  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الرفــاع الشرقـي يتعــاقــد مــع المغـــربي زكـريا الـــوردي

الرفــاع الشرقـي يتعــاقــد مــع المغـــربي زكـريا الـــوردي

2026-06-01 08:04:14
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬المغربي‭ ‬زكريا‭ ‬الوردي‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬المقبل‭ ‬2026‭-‬2027،‭ ‬ضمن‭ ‬تحركات‭ ‬النادي‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬استعداداً‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الأضواء‭ ‬عقب‭ ‬موسم‭ ‬قضاه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭.‬

ويعد‭ ‬الوردي‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الارتكاز،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬سجلاً‭ ‬حافلاً‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والخارجي،‭ ‬ويتميز‭ ‬بقدراته‭ ‬في‭ ‬افتكاك‭ ‬الكرات‭ ‬وبناء‭ ‬الهجمات‭ ‬وتنظيم‭ ‬منطقة‭ ‬الوسط،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعول‭ ‬عليه‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬لتعزيز‭ ‬الجانب‭ ‬الدفاعي‭ ‬والتوازن‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬وجهت‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للمدرب‭ ‬الروماني‭ ‬فلورين‭ ‬متروك،‭ ‬وللاعب‭ ‬حسين‭ ‬الخياط،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬الذين‭ ‬مثلوا‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬مثمنةً‭ ‬جهودهم‭ ‬وما‭ ‬قدموه‭ ‬للنادي‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

وتواصل‭ ‬إدارة‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تدعيم‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬المحلية‭ ‬والمحترفة،‭ ‬سعياً‭ ‬لتجهيز‭ ‬الفريق‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬يتطلع‭ ‬إليها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والجماهير‭ ‬الشرقاوية‭.‬

ويقود‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي،‭ ‬الذي‭ ‬تعاقدت‭ ‬معه‭ ‬الإدارة‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬المالكية،‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬خلال‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين،‭ ‬وقدم‭ ‬معه‭ ‬مستويات‭ ‬ونتائج‭ ‬لافتة‭ ‬جعلته‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المدربين‭ ‬الوطنيين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭.‬

MENAFN02062026000055011008ID1111196248

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث