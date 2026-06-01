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أربع بطولات كلاسيكية فـي "البحرين الفردية للشطرنج"

أربع بطولات كلاسيكية فـي "البحرين الفردية للشطرنج"

2026-06-01 08:04:15
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

تتجه‭ ‬أنظار‭ ‬عشاق‭ ‬الشطرنج‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للشطرنج‭ ‬الكلاسيكي،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬يونيو‭ ‬2026،‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬الشطرنجية‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬المحلية‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭.‬

وتشهد‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬إقامة‭ ‬أربع‭ ‬بطولات‭ ‬كلاسيكية‭ ‬متزامنة،‭ ‬وهي‭: ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الفردية‭ ‬الكلاسيكية،‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للسيدات‭ ‬الكلاسيكية،‭ ‬بطولة‭ ‬الهواة‭ ‬الكلاسيكية،‭ ‬بطولة‭ ‬المراكز‭ ‬الشبابية‭ ‬الكلاسيكية‭.‬

ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬التنوع‭ ‬اهتمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج‭ ‬بتوسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬المشاركة‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬وشرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬لخوض‭ ‬المنافسات‭ ‬والاحتكاك‭ ‬المباشر‭ ‬بالأبطال‭ ‬واللاعبين‭ ‬البحرينيين‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الحراك‭ ‬الشطرنجي‭ ‬وترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أشار‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬أنمار‭ ‬إبراهيم‭ ‬احمدي‭ ‬إلى‭ ‬الإضافة‭ ‬الجديدة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬المراكز‭ ‬الشبابية‭ ‬الكلاسيكية،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬اللاعبين‭ ‬والممارسين‭ ‬داخل‭ ‬المراكز‭ ‬الشبابية‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬مستوياتهم‭ ‬الفنية‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬مشوارهم‭ ‬الشطرنجي‭ ‬مستقبلاً‭. ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬توسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬الممارسين‭ ‬وربط‭ ‬المراكز‭ ‬الشبابية‭ ‬بالمشهد‭ ‬التنافسي‭ ‬الرسمي‭ ‬للشطرنج‭ ‬البحريني‭.‬

وقد‭ ‬خصص‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج‭ ‬جوائز‭ ‬مهمة‭ ‬لمختلف‭ ‬فئات‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬جوائز‭ ‬مستقلة‭ ‬لكل‭ ‬بطولة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬المشاركة‭ ‬وتحفيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬التنافس‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬البطولة‭.‬

وتشهد‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للشطرنج‭ ‬الكلاسيكي‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬تركيز‭ ‬على‭ ‬الإعلام‭ ‬الرياضي‭ ‬الشطرنجي‭ ‬متمثل‭ ‬في‭ ‬تكريم‭ ‬خاص‭ ‬إلى‭ ‬الصحفي‭ ‬الرياضي‭ ‬الراحل‭ ‬سلمان‭ ‬الحايكي،‭ ‬تقديراً‭ ‬لمسيرته‭ ‬الإعلامية‭ ‬وإسهاماته‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬للشطرنج‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬إطلاق‭ ‬مسابقة‭ ‬خاصة‭ ‬لأفضل‭ ‬حساب‭ ‬إنستقرام‭ ‬شطرنجي،‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬المحتوى‭ ‬الرياضي‭ ‬الرقمي‭ ‬وتشجيع‭ ‬المبدعين‭ ‬والمهتمين‭ ‬برياضة‭ ‬الشطرنج‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬محتوى‭ ‬احترافي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬اللعبة‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬إعلامياً‭ ‬بين‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬للأمين‭ ‬المالي‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬فاطمة‭ ‬ديري،‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج‭ ‬نظراً‭ ‬لتنظيم‭ ‬أربع‭ ‬بطولات‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬والزمان‭ ‬نفسيهما،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬عملت‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب‭ ‬التنظيمية‭ ‬وترتيب‭ ‬إقامة‭ ‬البطولات‭ ‬والفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬لها‭ ‬بصورة‭ ‬تضمن‭ ‬نجاح‭ ‬الحدث‭ ‬وخروجه‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬ممكنة‭. ‬فيما‭ ‬أشارت‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬لاكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الجديدة‭ ‬وصقل‭ ‬قدرات‭ ‬اللاعبين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خلق‭ ‬أجواء‭ ‬تنافسية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الخبرة‭ ‬والطموح،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬السعي‭ ‬الجاد‭ ‬للاتحاد‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬ونشرها‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‭.‬

وتقام‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬بالنظام‭ ‬الكلاسيكي‭ ‬المعتمد‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للشطرنج،‭ ‬عبر‭ ‬9‭ ‬جولات،‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬60‭ ‬دقيقة‭ ‬لكل‭ ‬لاعب‭ ‬مع‭ ‬إضافة‭ ‬30‭ ‬ثانية‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬نقلة،‭ ‬حيث‭ ‬تمتد‭ ‬المنافسات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬9‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬التحدي‭ ‬والتباري‭ ‬لحسم‭ ‬ألقاب‭ ‬كل‭ ‬بطولة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بمنافسة‭ ‬قوية‭ ‬ومستويات‭ ‬فنية‭ ‬مميزة‭.‬

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