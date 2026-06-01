الرفــاع الشرقـي يتعــاقــد مــع المغـــربي زكـريا الـــوردي
أعلن مجلس إدارة نادي الرفاع الشرقي تعاقده مع لاعب الارتكاز المغربي زكريا الوردي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل 2026-2027، ضمن تحركات النادي الهادفة إلى تعزيز صفوف الفريق استعداداً لخوض منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، بعد نجاحه في العودة إلى دوري الأضواء عقب موسم قضاه في دوري الدرجة الأولى.
ويعد الوردي من اللاعبين أصحاب الخبرة في مركز الارتكاز، حيث يمتلك سجلاً حافلاً من المشاركات على المستويين المحلي والخارجي، ويتميز بقدراته في افتكاك الكرات وبناء الهجمات وتنظيم منطقة الوسط، الأمر الذي يعول عليه الرفاع الشرقي لتعزيز الجانب الدفاعي والتوازن الفني للفريق خلال الموسم المقبل.
وفي سياق متصل، وجهت إدارة النادي الشكر والتقدير للمدرب الروماني فلورين متروك، وللاعب حسين الخياط، إلى جانب اللاعبين المحترفين الذين مثلوا الفريق خلال الموسم الماضي، مثمنةً جهودهم وما قدموه للنادي طوال الفترة الماضية.
وتواصل إدارة الرفاع الشرقي العمل على تدعيم صفوف الفريق بعدد من العناصر المحلية والمحترفة، سعياً لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل قبل انطلاق الموسم الجديد وتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها مجلس الإدارة والجماهير الشرقاوية.
ويقود الفريق في الموسم المقبل المدرب الوطني هشام الماحوزي، الذي تعاقدت معه الإدارة قادماً من نادي المالكية، بعدما نجح في قيادة الفريق للبقاء في دوري ناصر بن حمد الممتاز خلال الموسمين الماضيين، وقدم معه مستويات ونتائج لافتة جعلته من أبرز المدربين الوطنيين في الفترة الأخيرة.
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