عيد الأضحى

2026-06-01 08:11:33
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رعت‭ ‬مبرة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬الخيرية‭ ‬حفل‭ ‬الحناء‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬جمعية‭ ‬السنابل‭ ‬لرعاية‭ ‬الأيتام‭ ‬احتفاءً‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك‭.‬

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬حضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬من‭ ‬الأولاد‭ ‬والبنات،‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬احتفالية‭ ‬مبهجة‭ ‬هدفت‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬الفرح‭ ‬والسرور‭ ‬إلى‭ ‬نفوس‭ ‬الأطفال‭ ‬وعائلاتهم‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬‮«‬العيادي‮»‬‭ ‬على‭ ‬الحضور،‭ ‬في‭ ‬لفتة‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬المبرة‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬الأطفال‭ ‬فرحة‭ ‬العيد‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬امتدادًا‭ ‬لنهج‭ ‬المبرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬احتياجًا،‭ ‬وترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬خلال‭ ‬المناسبات‭ ‬الدينية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬قيم‭ ‬الرحمة‭ ‬والتكاتف‭ ‬والتلاحم‭ ‬الإنساني‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬تقدمت‭ ‬مبرة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬الخيرية‭ ‬وشركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬بأصدق‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬التمنيات‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادةً‭ ‬وشعبًا،‭ ‬سائلتين‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المباركة‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬بالخير‭ ‬واليمن‭ ‬والبركات‭.‬

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