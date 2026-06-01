الرفــاع الشرقـي يتعــاقــد مــع المغـــربي زكـريا الـــوردي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٢ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬المغربي‭ ‬زكريا‭ ‬الوردي‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬المقبل‭ ‬2026‭-‬2027،‭ ‬ضمن‭ ‬تحركات‭ ‬النادي‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬استعداداً‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الأضواء‭ ‬عقب‭ ‬موسم‭ ‬قضاه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭.‬

ويعد‭ ‬الوردي‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الارتكاز،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬سجلاً‭ ‬حافلاً‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والخارجي،‭ ‬ويتميز‭ ‬بقدراته‭ ‬في‭ ‬افتكاك‭ ‬الكرات‭ ‬وبناء‭ ‬الهجمات‭ ‬وتنظيم‭ ‬منطقة‭ ‬الوسط،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعول‭ ‬عليه‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬لتعزيز‭ ‬الجانب‭ ‬الدفاعي‭ ‬والتوازن‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬وجهت‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للمدرب‭ ‬الروماني‭ ‬فلورين‭ ‬متروك،‭ ‬وللاعب‭ ‬حسين‭ ‬الخياط،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬الذين‭ ‬مثلوا‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬مثمنةً‭ ‬جهودهم‭ ‬وما‭ ‬قدموه‭ ‬للنادي‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

وتواصل‭ ‬إدارة‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تدعيم‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬المحلية‭ ‬والمحترفة،‭ ‬سعياً‭ ‬لتجهيز‭ ‬الفريق‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬يتطلع‭ ‬إليها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والجماهير‭ ‬الشرقاوية‭.‬

ويقود‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي،‭ ‬الذي‭ ‬تعاقدت‭ ‬معه‭ ‬الإدارة‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬المالكية،‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬خلال‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين،‭ ‬وقدم‭ ‬معه‭ ‬مستويات‭ ‬ونتائج‭ ‬لافتة‭ ‬جعلته‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المدربين‭ ‬الوطنيين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭.‬