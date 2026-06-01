  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
السالمية يجدد الثقة فـي المدرب الوطني علي عاشور

السالمية يجدد الثقة فـي المدرب الوطني علي عاشور

2026-06-01 08:04:17
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

جدد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬السالمية‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عاشور،‭ ‬وذلك‭ ‬بتمديد‭ ‬عقده‭ ‬لقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2028‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التجديد‭ ‬تقديرًا‭ ‬للعمل‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬عاشور‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬والنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬تحت‭ ‬قيادته،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ثقة‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬بقدراته‭ ‬الفنية‭ ‬ورؤيتها‭ ‬لمواصلة‭ ‬مشروع‭ ‬التطوير‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭.‬

وجرت‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬الشيخ‭ ‬تركي‭ ‬اليوسف‭ ‬الصباح،‭ ‬ومدير‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬علي‭ ‬نادر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نجمي‭ ‬السالمية‭ ‬السابقين‭ ‬علي‭ ‬مروي‭ ‬وجاسم‭ ‬الهويدي‭.‬

ويحتل‭ ‬فريق‭ ‬السالمية‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الكويتي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لموسم‭ ‬2025‭-‬2026‭ ‬برصيد‭ ‬29‭ ‬نقطة،‭ ‬مواصلًا‭ ‬سعيه‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭.‬

وأعربت‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬عن‭ ‬تمنياتها‭ ‬للكابتن‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬وجهازه‭ ‬الفني‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح،‭ ‬ومواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬وإسعاد‭ ‬جماهير‭ ‬السماوي‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭.‬

MENAFN02062026000055011008ID1111196252

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث