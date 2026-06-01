  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بريف ترسخ توسعها العالمي فـي كازاخستان

بريف ترسخ توسعها العالمي فـي كازاخستان

2026-06-01 08:04:16
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

في‭ ‬امتدادٍ‭ ‬لافت‭ ‬للنجاحات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تُحققها‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬سجلت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‮ ‬ BRAVE ‭ ‬ COMBAT ‭ ‬ FEDERATION ،‮ ‬نجاحاً‭ ‬تنظيمياً‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬‮«‬ألماتي‮»‬‭ ‬بكازاخستان،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬105‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬رابطة‭ ‬‮«‬ألاش‭ ‬برايد‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التميز‭ ‬المشهود‭ ‬ليعزز‭ ‬حضور‭ ‬المنظمة‭ ‬البحرينية‭ ‬كأسرع‭ ‬منظمات‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين‭ ‬نمواً‭ ‬وأكثرها‭ ‬انتشاراً‭ ‬وتوسعاً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وشهد‭ ‬الحدث،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬‮«‬بالوان‭ ‬شولاك‮»‬،‭ ‬حضوراً‭ ‬جماهيرياً‭ ‬غفيراً‭ ‬وتغطية‭ ‬إعلامية‭ ‬واسعة،‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬14‭ ‬نزالاً‭ ‬نارياً‭ ‬حبست‭ ‬أنفاس‭ ‬المتابعين‭.‬

وفي‭ ‬النزال‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبطولة،‭ ‬تُوّج‭ ‬النجم‭ ‬الزيمبابوي‭ ‬نيكولاس‭ ‬هواندي‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لوزن‭ ‬الريشة‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬دراماتيكي‭ ‬بالإخضاع‭ ‬بحركة‭ ‬خنق‭ ‬‮«‬ D ' arce ‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬ضد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬المؤقت‭ ‬الأوكراني‭ ‬عمر‭ ‬سولومانوف،‭ ‬ليدخل‭ ‬التاريخ‭ ‬كثاني‭ ‬مقاتل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المنظمة‭ ‬يحصد‭ ‬حزامين‭ ‬في‭ ‬وزنين‭ ‬مختلفين‭ ‬بعد‭ ‬ليلة‭ ‬استعاد‭ ‬فيها‭ ‬الزخم‭ ‬ببراعة‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬تواصل‭ ‬التألق‭ ‬البحريني‭ ‬اللافت‭ ‬عبر‭ ‬ممثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفريق‭ ‬‮«‬ KHK ‭ ‬ MMA ‮»‬‭ ‬المقاتل‭ ‬قربان‭ ‬إدريسوف،‭ ‬الذي‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬الاحترافي‭ ‬خالياً‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬بتفوقه‭ ‬التام‭ ‬على‭ ‬المخضرم‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬رستم‭ ‬كودايبرجينوف‭ ‬بقرار‭ ‬إجماعي‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬جولات‭ ‬فرض‭ ‬فيها‭ ‬أسلوبه‭ ‬الصارم‭ ‬في‭ ‬المصارعة‭ ‬والسيطرة‭ ‬الأرضية‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬النزالات‭ ‬الثانوية‭ ‬والأحزمة‭ ‬الإقليمية،‭ ‬حقق‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬أسيلجان‭ ‬تاسكيت‭ ‬ثأره‭ ‬بهزيمة‭ ‬غريمه‭ ‬الروسي‭ ‬أليكسي‭ ‬ميشكوف‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬ليتوج‭ ‬بطلاً‭ ‬لوزن‭ ‬الريشة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬رابطة‭ ‬‮«‬ألاش‭ ‬برايد‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬نزال‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل،‭ ‬حسم‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬رسول‭ ‬خاتاييف‭ ‬مواجهته‭ ‬الطاحنة‭ ‬ضد‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بيترينكو‭ ‬بقرار‭ ‬إجماعي،‭ ‬بينما‭ ‬تجاوز‭ ‬دياس‭ ‬يرينغيبوف‭ ‬عقبة‭ ‬خصمه‭ ‬ريسكولبيك‭ ‬إبراهيموف‭ ‬بالقرار‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬متعاقد‭ ‬عليه‭.‬

وشهدت‭ ‬البطولة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإخضاع‭ ‬والضربات‭ ‬القاضية‭ ‬السريعة،‭ ‬حيث‭ ‬استعاد‭ ‬راوان‭ ‬بيكبولات‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بإخضاع‭ ‬الأوزبكي‭ ‬ساردور‭ ‬خودويبرديف‭ ‬بخنق‭ ‬المثلث‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬وفرض‭ ‬جانيبيك‭ ‬تينيشتيك‭ ‬سيطرته‭ ‬مُخضعاً‭ ‬عسيل‭ ‬بيك‭ ‬روستامبيك‭ ‬بخنق‭ ‬المقصلة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭.‬

كما‭ ‬حقق‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬أوميرزاكوف‭ ‬فوزاً‭ ‬تقنياً‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬ضد‭ ‬الأوزبكي‭ ‬أسادبيك‭ ‬رافشانوف،‭ ‬وسجل‭ ‬مراد‭ ‬عبد‭ ‬الرحمنوف‭ ‬ظهوراً‭ ‬أولاً‭ ‬مميزاً‭ ‬بإخضاع‭ ‬القيرغيزستاني‭ ‬مناس‭ ‬تيميربيكوف‭ ‬بخنق‭ ‬المثلث‭ ‬الذراعي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭.‬

وتوالت‭ ‬الانتصارات‭ ‬بقرار‭ ‬الإجماع‭ ‬للحكام‭ ‬مع‭ ‬فوز‭ ‬نظام‭ ‬بيك‭ ‬أبدراشيتوف‭ ‬على‭ ‬أرتور‭ ‬أروتيونيان،‭ ‬وإرخان‭ ‬زوماباييف‭ ‬على‭ ‬إدواردو‭ ‬كاسترو،‭ ‬وأرغين‭ ‬ماراتبيك‭ ‬أولو‭ ‬على‭ ‬غيورغي‭ ‬ميسورادزه‭. ‬واختتمت‭ ‬الإثارة‭ ‬بالضربات‭ ‬القاضية‭ ‬التقنية‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬سلطان‭ ‬تاغيف‭ ‬نزاله‭ ‬ضد‭ ‬تالانت‭ ‬موساكيف‭ ‬بركلة‭ ‬للجسم‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬وبذات‭ ‬الطريقة‭ ‬والمنوال‭ ‬أنهى‭ ‬قاديربيك‭ ‬شينباييف‭ ‬مواجهته‭ ‬ضد‭ ‬أحمدوف‭ ‬شريفجون‭ ‬بركلة‭ ‬عالية‭ ‬مباغتة‭ ‬استقرت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لتعلن‭ ‬ختام‭ ‬بطولة‭ ‬استثنائية‭ ‬رسخت‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين‭.‬

MENAFN01062026000055011008ID1111196250

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث