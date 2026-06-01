27 لاعبا فـي قائمة منتخبنا الوطني لمعسكر جورجيا وتركيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد جواد الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

أعلن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬قائمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المعسكر‭ ‬الخارجي‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬جورجيا‭ ‬وتركيا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري،‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬إعداد‭ ‬المنتخب‭ ‬للاستحقاقات‭ ‬المقبلة،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الـ27‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬حتى‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬2026،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭.‬

وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬27‭ ‬لاعباً‭ ‬هم‭: ‬عمر‭ ‬سالم،‭ ‬محمد‭ ‬الغرابلي،‭ ‬عبدالله‭ ‬فريح،‭ ‬قودويل،‭ ‬عباس‭ ‬العصفور،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬أحمد‭ ‬بوغمار،‭ ‬علي‭ ‬الدوسري،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬حسن‭ ‬الكراني،‭ ‬هاشم‭ ‬السيد‭ ‬عيسى،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقيوم،‭ ‬عمر‭ ‬صابر،‭ ‬صالح‭ ‬الزبيدي،‭ ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬شرف،‭ ‬فينسنت‭ ‬إيمانويل،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬أحمد‭ ‬ضياء،‭ ‬وأحمد‭ ‬ربيعة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستهل‭ ‬المنتخب‭ ‬معسكره‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الجورجية‭ ‬تبليسي،‭ ‬حيث‭ ‬سيخوض‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬منتخب‭ ‬جورجيا‭ ‬يوم‭ ‬5‭ ‬يونيو‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬دولية‭ ‬ضمن‭ ‬أيام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭).‬

وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬أمام‭ ‬جورجيا،‭ ‬ستتوجه‭ ‬بعثة‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬أنطاليا‭ ‬التركية‭ ‬لاستكمال‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المعسكر،‭ ‬والتي‭ ‬تتخللها‭ ‬تدريبات‭ ‬يومية‭ ‬مكثفة،‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬مواجهة‭ ‬ودية‭ ‬ثانية‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬السوري‭ ‬يوم‭ ‬9‭ ‬يونيو‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬المعسكر‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬جاهزية‭ ‬اللاعبين‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية،‭ ‬ومنح‭ ‬الفرصة‭ ‬لأكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬مستوياتهم‭ ‬قبل‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬الرسمية‭ ‬المقبلة،‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬خلالها‭ ‬المنتخب‭ ‬لمواصلة‭ ‬ظهوره‭ ‬المميز‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الخليجي‭ ‬والآسيوي‭.‬