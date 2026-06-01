بريف ترسخ توسعها العالمي فـي كازاخستان
في امتدادٍ لافت للنجاحات الاستراتيجية التي تُحققها في القارة الآسيوية، سجلت منظمة بريف البحرينية BRAVE COMBAT FEDERATION ، نجاحاً تنظيمياً جديداً في مدينة «ألماتي» بكازاخستان، من خلال تنظيم بطولة « BRAVE CF 105» بالتعاون مع رابطة «ألاش برايد».
ويأتي هذا التميز المشهود ليعزز حضور المنظمة البحرينية كأسرع منظمات فنون القتال المختلطة للمحترفين نمواً وأكثرها انتشاراً وتوسعاً على مستوى العالم.
وشهد الحدث، الذي أقيم في قصر «بالوان شولاك»، حضوراً جماهيرياً غفيراً وتغطية إعلامية واسعة، حيث تضمن 14 نزالاً نارياً حبست أنفاس المتابعين.
وفي النزال الرئيسي للبطولة، تُوّج النجم الزيمبابوي نيكولاس هواندي بلقب بطولة العالم لوزن الريشة في منظمة بريف البحرينية، بعد فوز دراماتيكي بالإخضاع بحركة خنق « D ' arce » في الجولة الخامسة ضد حامل اللقب المؤقت الأوكراني عمر سولومانوف، ليدخل التاريخ كثاني مقاتل في تاريخ المنظمة يحصد حزامين في وزنين مختلفين بعد ليلة استعاد فيها الزخم ببراعة.
في حين تواصل التألق البحريني اللافت عبر ممثل مملكة البحرين وفريق « KHK MMA » المقاتل قربان إدريسوف، الذي حافظ على سجله الاحترافي خالياً من الهزائم بتفوقه التام على المخضرم الكازاخستاني رستم كودايبرجينوف بقرار إجماعي من الحكام بعد 3 جولات فرض فيها أسلوبه الصارم في المصارعة والسيطرة الأرضية.
وعلى صعيد النزالات الثانوية والأحزمة الإقليمية، حقق الكازاخستاني أسيلجان تاسكيت ثأره بهزيمة غريمه الروسي أليكسي ميشكوف بالضربة القاضية في الجولة الرابعة ليتوج بطلاً لوزن الريشة في بطولة رابطة «ألاش برايد».
وفي نزال الوزن الثقيل، حسم الكازاخستاني رسول خاتاييف مواجهته الطاحنة ضد الروسي فلاديمير بيترينكو بقرار إجماعي، بينما تجاوز دياس يرينغيبوف عقبة خصمه ريسكولبيك إبراهيموف بالقرار ذاته في وزن متعاقد عليه.
وشهدت البطولة سلسلة من الإخضاع والضربات القاضية السريعة، حيث استعاد راوان بيكبولات نغمة الانتصارات بإخضاع الأوزبكي ساردور خودويبرديف بخنق المثلث في الجولة الأولى، وفرض جانيبيك تينيشتيك سيطرته مُخضعاً عسيل بيك روستامبيك بخنق المقصلة في الجولة الثالثة.
كما حقق عبد الرحمن أوميرزاكوف فوزاً تقنياً بالضربة القاضية في الجولة الثانية ضد الأوزبكي أسادبيك رافشانوف، وسجل مراد عبد الرحمنوف ظهوراً أولاً مميزاً بإخضاع القيرغيزستاني مناس تيميربيكوف بخنق المثلث الذراعي في الجولة الأولى.
وتوالت الانتصارات بقرار الإجماع للحكام مع فوز نظام بيك أبدراشيتوف على أرتور أروتيونيان، وإرخان زوماباييف على إدواردو كاسترو، وأرغين ماراتبيك أولو على غيورغي ميسورادزه. واختتمت الإثارة بالضربات القاضية التقنية حيث أنهى سلطان تاغيف نزاله ضد تالانت موساكيف بركلة للجسم في الجولة الثانية، وبذات الطريقة والمنوال أنهى قاديربيك شينباييف مواجهته ضد أحمدوف شريفجون بركلة عالية مباغتة استقرت في الجولة الثانية لتعلن ختام بطولة استثنائية رسخت مكانة مملكة البحرين العالمية في رياضة فنون القتال المختلطة للمحترفين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment