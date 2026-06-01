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سماعات الرأس.. بين الراحة والمخاطركيف نحمي آذاننا في عصر الصوت الدائم؟

سماعات الرأس.. بين الراحة والمخاطركيف نحمي آذاننا في عصر الصوت الدائم؟

2026-06-01 08:11:32
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الدكتورة‭ ‬هالة‭ ‬رضي‭: ‬ينصح‭ ‬باتباع‭ ‬قاعدة‭ ‬60‭-‬60‭ ‬لتفادي‭ ‬مخاطر‭ ‬سماعات‭ ‬الرأس‭ ‬

الدكتورة‭ ‬أماني‭ ‬السني‭: ‬الاستخدام‭ ‬الخاطئ‭ ‬للسماعات‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أسباب‭ ‬طنين‭ ‬الأذن‭ ‬

في‭ ‬زمن‭ ‬أصبحت‭ ‬فيه‭ ‬سماعات‭ ‬الرأس‭ ‬جزءًا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬حياتنا‭ ‬اليومية،‭ ‬سواء‭ ‬للعمل،‭ ‬الدراسة‭ ‬أو‭ ‬الترفيه،‭ ‬تتزايد‭ ‬التساؤلات‭ ‬حول‭ ‬آثار‭ ‬استخدامها‭ ‬على‭ ‬الصحة،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬الشكاوى‭ ‬من‭ ‬الصداع‭ ‬وطنين‭ ‬الأذن‭. ‬

فهل‭ ‬هذه‭ ‬المخاوف‭ ‬مبررة؟‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬السماعات‭ ‬بطريقة‭ ‬آمنة؟‭ ‬‮«‬الخليج‭ ‬الطبي‮»‬‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أضرار‭ ‬الاستخدام‭ ‬المفرط‭ ‬والخاطئ‭ ‬لسماعات‭ ‬الرأس‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الدكتورة‭ ‬هالة‭ ‬رضي‭ ‬طبيبة‭ ‬الأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة‭ ‬والمدير‭ ‬الطبي‭ ‬لمركز‭ ‬الحياة‭ ‬الطبي‭ ‬والدكتورة‭ ‬أماني‭ ‬السني‭ ‬أخصائي‭ ‬أمراض‭ ‬الأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة‭ ‬ماجستير‭ ‬طب‭ ‬السمعيات‭ ‬بمركز‭ ‬الحياة‭ ‬الطبي‭.‬

أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬هالة‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬يستخدمون‭ ‬سماعات‭ ‬الرأس‭ ‬والاذن‭ ‬بطرق‭ ‬خاطئة‭ ‬تؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الأذنين،‭ ‬حيث‭ ‬تعرضهما‭ ‬لأضرار‭ ‬خطيرة‭.‬

ووضحت‭ ‬أن‭ ‬أبرزها،‭ ‬ضعف‭ ‬السمع‭ ‬التدريجي‭ ‬نتيجة‭ ‬تلف‭ ‬الخلايا‭ ‬الدقيقة‭ ‬داخل‭ ‬الأذن‭. ‬

طنين‭ ‬الأذن،‭ ‬وهو‭ ‬صوت‭ ‬مزعج‭ (‬كالرنين‭ ‬أو‭ ‬الصفير‭) ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مؤقتًا‭ ‬أو‭ ‬دائمًا‭.‬

الصداع‭ ‬والإجهاد‭ ‬الذهني‭ ‬بسبب‭ ‬التحفيز‭ ‬المستمر‭ ‬للأعصاب‭ ‬السمعية‭.‬

التهابات‭ ‬الأذن‭ ‬خاصة‭ ‬عند‭ ‬مشاركة‭ ‬السماعات‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬تنظيفها‭ ‬بانتظام،‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الأضرار‭ ‬ترتبط‭ ‬غالبًا‭ ‬بسوء‭ ‬الاستخدام،‭ ‬وليس‭ ‬بالسماعات‭ ‬نفسها‭.‬

