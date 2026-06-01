مبرة إبراهيم خليل كانو الخيرية ترعى حفل الحناء للأيتام بمناسبة عيد الأضحى

مبرة إبراهيم خليل كانو الخيرية ترعى حفل الحناء للأيتام بمناسبة عيد الأضحى
وشهد الحفل حضور أكثر من 250 من الأولاد والبنات، وسط أجواء احتفالية مبهجة هدفت إلى إدخال الفرح والسرور إلى نفوس الأطفال وعائلاتهم. كما تم توزيع «العيادي» على الحضور، في لفتة تعكس حرص المبرة على مشاركة الأطفال فرحة العيد.
وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لنهج المبرة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تحمل في طياتها قيم الرحمة والتكاتف والتلاحم الإنساني.
وبهذه المناسبة، تقدمت مبرة إبراهيم خليل كانو الخيرية وشركة إبراهيم خليل كانو بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى مملكة البحرين قيادةً وشعبًا، سائلتين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.
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