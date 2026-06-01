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تحت رعاية الشيخ تركي بن راشد آل خليفةمدرسة حوار الدولية تحتفل بتخريج الدفعة الـ16 من طلبتها

تحت رعاية الشيخ تركي بن راشد آل خليفةمدرسة حوار الدولية تحتفل بتخريج الدفعة الـ16 من طلبتها

2026-06-01 08:11:32
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أقامت‭ ‬مدرسة‭ ‬حوار‭ ‬الدولية‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬طلبتها،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬احتفالية‭ ‬مميزة‭ ‬جسّدت‭ ‬فرحة‭ ‬الإنجاز‭ ‬والتميز‭ ‬الأكاديمي‭.‬

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬تخريج‭ ‬101‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة،‭ ‬احتفاءً‭ ‬بإتمامهم‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬بنجاح،‭ ‬إيذاناً‭ ‬ببدء‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬مسيرتهم‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬رفعت‭ ‬إدارة‭ ‬مدرسة‭ ‬حوار‭ ‬الدولية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬رعايته‭ ‬الكريمة‭ ‬للحفل،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬تجسد‭ ‬الاهتمام‭ ‬المتواصل‭ ‬بدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التعليم‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التفوق‭ ‬والنجاح‭.‬

كما‭ ‬عبّرت‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬بما‭ ‬حققه‭ ‬الخريجون‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬أكاديمية‭ ‬وشخصية‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬دراستهم،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بجهود‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬الذين‭ ‬أسهموا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭.‬

واختُتم‭ ‬الحفل‭ ‬بتسليم‭ ‬شهادات‭ ‬التخرج‭ ‬للخريجين‭ ‬والخريجات‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬متمنين‭ ‬لهم‭ ‬مستقبلاً‭ ‬زاخراً‭ ‬بالنجاحات‭ ‬والعطاء،‭ ‬وأن‭ ‬يواصلوا‭ ‬مسيرتهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬نماذج‭ ‬مشرّفة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬وطنهم‭ ‬ومجتمعهم‭.‬

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