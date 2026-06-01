27 لاعبا فـي قائمة منتخبنا الوطني لمعسكر جورجيا وتركيا

27 لاعبا فـي قائمة منتخبنا الوطني لمعسكر جورجيا وتركيا
أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب دراغان تالاييتش قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر الخارجي الذي يقام في جورجيا وتركيا خلال الفترة من 2 حتى 10 يونيو الجاري، ضمن برنامج إعداد المنتخب للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس الخليج العربي الـ27 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، إلى جانب التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2027.
وضمت القائمة 27 لاعباً هم: عمر سالم، محمد الغرابلي، عبدالله فريح، قودويل، عباس العصفور، عبدالله الخلاصي، أحمد بوغمار، علي الدوسري، علي مدن، إبراهيم الختال، حسن الكراني، هاشم السيد عيسى، حسين عبدالكريم، كميل الأسود، مهدي عبدالجبار، مهدي حميدان، محمد مرهون، محمد عبدالقيوم، عمر صابر، صالح الزبيدي، سيد ضياء سعيد، سيد مهدي شرف، فينسنت إيمانويل، وليد الحيام، محمد الرميحي، أحمد ضياء، وأحمد ربيعة.
ومن المقرر أن يستهل المنتخب معسكره في العاصمة الجورجية تبليسي، حيث سيخوض عدداً من الحصص التدريبية قبل مواجهة منتخب جورجيا يوم 5 يونيو في مباراة ودية دولية ضمن أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وبعد انتهاء المباراة الودية أمام جورجيا، ستتوجه بعثة المنتخب إلى مدينة أنطاليا التركية لاستكمال المرحلة الثانية من المعسكر، والتي تتخللها تدريبات يومية مكثفة، قبل خوض مواجهة ودية ثانية أمام المنتخب السوري يوم 9 يونيو.
ويأتي هذا المعسكر في إطار حرص الجهاز الفني على رفع جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، ومنح الفرصة لأكبر عدد من العناصر للوقوف على مستوياتهم قبل الدخول في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، التي يسعى خلالها المنتخب لمواصلة ظهوره المميز على المستويين الخليجي والآسيوي.
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