وعن‭ ‬قاعدة‭ ‬60‭-‬60‭ ‬أفادت‭ ‬الدكتورة‭ ‬هالة‭: ‬ينصح‭ ‬باتباع‭ ‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬بـ«قاعدة‭ ‬60‭-‬60‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬ببساطة‭ ‬استخدام‭ ‬السماعات‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬60‭ ‬دقيقة‭ ‬متواصلة‭ ‬وبمستوى‭ ‬صوت‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬وأضافت‭: ‬تُعد‭ ‬هذه‭ ‬القاعدة‭ ‬وسيلة‭ ‬عملية‭ ‬لتقليل‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الأذن‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬السمع‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬وأجابت‭ ‬الدكتورة‭ ‬هالة‭ ‬عن‭ ‬تساؤل‭ ‬مهم‭ ‬يتردد‭ ‬كثيرا‭ ‬أيهما‭ ‬أفضل‭ ‬السماعات‭ ‬السلكية‭ ‬أم‭ ‬اللاسلكية؟‭ ‬

حيث‭ ‬أشارت‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬جودة‭ ‬الصوت‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬فرق‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحديثة‭. ‬لكن‭ ‬الاختلاف‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬السماعات‭ ‬السلكية‭: ‬لا‭ ‬تصدر‭ ‬إشعاعات،‭ ‬وغالبًا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬أقل‭ ‬كلفة‭. ‬

السماعات‭ ‬اللاسلكية‭ (‬البلوتوث‭): ‬أكثر‭ ‬راحة‭ ‬ومرونة،‭ ‬لكنها‭ ‬تصدر‭ ‬موجات‭ ‬كهرومغناطيسية‭ ‬ضعيفة‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أدلة‭ ‬علمية‭ ‬قوية‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الموجات‭ ‬تسبب‭ ‬أضرارًا‭ ‬مباشرة‭ ‬عند‭ ‬الاستخدام‭ ‬الطبيعي‭. ‬لذا‭ ‬يبقى‭ ‬العامل‭ ‬الأهم‭ ‬هو‭ ‬طريقة‭ ‬الاستخدام‭ ‬وليس‭ ‬نوع‭ ‬السماعة‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬ارتباط‭ ‬الصداع‭ ‬بطنين‭ ‬الأذن‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬وهناك‭ ‬علاقة‭ ‬مباشرة‭. ‬فالاستخدام‭ ‬المفرط،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬صوت‭ ‬مرتفع،‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تهيج‭ ‬العصب‭ ‬السمعي،‭ ‬إجهاد‭ ‬الدماغ،‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬التوازن‭ ‬السمعي

‭ ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أيضًا‭ ‬نتيجة‭ ‬أسباب‭ ‬أخرى،‭ ‬لذا‭ ‬يُنصح‭ ‬بمراجعة‭ ‬الطبيب‭ ‬عند‭ ‬استمرارها‭. ‬ونصحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬هالة‭ ‬بضرورة‭ ‬اتباع‭ ‬بعض‭ ‬الارشادات‭ ‬لتقليل‭ ‬المخاطر،‭ ‬منها‭ ‬الالتزام‭ ‬بقاعدة‭ ‬60‭-‬60،‭ ‬استخدام‭ ‬خاصية‭ ‬عزل‭ ‬الضوضاء‭ ‬لتقليل‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬الصوت،‭ ‬أخذ‭ ‬فترات‭ ‬راحة‭ ‬منتظمة،‭ ‬تنظيف‭ ‬السماعات‭ ‬بشكل‭ ‬دوري،‭ ‬تجنب‭ ‬استخدامها‭ ‬أثناء‭ ‬النوم،‭ ‬اختيار‭ ‬سماعات‭ ‬مريحة‭ ‬ومناسبة‭ ‬لحجم‭ ‬الأذن‭. ‬

واختتمت‭ ‬قائلة‭: ‬سماعات‭ ‬الرأس‭ ‬ليست‭ ‬عدوًا،‭ ‬لكنها‭ ‬قد‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬خطر‭ ‬صامت‭ ‬عند‭ ‬استخدامها‭ ‬بشكل‭ ‬خاطئ‭. ‬التوازن‭ ‬والوعي‭ ‬هما‭ ‬المفتاح،‭ ‬فببعض‭ ‬العادات‭ ‬البسيطة،‭ ‬يمكننا‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالصوت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ندفع‭ ‬ثمنًا‭ ‬من‭ ‬صحتنا‭. ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬الأذن‭ ‬عضو‭ ‬حساس‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تعويضه... ‭ ‬فهل‭ ‬نمنحه‭ ‬العناية‭ ‬التي‭ ‬يستحقها؟

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬كشفت‭ ‬الدكتورة‭ ‬أماني‭ ‬السني‭ ‬ان‭ ‬داخل‭ ‬الأذن‭ ‬توجد‭ ‬خلايا‭ ‬دقيقة‭ ‬جدًا‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬نقل‭ ‬الأصوات‭ ‬إلى‭ ‬العصب‭ ‬السمعي‭. ‬وهذه‭ ‬الخلايا‭ ‬حساسة،‭ ‬وعندما‭ ‬تتعرض‭ ‬لصوت‭ ‬مرتفع‭ ‬فترات‭ ‬طويلة‭ ‬قد‭ ‬تتضرر‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭. ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬المشكلة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الضرر‭ ‬غالبًا‭ ‬لا‭ ‬يحدث‭ ‬فجأة،‭ ‬بل‭ ‬يتطور‭ ‬ببطء،‭ ‬لذلك‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬ينتبه‭ ‬الشخص‭ ‬إليه‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭. ‬

وأضافت‭: ‬يعتبرون‭ ‬التعرض‭ ‬المستمر‭ ‬للأصوات‭ ‬العالية‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬أسباب‭ ‬ضعف‭ ‬السمع‭ ‬المكتسب‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الحديث،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمون‭ ‬السماعات‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭ ‬يوميًا‭.‬

‭ ‬وأكدت‭ ‬ان‭ ‬السماعات‭ ‬اللاسلكية‭ ‬بحد‭ ‬ذاتها‭ ‬ليست‭ ‬أخطر‭ ‬من‭ ‬السلكية‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬السمع،‭ ‬لكن‭ ‬طريقة‭ ‬استخدامها‭ ‬هي‭ ‬العامل‭ ‬الأهم‭.‬

‭ ‬وأوضحت‭ ‬قائلة‭: ‬أبرز‭ ‬الأضرار‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالاستخدام‭ ‬المفرط‭ ‬للسماعات‭: ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الصوت‭ ‬بشكل‭ ‬مبالغ‭ ‬فيه‭. ‬استخدام‭ ‬السماعات‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬راحة‭. ‬صعوبة‭ ‬ملاحظة‭ ‬شدة‭ ‬الصوت‭ ‬بسبب‭ ‬العزل‭ ‬القوي‭ ‬للضوضاء‭. ‬التهابات‭ ‬الأذن‭ ‬أحيانًا‭ ‬نتيجة‭ ‬الاستخدام‭ ‬الطويل‭ ‬أو‭ ‬مشاركة‭ ‬السماعات‭. ‬كذلك‭ ‬الشعور‭ ‬بالإجهاد‭ ‬السمعي‭ ‬والصداع‭. ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬ضعف‭ ‬تدريجي‭ ‬في‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬سماع‭ ‬الأصوات‭ ‬الخافتة‭. ‬

أما‭ ‬الحديث‭ ‬المتداول‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الموجات‭ ‬اللاسلكية‭ ‬تدمر‭ ‬العصب‭ ‬السمعي،‭ ‬فلا‭ ‬توجد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أدلة‭ ‬علمية‭ ‬قوية‭ ‬تؤكد‭ ‬ذلك‭ ‬عند‭ ‬الاستخدام‭ ‬الطبيعي‭. ‬

وأشارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬أماني‭ ‬الى‭ ‬علاقة‭ ‬طنين‭ ‬الأذن‭ ‬بالسماعات،‭ ‬مبينة‭ ‬ان‭ ‬طنين‭ ‬الأذن‭ ‬هو‭ ‬سماع‭ ‬صفير‭ ‬أو‭ ‬أزيز‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬صوت‭ ‬خارجي‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬المبكرة‭ ‬لإجهاد‭ ‬السمع‭. ‬

والاستخدام‭ ‬المفرط‭ ‬للسماعات،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬على‭ ‬درجات‭ ‬صوت‭ ‬مرتفعة،‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ظهور‭ ‬الطنين‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬ثم‭ ‬قد‭ ‬يصبح‭ ‬مزمنًا‭ ‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬التعرض‭ ‬للأصوات‭ ‬العالية‭.‬

وبعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬يلاحظون‭ ‬الطنين‭ ‬بعد‭ ‬الحفلات‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الاستماع‭ ‬عبر‭ ‬السماعات،‭ ‬وهذه‭ ‬إشارة‭ ‬مهمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأذن‭ ‬تعرضت‭ ‬لإجهاد‭ ‬يفوق‭ ‬قدرتها‭ ‬الطبيعية‭. ‬

وأضافت‭: ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الحالات‭ ‬لا‭ ‬يفقد‭ ‬الإنسان‭ ‬سمعه‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬بل‭ ‬يحدث‭ ‬الضعف‭ ‬تدريجيًا‭. ‬ومن‭ ‬العلامات‭ ‬المبكرة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬ينتبه‭ ‬اليها‭ ‬الشخص‭: ‬طلب‭ ‬إعادة‭ ‬الكلام‭ ‬باستمرار‭. ‬رفع‭ ‬صوت‭ ‬التلفاز‭ ‬أو‭ ‬الهاتف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المعتاد‭. ‬صعوبة‭ ‬فهم‭ ‬الكلام‭ ‬وسط‭ ‬الضوضاء‭. ‬الشعور‭ ‬بأن‭ ‬الناس‭ ‬‮«‬يتمتمون‮»‬‭. ‬وجود‭ ‬طنين‭ ‬متكرر‭ ‬في‭ ‬الأذن‭. ‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬قد‭ ‬يظن‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬سمعه‭ ‬طبيعي‭ ‬بينما‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تراجع‭ ‬بسيط‭ ‬بدأ‭ ‬بالفعل‭.‬

وبالنسبة‭ ‬الى‭ ‬أهم‭ ‬الفحوصات‭ ‬الدورية‭ ‬لمستخدمي‭ ‬السماعات‭ ‬نصحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬أماني‭ ‬بعمل‭ ‬بعض‭ ‬فحوصات‭ ‬السمع‭ ‬البسيطة‭ ‬والدقيقة‭ ‬لمن‭ ‬يستخدمون‭ ‬السماعات‭ ‬بكثرة،‭ ‬وخاصة‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬يعتمدون‭ ‬عليها‭ ‬يوميًا‭ ‬لساعات‭ ‬طويلة‭. ‬من‭ ‬أهم‭ ‬هذه‭ ‬الفحوصات‭: ‬اختبار‭ ‬قياس‭ ‬السمع‭ (‬ Audiometry ‭).* ‬فحص‭ ‬استجابة‭ ‬الأذن‭ ‬للأصوات‭. ‬

‭ ‬تقييم‭ ‬الطنين‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬موجودًا،‭ ‬فحص‭ ‬سلامة‭ ‬طبلة‭ ‬الأذن‭ ‬والقناة‭ ‬السمعية‭. ‬

كما‭ ‬ينصح‭ ‬بإجراء‭ ‬فحص‭ ‬دوري‭ ‬للسمع‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬أو‭ ‬سنتين‭ ‬لمن‭ ‬يستخدمون‭ ‬السماعات‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف‭ ‬أو‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬صاخبة‭. ‬

واختتمت‭ ‬مطمئنة‭ ‬القارئ‭ ‬انه‭ ‬يمكن‭ ‬تقليل‭ ‬الخطر‭ ‬بالحرص‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬خطوات‭ ‬بسيطة‭ ‬منها‭ ‬عدم‭ ‬رفع‭ ‬الصوت‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى،‭ ‬أخذ‭ ‬استراحة‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬كل‭ ‬ساعة،‭ ‬تجنب‭ ‬النوم‭ ‬والسماعات‭ ‬تعمل‭. ‬استخدام‭ ‬السماعات‭ ‬العازلة‭ ‬للضوضاء‭ ‬لتفادي‭ ‬رفع‭ ‬الصوت‭. ‬وتنظيف‭ ‬السماعات‭ ‬وعدم‭ ‬مشاركتها‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬ومراجعة‭ ‬الطبيب‭ ‬عند‭ ‬وجود‭ ‬طنين‭ ‬أو‭ ‬ضعف‭ ‬ملاحظ‭ ‬في‭ ‬السمع‭. ‬

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