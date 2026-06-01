وصفوه بالدمية .. هجوم على نتنياهو بعد منع ترمب مهاجمة بيروت

خبرني - أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف إطلاق النار في لبنان موجة انتقادات حادة من مسؤولين ومعارضين إسرائيليين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية تهديده بشن هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد ترمب، الاثنين، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن إسرائيل لن تشن هجوما على بيروت، وذلك عقب اتصال هاتفي "مثمر" أجراه مع نتنياهو. كما قال إن حزب الله "وافق على وقف إطلاق النار بالكامل".

وجاءت تصريحات ترمب بعد ساعات قليلة من إصدار الحكومة الإسرائيلية أوامر بشن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد يوم واحد من وصول قواتها البرية إلى أعمق نقطة لها داخل لبنان منذ 26 عاما.

ويأتي تدخل ترمب لثني نتنياهو عن مهاجمة بيروت في ظل مخاوف من انهيار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مع تلويح الحرس الثوري اليوم الاثنين بفتح جبهات جديدة ما لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان.

هجوم على نتنياهو

وسرعان ما تفجرت ردود فعل غاضبة من نتنياهو إثر قبوله طلب الرئيس الأمريكي بوقف الهجوم على بيروت ووقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في منشور على منصة إكس، إنها "دولة خاضعة بالكامل للوصاية"، في إشارة إلى رضوخ نتنياهو لتعليمات ترمب.

بدوره، هاجم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان نتنياهو، معتبرا أنه "دمية" و"ليس رئيس وزراء"، بحسب ما ذكرته صحيفة "يسرائيل هيوم".

من جانبه، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير قبول نتنياهو طلب ترمب بوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان.

وقال -عبر حسابه على منصة "إكس"- موجها كلامه لنتنياهو: "قلتم إن رئيس الوزراء القوي يقول للرئيس الأمريكي "نعم" عندما يكون ذلك ممكنا و"لا" عندما يكون ذلك ضروريا. الآن هو الوقت المناسب لأن تقول لرئيسنا ترمب لا".

وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية، المقربة من نتنياهو، إن إعلان ترمب أثار استياء كبيرا بين سكان شمال إسرائيل.

وكان نتنياهو قد صادق، أمس الأحد، على توسيع العملية العسكرية في لبنان بناء على توصية المؤسسة الأمنية، وفق ما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وصعّدت تل أبيب في الأيام الماضية عملياتها العسكرية جنوب لبنان، وهددت، اليوم الاثنين، باستئناف قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وبقيت هذه المنطقة في منأى إلى حد كبير عن الهجمات الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان الماضي، رغم أن هذا الاتفاق خرقته إسرائيل مرارا.