بريف ترسخ توسعها العالمي فـي كازاخستان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

في‭ ‬امتدادٍ‭ ‬لافت‭ ‬للنجاحات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تُحققها‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬سجلت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‮ ‬ BRAVE ‭ ‬ COMBAT ‭ ‬ FEDERATION ،‮ ‬نجاحاً‭ ‬تنظيمياً‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬‮«‬ألماتي‮»‬‭ ‬بكازاخستان،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬105‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬رابطة‭ ‬‮«‬ألاش‭ ‬برايد‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التميز‭ ‬المشهود‭ ‬ليعزز‭ ‬حضور‭ ‬المنظمة‭ ‬البحرينية‭ ‬كأسرع‭ ‬منظمات‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين‭ ‬نمواً‭ ‬وأكثرها‭ ‬انتشاراً‭ ‬وتوسعاً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وشهد‭ ‬الحدث،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬‮«‬بالوان‭ ‬شولاك‮»‬،‭ ‬حضوراً‭ ‬جماهيرياً‭ ‬غفيراً‭ ‬وتغطية‭ ‬إعلامية‭ ‬واسعة،‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬14‭ ‬نزالاً‭ ‬نارياً‭ ‬حبست‭ ‬أنفاس‭ ‬المتابعين‭.‬

وفي‭ ‬النزال‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبطولة،‭ ‬تُوّج‭ ‬النجم‭ ‬الزيمبابوي‭ ‬نيكولاس‭ ‬هواندي‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لوزن‭ ‬الريشة‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬دراماتيكي‭ ‬بالإخضاع‭ ‬بحركة‭ ‬خنق‭ ‬‮«‬ D ' arce ‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬ضد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬المؤقت‭ ‬الأوكراني‭ ‬عمر‭ ‬سولومانوف،‭ ‬ليدخل‭ ‬التاريخ‭ ‬كثاني‭ ‬مقاتل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المنظمة‭ ‬يحصد‭ ‬حزامين‭ ‬في‭ ‬وزنين‭ ‬مختلفين‭ ‬بعد‭ ‬ليلة‭ ‬استعاد‭ ‬فيها‭ ‬الزخم‭ ‬ببراعة‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬تواصل‭ ‬التألق‭ ‬البحريني‭ ‬اللافت‭ ‬عبر‭ ‬ممثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفريق‭ ‬‮«‬ KHK ‭ ‬ MMA ‮»‬‭ ‬المقاتل‭ ‬قربان‭ ‬إدريسوف،‭ ‬الذي‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬الاحترافي‭ ‬خالياً‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬بتفوقه‭ ‬التام‭ ‬على‭ ‬المخضرم‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬رستم‭ ‬كودايبرجينوف‭ ‬بقرار‭ ‬إجماعي‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬جولات‭ ‬فرض‭ ‬فيها‭ ‬أسلوبه‭ ‬الصارم‭ ‬في‭ ‬المصارعة‭ ‬والسيطرة‭ ‬الأرضية‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬النزالات‭ ‬الثانوية‭ ‬والأحزمة‭ ‬الإقليمية،‭ ‬حقق‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬أسيلجان‭ ‬تاسكيت‭ ‬ثأره‭ ‬بهزيمة‭ ‬غريمه‭ ‬الروسي‭ ‬أليكسي‭ ‬ميشكوف‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬ليتوج‭ ‬بطلاً‭ ‬لوزن‭ ‬الريشة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬رابطة‭ ‬‮«‬ألاش‭ ‬برايد‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬نزال‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل،‭ ‬حسم‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬رسول‭ ‬خاتاييف‭ ‬مواجهته‭ ‬الطاحنة‭ ‬ضد‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بيترينكو‭ ‬بقرار‭ ‬إجماعي،‭ ‬بينما‭ ‬تجاوز‭ ‬دياس‭ ‬يرينغيبوف‭ ‬عقبة‭ ‬خصمه‭ ‬ريسكولبيك‭ ‬إبراهيموف‭ ‬بالقرار‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬متعاقد‭ ‬عليه‭.‬

وشهدت‭ ‬البطولة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإخضاع‭ ‬والضربات‭ ‬القاضية‭ ‬السريعة،‭ ‬حيث‭ ‬استعاد‭ ‬راوان‭ ‬بيكبولات‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بإخضاع‭ ‬الأوزبكي‭ ‬ساردور‭ ‬خودويبرديف‭ ‬بخنق‭ ‬المثلث‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬وفرض‭ ‬جانيبيك‭ ‬تينيشتيك‭ ‬سيطرته‭ ‬مُخضعاً‭ ‬عسيل‭ ‬بيك‭ ‬روستامبيك‭ ‬بخنق‭ ‬المقصلة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭.‬

كما‭ ‬حقق‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬أوميرزاكوف‭ ‬فوزاً‭ ‬تقنياً‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬ضد‭ ‬الأوزبكي‭ ‬أسادبيك‭ ‬رافشانوف،‭ ‬وسجل‭ ‬مراد‭ ‬عبد‭ ‬الرحمنوف‭ ‬ظهوراً‭ ‬أولاً‭ ‬مميزاً‭ ‬بإخضاع‭ ‬القيرغيزستاني‭ ‬مناس‭ ‬تيميربيكوف‭ ‬بخنق‭ ‬المثلث‭ ‬الذراعي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭.‬

وتوالت‭ ‬الانتصارات‭ ‬بقرار‭ ‬الإجماع‭ ‬للحكام‭ ‬مع‭ ‬فوز‭ ‬نظام‭ ‬بيك‭ ‬أبدراشيتوف‭ ‬على‭ ‬أرتور‭ ‬أروتيونيان،‭ ‬وإرخان‭ ‬زوماباييف‭ ‬على‭ ‬إدواردو‭ ‬كاسترو،‭ ‬وأرغين‭ ‬ماراتبيك‭ ‬أولو‭ ‬على‭ ‬غيورغي‭ ‬ميسورادزه‭. ‬واختتمت‭ ‬الإثارة‭ ‬بالضربات‭ ‬القاضية‭ ‬التقنية‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬سلطان‭ ‬تاغيف‭ ‬نزاله‭ ‬ضد‭ ‬تالانت‭ ‬موساكيف‭ ‬بركلة‭ ‬للجسم‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬وبذات‭ ‬الطريقة‭ ‬والمنوال‭ ‬أنهى‭ ‬قاديربيك‭ ‬شينباييف‭ ‬مواجهته‭ ‬ضد‭ ‬أحمدوف‭ ‬شريفجون‭ ‬بركلة‭ ‬عالية‭ ‬مباغتة‭ ‬استقرت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لتعلن‭ ‬ختام‭ ‬بطولة‭ ‬استثنائية‭ ‬رسخت‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين‭.‬