السالمية يجدد الثقة فـي المدرب الوطني علي عاشور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

جدد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬السالمية‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عاشور،‭ ‬وذلك‭ ‬بتمديد‭ ‬عقده‭ ‬لقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2028‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التجديد‭ ‬تقديرًا‭ ‬للعمل‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬عاشور‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬والنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬تحت‭ ‬قيادته،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ثقة‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬بقدراته‭ ‬الفنية‭ ‬ورؤيتها‭ ‬لمواصلة‭ ‬مشروع‭ ‬التطوير‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭.‬

وجرت‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬الشيخ‭ ‬تركي‭ ‬اليوسف‭ ‬الصباح،‭ ‬ومدير‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬علي‭ ‬نادر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نجمي‭ ‬السالمية‭ ‬السابقين‭ ‬علي‭ ‬مروي‭ ‬وجاسم‭ ‬الهويدي‭.‬

ويحتل‭ ‬فريق‭ ‬السالمية‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الكويتي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لموسم‭ ‬2025‭-‬2026‭ ‬برصيد‭ ‬29‭ ‬نقطة،‭ ‬مواصلًا‭ ‬سعيه‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭.‬

وأعربت‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬عن‭ ‬تمنياتها‭ ‬للكابتن‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬وجهازه‭ ‬الفني‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح،‭ ‬ومواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬وإسعاد‭ ‬جماهير‭ ‬السماوي‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭.‬