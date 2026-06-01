أربع بطولات كلاسيكية فـي "البحرين الفردية للشطرنج"

أربع بطولات كلاسيكية فـي "البحرين الفردية للشطرنج"
تتجه أنظار عشاق الشطرنج في مملكة البحرين إلى انطلاق بطولة البحرين للشطرنج الكلاسيكي، التي ينظمها الاتحاد البحريني للشطرنج خلال الفترة من 8 إلى 18 يونيو 2026، في حدث يعد من أبرز الفعاليات الشطرنجية على الساحة المحلية لهذا العام.
وتشهد البطولة هذا العام ولأول مرة إقامة أربع بطولات كلاسيكية متزامنة، وهي: بطولة البحرين الفردية الكلاسيكية، بطولة البحرين للسيدات الكلاسيكية، بطولة الهواة الكلاسيكية، بطولة المراكز الشبابية الكلاسيكية.
ويعكس هذا التنوع اهتمام الاتحاد البحريني للشطرنج بتوسيع قاعدة المشاركة وإتاحة الفرصة أمام مختلف فئات وشرائح المجتمع لخوض المنافسات والاحتكاك المباشر بالأبطال واللاعبين البحرينيين أصحاب الخبرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحراك الشطرنجي وترسيخ ثقافة اللعبة في مملكة البحرين.
وفي هذا السياق أشار رئيس الاتحاد البحريني أنمار إبراهيم احمدي إلى الإضافة الجديدة هذا العام من خلال بطولة المراكز الشبابية الكلاسيكية، التي تقام لأول مرة في مملكة البحرين، بهدف دعم اللاعبين والممارسين داخل المراكز الشبابية وتشجيعهم على مواصلة تطوير مستوياتهم الفنية والاستمرار في مشوارهم الشطرنجي مستقبلاً. وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الممارسين وربط المراكز الشبابية بالمشهد التنافسي الرسمي للشطرنج البحريني.
وقد خصص الاتحاد البحريني للشطرنج جوائز مهمة لمختلف فئات البطولات الأربع، حيث تم رصد جوائز مستقلة لكل بطولة، في خطوة تهدف إلى دعم جميع الفئات المشاركة وتحفيز اللاعبين على التنافس وتقديم أفضل المستويات الفنية طوال أيام البطولة.
وتشهد بطولة البحرين للشطرنج الكلاسيكي هذه السنة تركيز على الإعلام الرياضي الشطرنجي متمثل في تكريم خاص إلى الصحفي الرياضي الراحل سلمان الحايكي، تقديراً لمسيرته الإعلامية وإسهاماته البارزة في دعم الحركة الرياضية للشطرنج في مملكة البحرين. كما سوف يتم إطلاق مسابقة خاصة لأفضل حساب إنستقرام شطرنجي، بهدف دعم المحتوى الرياضي الرقمي وتشجيع المبدعين والمهتمين برياضة الشطرنج على تقديم محتوى احترافي يسهم في نشر اللعبة وتعزيز حضورها إعلامياً بين فئة الشباب.
وفي تصريح للأمين المالي ورئيس لجنة المسابقات فاطمة ديري، أكدت أن بطولة هذا العام تحظى باهتمام كبير من الاتحاد البحريني للشطرنج نظراً لتنظيم أربع بطولات في المكان والزمان نفسيهما، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة عملت بشكل مكثف على دراسة مختلف الجوانب التنظيمية وترتيب إقامة البطولات والفعاليات المصاحبة لها بصورة تضمن نجاح الحدث وخروجه بأفضل صورة ممكنة. فيما أشارت أن البطولة فرصة مهمة لاكتشاف المواهب الجديدة وصقل قدرات اللاعبين، إلى جانب خلق أجواء تنافسية تجمع بين الخبرة والطموح، بما يؤكد السعي الجاد للاتحاد نحو تطوير اللعبة ونشرها على نطاق أوسع.
وتقام البطولات الأربع بالنظام الكلاسيكي المعتمد من الاتحاد الدولي للشطرنج، عبر 9 جولات، بزمن قدره 60 دقيقة لكل لاعب مع إضافة 30 ثانية بعد كل نقلة، حيث تمتد المنافسات على مدار 9 أيام من التحدي والتباري لحسم ألقاب كل بطولة على حدة وسط توقعات بمنافسة قوية ومستويات فنية مميزة.
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