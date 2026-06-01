السالمية يجدد الثقة فـي المدرب الوطني علي عاشور
جدد مجلس إدارة نادي السالمية الثقة في المدرب الوطني علي عاشور، وذلك بتمديد عقده لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2028.
ويأتي هذا التجديد تقديرًا للعمل المميز الذي قدمه عاشور مع الفريق خلال الفترة الماضية، والنتائج الإيجابية التي تحققت تحت قيادته، إلى جانب ثقة إدارة النادي بقدراته الفنية ورؤيتها لمواصلة مشروع التطوير وتحقيق المزيد من النجاحات خلال السنوات المقبلة.
وجرت مراسم توقيع العقد بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الشيخ تركي اليوسف الصباح، ومدير الفريق الأول علي نادر، إلى جانب نجمي السالمية السابقين علي مروي وجاسم الهويدي.
ويحتل فريق السالمية المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 برصيد 29 نقطة، مواصلًا سعيه للمنافسة على المراكز المتقدمة وتحقيق نتائج إيجابية خلال ما تبقى من منافسات الموسم.
وأعربت إدارة النادي عن تمنياتها للكابتن علي عاشور وجهازه الفني بالتوفيق والنجاح، ومواصلة تحقيق الإنجازات وإسعاد جماهير السماوي خلال المرحلة القادمة.
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