فلوريس يغيب عن المونديال
مكسيكو سيتي - (أ ب): أعلن نادي أونال تيجريس المكسيكي، أن لاعبه الكندي مارسيلو فلوريس سيغيب عن المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم لكرة مع بعد إصابته في ركبته اليمنى خلال نهائي دوري أبطال الكونكاكاف.
وأصيب فلوريس (22 عاما) بقطع في الرباط الصليبي الأمامي من دون احتكاك بأحد، وذلك بعد مرور 77 دقيقة من المباراة التي خسرها فريقه أمام تولوكا، يوم السبت.
وأعلن النادي المكسيكي أن فلوريس سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام القادمة.
وكتب فلوريس عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي (انستجرام) «أعيش لحظات صعبة، لكن أشكر الجميع على رسائلهم لي، لا أستخدم هاتفي أو أتابع الرسائل، لكن أعدكم بالرد على الجميع، وأقدر اهتمامكم بي، سأعود أقوى». وغير فلوريس جنسيته الرياضية من المكسيك إلى كندا في فبراير الماضي، وانضم الى قائمة منتخب كندا المشاركة في كأس العالم.
وُلد فلوريس في جورج تاون، أونتاريو، لأب مكسيكي، ولعب ثلاث مباريات مع المنتخب المكسيكي الأول، واحتاج إلى موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتمثيل المنتخب الكندي.
وتدرج لاعب الوسط الهجومي فلوريس في أكاديمية أرسنال الإنجليزي، ولعب موسما واحدا بقميص ريال أوفييدو في دوري الدرجة الثانية الإسباني قبل الانتقال إلى تيجريس المكسيكي في 2023.
وتستضيف كندا مونديال 2026 بالاشتراك مع المكسيك والولايات المتحدة، وتفتتح مشوارها في البطولة بمواجهة البوسنة والهرسك في تورنتو يوم 12 يونيو بعدها تلعب مباراتين ضد قطر وسويسرا في فانكوفر ضمن منافسات المجموعة الثانية.
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