فلوريس يغيب عن المونديال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

مكسيكو‭ ‬سيتي‭ - (‬أ‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬أونال‭ ‬تيجريس‭ ‬المكسيكي،‭ ‬أن‭ ‬لاعبه‭ ‬الكندي‭ ‬مارسيلو‭ ‬فلوريس‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬مع‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬اليمنى‭ ‬خلال‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬الكونكاكاف‭. ‬

وأصيب‭ ‬فلوريس‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬بقطع‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬الأمامي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬احتكاك‭ ‬بأحد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬77‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬تولوكا،‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭. ‬

وأعلن‭ ‬النادي‭ ‬المكسيكي‭ ‬أن‭ ‬فلوريس‭ ‬سيخضع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭. ‬

وكتب‭ ‬فلوريس‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ (‬انستجرام‭) ‬‮«‬أعيش‭ ‬لحظات‭ ‬صعبة،‭ ‬لكن‭ ‬أشكر‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬رسائلهم‭ ‬لي،‭ ‬لا‭ ‬أستخدم‭ ‬هاتفي‭ ‬أو‭ ‬أتابع‭ ‬الرسائل،‭ ‬لكن‭ ‬أعدكم‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬وأقدر‭ ‬اهتمامكم‭ ‬بي،‭ ‬سأعود‭ ‬أقوى‮»‬‭. ‬وغير‭ ‬فلوريس‭ ‬جنسيته‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬المكسيك‭ ‬إلى‭ ‬كندا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬وانضم‭ ‬الى‭ ‬قائمة‭ ‬منتخب‭ ‬كندا‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭. ‬

وُلد‭ ‬فلوريس‭ ‬في‭ ‬جورج‭ ‬تاون،‭ ‬أونتاريو،‭ ‬لأب‭ ‬مكسيكي،‭ ‬ولعب‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬المكسيكي‭ ‬الأول،‭ ‬واحتاج‭ ‬إلى‭ ‬موافقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬لتمثيل‭ ‬المنتخب‭ ‬الكندي‭. ‬

وتدرج‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الهجومي‭ ‬فلوريس‭ ‬في‭ ‬أكاديمية‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬ولعب‭ ‬موسما‭ ‬واحدا‭ ‬بقميص‭ ‬ريال‭ ‬أوفييدو‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬الإسباني‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬تيجريس‭ ‬المكسيكي‭ ‬في‭ ‬2023‭. ‬

وتستضيف‭ ‬كندا‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتفتتح‭ ‬مشوارها‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بمواجهة‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬في‭ ‬تورنتو‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬يونيو‭ ‬بعدها‭ ‬تلعب‭ ‬مباراتين‭ ‬ضد‭ ‬قطر‭ ‬وسويسرا‭ ‬في‭ ‬فانكوفر‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭. ‬