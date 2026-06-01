تحت رعاية الشيخ تركي بن راشد آل خليفةمدرسة حوار الدولية تحتفل بتخريج الدفعة الـ16 من طلبتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬تخريج‭ ‬101‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة،‭ ‬احتفاءً‭ ‬بإتمامهم‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬بنجاح،‭ ‬إيذاناً‭ ‬ببدء‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬مسيرتهم‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬رفعت‭ ‬إدارة‭ ‬مدرسة‭ ‬حوار‭ ‬الدولية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬رعايته‭ ‬الكريمة‭ ‬للحفل،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬تجسد‭ ‬الاهتمام‭ ‬المتواصل‭ ‬بدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التعليم‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التفوق‭ ‬والنجاح‭.‬

كما‭ ‬عبّرت‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬بما‭ ‬حققه‭ ‬الخريجون‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬أكاديمية‭ ‬وشخصية‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬دراستهم،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بجهود‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬الذين‭ ‬أسهموا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭.‬

واختُتم‭ ‬الحفل‭ ‬بتسليم‭ ‬شهادات‭ ‬التخرج‭ ‬للخريجين‭ ‬والخريجات‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬متمنين‭ ‬لهم‭ ‬مستقبلاً‭ ‬زاخراً‭ ‬بالنجاحات‭ ‬والعطاء،‭ ‬وأن‭ ‬يواصلوا‭ ‬مسيرتهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬نماذج‭ ‬مشرّفة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬وطنهم‭ ‬ومجتمعهم‭.‬