تحت رعاية الشيخ تركي بن راشد آل خليفةمدرسة حوار الدولية تحتفل بتخريج الدفعة الـ16 من طلبتها

تحت رعاية الشيخ تركي بن راشد آل خليفةمدرسة حوار الدولية تحتفل بتخريج الدفعة الـ16 من طلبتها
وشهد الحفل تخريج 101 طالب وطالبة، احتفاءً بإتمامهم المرحلة الثانوية بنجاح، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من مسيرتهم العلمية والعملية.
وبهذه المناسبة، رفعت إدارة مدرسة حوار الدولية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى آل خليفة على رعايته الكريمة للحفل، مؤكدةً أن هذه الرعاية تجسد الاهتمام المتواصل بدعم مسيرة التعليم وتمكين الشباب وتحفيزهم على مواصلة التفوق والنجاح.
كما عبّرت إدارة المدرسة عن فخرها بما حققه الخريجون من إنجازات أكاديمية وشخصية طوال سنوات دراستهم، مشيدةً بجهود أولياء الأمور وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية الذين أسهموا في تحقيق هذا النجاح.
واختُتم الحفل بتسليم شهادات التخرج للخريجين والخريجات وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، متمنين لهم مستقبلاً زاخراً بالنجاحات والعطاء، وأن يواصلوا مسيرتهم ليكونوا نماذج مشرّفة تسهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم.
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